Большие перемены для КХЛ. Почему лиге нужно вернуть драфт юниоров?

Похоже, топ-клубы будут против.

Как компенсировать ужесточение лимита на иностранцев?

Сокращение лимита на легионеров в КХЛ с сезона-2023/24 активно обсуждается в последние дни. Однако дискуссии в классическом понимании термина фактически не получилось. Аргументы, которые приводят зачинщики очистки лиги от иностранцев, не назовешь иначе как нелепыми и смешными. Переход с пяти на трех легионеров в заявке лоббирует ФХР при поддержке Министерства спорта. В недавнем тексте объяснял, как нововведение скажется на КХЛ. Уровень хоккея и конкуренции снизится, а освободившиеся без иностранцев места с большей вероятностью отдадут сбитым летчикам, а не молодым хоккеистам. О которых так беспокоится ФХР.

Между оттоком легионеров и притоком юниоров отсутствует линейная зависимость. Не у каждого клуба есть крутые молодые таланты в системе, которые при должном доверии готовы зайти в основу. В том числе потому, что команды-олигархи расхищают детские школы от Подольска до Хабаровска. Достаточно вспомнить, как в СКА перешли претендент на топ-3 будущего драфта НХЛ Матвей Мичков, вратарь Сергей Иванов и россыпь дарований, прошедших вертикаль подмосковного «Витязя»: Василий Подколзин, братья Демидовы, Марат Хуснутдинов, Захар Бардаков, Данила Моисеев, Кирилл Кирсанов. Представляете, какую грозную силу представлял бы «Витязь», сохрани в составе перечисленных игроков?

Пять легионерских мест позволили таким командам компенсировать легальное разорение местной школы. Сокращение квоты до трех иностранцев спровоцирует клубы выбирать средних россиян, чьи контракты значительно вырастут. Это рыночное следствие оттока легионеров. Раз клуб платил иностранцу, который выходил в первом звене и большинстве, условные 40 миллионов рублей, почему русский игрок, заменивший его, должен получать меньше? Такими аргументами ответят наши хоккеисты — и правда будет на их стороне.

Вот и получается, что клубы столкнутся с двумя проблемами. Российские игроки второго-третьего порядка поднимут ценник, а молодежь, продвижением которой озаботились в ФХР и Минспорте, сосредоточена в топ-командах. Следующим логичным шагом, если сокращение лимита утвердят, должно стать возвращение драфта юниоров. В КХЛ он просуществовал с 2009 по 2016 год и последние сезоны назывался ярмаркой юниоров. Перераспределение молодых талантов, в том числе из автономных школ, между клубами поможет уравнять возможности и действительно способствует развитию хоккея.

Защитник СКА Арсений Коромыслов. ХК СКА

Зачем КХЛ драфт?

Ярмарка юниоров не прижилась в КХЛ. Большие клубы с сильными школами, следуя принципу собаки на сене, противились расставанию не только с выращенными кровинушками, но и игроками, которых вежливо отжали у конкурентов. Российский аналог энхаэловского драфта изначально превратился в фарс, когда командам разрешили защищать воспитанников от выбора других команд. Ярмарка больше напоминала выставку: менеджеры могли посмотреть на талантов, но забрать приглянувшегося хоккеиста не так просто. Процедура содержала много противоречий, и после 2016 года заморский проект прикрыли.

Бездумная проекция на энхаэловский образец в реалиях КХЛ неуместна. Поправку на желание сильных школ сохранить выпускников следует принять. Пожалуйста, ограничьте клубы тремя «защитами». Практика показывает, что больше трех игроков из одного года не приживаются даже в аутсайдерах, которые не ставят больших задач. Какой бы сильной ни считалась школа, переварить всех выпускников условные «Локомотив», «Трактор» или магнитогорский «Металлург» не в состоянии. Не говоря о клубах, которые занимаются расхищением конкурентов. Много ли игроков чемпионского состава «СКА-1946» шагнули в основу СКА? Разве что защитник Арсений Коромыслов, который провел в текущей регулярке семь матчей.

Избитый тезис о том, что клубы при поддержке средств из местных бюджетов заведуют школами, а в НХЛ школы независимы, легко парируется контраргументом. В чем разница (в масштабах российского хоккея) между переходом вратаря Иванова из школы «Магнитки» в СКА и выбором вратаря Иванова условным «Адмиралом» на драфте КХЛ? Верно, топ-клубы лишатся права первой ночи — из этого как раз следует равенство возможностей команд. Если этого не получается добиться через усреднение платежных ведомостей, тогда используйте другой инструмент.