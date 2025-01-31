СКА оштрафован за поведение фанатов на игре со «Спартаком». В октябре Ротенберг критиковал фанатов красно-белых

Болельщики исказили культовую песню поклонников «Спартака».

СКА получил денежный штраф из-за поведения болельщиков клуба на игре регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака», который закончился победой армейцев в серии буллитов. При этом ранее главный тренер петербуржцев Роман Ротенберг критиковал фанатов красно-белых за кричалки в адрес СКА.

За что наказали СКА

Петербуржцы играли на выезде — в паузах матча на арене «Мегаспорт» включали песню певицы МакSим «Знаешь ли ты», которую любят исполнять фанаты «Спартака». Болельщики СКА тоже подпевали: в припеве вместо строчки «и не сломай» скандировали «***** «Спартак».

На следующий день после игры армейцев оштрафовали за неподобающее поведение болельщиков — об этом сообщила пресс-служба лиги. Также проверка ведется в отношении действий фанатов красно-белых — они заряжали «со-си-ска».

«Лигой было зафиксировано, что болельщики петербуржской команды, находящиеся в гостевом секторе, допускали оскорбительные скандирования с использованием нецензурных слов и высказываний в адрес команды соперника. Данный факт является нарушением правил поведения в спортсооружениях, на основании этого на ХК СКА наложен штраф в соответствии с дисциплинарным регламентом КХЛ», — говорится в сообщении КХЛ.

Фото ХК СКА

В октябре Ротенберг возмущался поведением фанатов «Спартака»

Главный тренер армейцев Роман Ротенберг пока никак не прокомментировал новость. Зато в октябре он очень эмоционально отреагировал на поведение фанатов «Спартака» после еще одной гостевой игры с красно-белыми. Ротенберг кипел из-за зарядов «СКА — позор российского хоккея».

«И не первый раз такое происходит, здесь это постоянно! И не только в КХЛ, на всех матчах этой команды. У меня эмоции кипят сейчас, не хочу лишнего наговорить. Но у нас есть же регулятор, который должен влиять на такие вещи? Или полная безнаказанность? Они могут делать все что угодно! Что они в следующий раз будут исполнять? Что они еще придумают? Давайте подумаем вместе. Всю игру они орут матом, а тут маленькие дети сидят на трибунах. Хоккеисты из школ пришли сюда. Кому это нужно все? Для чего это делается? Кто это допустил? Кто за это отвечает? Нет ответов на эти вопросы», — злился Ротенберг.

Реакция Романа Борисовича получилась настолько яростной, что КХЛ даже вынесла ему и СКА предупреждение после жалобы «Спартака». Самих красно-белых тогда оштрафовали. О фанатах СКА Ротенберг же нередко высказывался крайне положительно и не раз благодарил их за поддержку в играх.

Фото ХК СКА

Ротенберг вышел на третье место по матчам во главе СКА

Игра против «Спартака» стала для Романа Борисовича 237-й во главе СКА — это третий результат в истории клуба. По этому показателю он обошел Валерия Шилова, работавшего с командой в 1970-е и 1980-е.

«Хочу поблагодарить всех, без кого этот рубеж не был бы преодолен. Болельщиков СКА — за аншлаги на каждом матче, важную и приятную поддержку на выездных играх, преданность команде. Хоккеистов — за самоотдачу, мужской характер и желание побеждать вместе с клубом», — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.