Дебют Кузнецова, «Ак Барс» и ЦСКА после революции. Главные интриги летних турниров КХЛ

За какими хоккеистами следить на предсезонке?

С нынешнего сезона хоккеисты на односторонних контрактах начали тренироваться с командами только с 1 августа — это связано с увеличением продолжительности сезона до конца мая. Изменение сроков предсезонки отразилось и на летних турнирах. Их в августе пройдет меньше, чем обычно. «СЭ» собрал гид предсезонных кубков и рассказывает о главных интригах летних матчей.

Кубок Президента Республики Казахстан

Астана, 14-18 августа

Участники: «Барыс», сборная Казахстана, «Лада», «Амур»

Летнюю программу КХЛ откроет турнир в Казахстане. Его состав не самый представительный — достаточно напомнить, что ни один из клубов в прошлом сезоне не прошел первый раунд плей-офф. Однако локальных интриг, связанных с каждой командой, много. Мы впервые увидим обновленный «Барыс» под руководством Дэвида Немировски, который возглавил клуб в межсезонье. У астанинцев хватает известных новичков. Особенно внимательно следим за Дамиром Жафяровым, который постарается перезагрузить карьеру в клубе-середняке с хорошо знакомым по работе в «Торпедо» тренером.

Много новичков в «Амуре». Алекс Гальченюк пока не присоединился к команде. Зато на турнире в Казахстане увидим в деле других иностранцев. После прорывного прошлого сезона «Лада» останется объектом повышенного внимания. Тем более тренерский штаб волжан покинул Павел Десятков — теперь он главный в «Витязе». Олег Браташ остался без сильного ассистента. На первом турнире вряд ли станет заметно, как отразилось отсутствие Десяткова. Однако очертания хоккея «Лады» уже будут понятны.

Кубок Республики Башкортостан

Уфа, 15-19 августа

Участники: «Салават Юлаев», «Автомобилист», «Металлург», «Нефтехимик», «Северсталь»

Параллельно пройдет представительный турнир в Уфе, где соберутся сразу три топ-клуба КХЛ. Последим за новичками-легионерами «Салавата Юлаева». В клубе большие ожидания от Шелдона Ремпала и Нэйтана Тодда, которые только открывают для себя российский хоккей. Руководство уфимцев отказалось подписывать крепкого дублера в пару к Александру Самонову. Страховать одного из сильнейших вратарей КХЛ предстоит 21-летнему Семену Вязовому. Домашний турнир станет хорошей проверкой для молодого голкипера.

Большие планы на уфимские игры у Андрея Разина. Наставник «Металлурга» планирует оценить в деле молодых игроков, а один из матчей провести составом команды ВХЛ «Магнитка». В летней программе «сталеваров» два турнира. Так что в Уфе команда будет далека от оптимальных кондиций, а вот на домашнем Мемориале Ромазана стоит повнимательнее присмотреться к звеньям действующих чемпионов. «Автомобилист» в прошлом сезоне вышел в полуфинал, а за лето явно не стал слабее. Брендан Лайпсик, Ник Меркли, Евгений Кашников — этих новичков уральцев мы увидим на уфимском турнире.

Кубок Блинова

Омск, 20-25 августа

Участники: «Авангард», «Барыс», «Локомотив», «Сибирь» и «Трактор»

Сильный турнир состоится в Омске. В четырех из пяти клубов — участников Кубка Блинова в межсезонье (или чуть раньше) сменился тренер. И если «Барыс» Немировски можно увидеть в деле на домашнем турнире, то «Трактор» Бенуа Гру, «Сибирь» Вадима Епанчинцева и «Авангард» Сергея Звягина проведут первые серьезные матчи именно в Омске. А за «Локомотив» должен дебютировать Александр Радулов. Каждый матч легенды № 47 — что на предсезонке, что в регулярке — это маленький вулкан, который может рвануть в любой момент.

Следить за «Ястребами» стоит как минимум потому, что они на длительное время остались без главной звезды — Владимира Ткачева. А на первом предсезонном матче с минским «Динамо» травмировался Рид Буше. Когда, если не на домашнем турнире, Звягину стоит проверить ближайший резерв и подобрать потенциальную замену лидерам, если выяснится, что повреждение американца окажется серьезным?

«Трактор» претендует на статус главной команды-загадки нового сезона КХЛ. Летом челябинцы затеяли мощную чистку состава: не продлили тренера Алексея Заварухина, который вывел команду в полуфинал плей-офф, расторгли контракт с авторитетным Антоном Бурдасовым. Большие ожидания связаны с канадцем Гру. На летнем турнире в Омске мы увидим первые наработки нового тренера «Трактора». Аналогичная ситуация — с Епанчинцевым и «Сибирью».

Турнир имени Николая Пучкова

Санкт-Петербург, 22-29 августа

Участники: СКА, «Ак Барс», «Куньлунь Ред Стар», «Северсталь», «Сочи», олимпийская сборная России

Только благодаря дебюту в СКА Евгения Кузнецова турнир Пучкова получит особое внимание болельщиков и СМИ. Экс-форвард «Вашингтона» и «Каролины» вернулся в межсезонье в Россию и высадился в Санкт-Петербурге. И совсем скоро может исполнить фирменную птичку на глазах питерской публики. В СКА хватает и других известных новичков: Михаил Григоренко, Сергей Плотников, Никита Зайцев. Хочется верить, что Роман Ротенберг даст игровое время молодому таланту Ивану Демидову.

По интересу с армейцами может сравниться «Ак Барс». Летом казанский клуб пережил революцию: поменял тренера, расстался с топ-хоккеистами, обновил состав. На турнире Пучкова команда Анвара Гатиятулина получит комфортных соперников, за исключением СКА, чтобы проверить лидеров и обкатать сочетания звеньев. «Куньлунь» и «Сочи» в межсезонье сменили тренеров. Теперь два самых экзотичных (в разных смыслах) клуба КХЛ поведут в плей-офф Михаил Кравец и Сергей Зубов. На что способны «драконы» и «леопарды», станет понятно уже на турнире в Санкт-Петербурге.

Мемориал Ромазана

Магнитогорск, 27-30 августа

Участники: «Металлург», «Салават Юлаев», «Нефтехимик», «Магнитка» (ВХЛ)

«Металлург», «Салават Юлаев» и «Нефтехимик» успеют поднадоесть друг другу за августовские турниры. Команды снова сыграют друг с другом на Мемориале Ромазана, который вернулся в летнюю программу после годичной паузы из-за реконструкции местного аэропорта.

Четвертым участником станет «Магнитка» — новая команда ВХЛ. Включение фарм-клуба — хорошая пиар-акция для местных болельщиков, многие из которых до сих пор не знают, что в новом сезоне можно посещать еще и матчи ВХЛ. Зрелищности турниру участие «Магнитки» не добавит, зато тренеры «Металлурга» внимательнее изучат игроков, которых планируют в сезоне поднимать в основу.

Мемориал Ромазана пройдет на финише предсезонки, когда команды сформируют сочетания на 70-80 процентов. Стоит обратить внимание на «Нефтехимик», где Олег Леонтьев с ограниченным бюджетом постарается вернуться в плей-офф. Среди новичков много интересных лиц в обороне. На понижение пошел Богдан Киселевич, а Лука Профака — вовсе новый человек для КХЛ. На рынке «Нефтехимик» поработал скромно, но Леонтьев доказывал, что умеет строить команду под плей-офф даже с минимальными ресурсами. Вот в Магнитогорске и увидим первые очертания нижнекамцев.

Кубок губернатора Челябинской области

Челябинск, 27-30 августа

Участники: «Трактор», «Амур», «Лада», «Югра» (ВХЛ)

Не впечатлил участниками и челябинский турнир. К трем командам КХЛ добавилась «Югра» из ВХЛ. Матчи Кубка губернатора — заключительный этап предсезонной подготовки. В конце августа можно проверить, как пройдет притирка Бенуа Гру с игроками «Трактора». Канадец — новый человек в лиге, ему однозначно потребуется время, чтобы понять российский менталитет и игровой стиль. И если на турнире в Омске на результат еще можно закрыть глаза, то дома от челябинцев явно будут ждать первого места, тем более с такими соперниками.

Кубок мэра Москвы

Москва, 29 августа — 1 сентября

Участники: «Динамо» Москва, «Спартак», ЦСКА, «Автомобилист», «Витязь», «Торпедо»

К традиционным участникам Кубка мэра Москвы добавились «Автомобилист» и «Торпедо». Нижегородцы с приходом Игоря Ларионова не были замечены на летних турнирах. Время идет, подход Профессора меняется. Впервые за три года автозаводцы сыграют на предсезонном турнире. Повышенное внимание вызывает ЦСКА. Армейцы назначили нового главного тренера — Илью Воробьева, и вернули из Северной Америки немало россиян. Иван Просветов, Денис Гурьянов, Никита Охотюк — только некоторые из них. Как проходит их адаптация к КХЛ, увидим на московском турнире.

В составе «Динамо» присмотритесь к Максу Комтуа. Один из самых статусных новичков КХЛ однозначно усилит нападение Алексея Кудашова. Осталось только понять, как наставник бело-голубых разделит игровое время между звездными нападающими. В клубе остался Никита Гусев — это большой успех генменеджера Алексея Сопина. Среди новичков «Спартака» выделяется Адам Ружичка. И дело не в скандальном прошлом. Потенциально 25-летний словак может стать звездой лиги. Все зависит от адаптации в новой лиге и роли, которой форварда наделит Алексей Жамнов.