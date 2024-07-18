КХЛ против НХЛ, звезды-штурманы и Мишкопад: самые масштабные благотворительные матчи в хоккее

20 июля в Москве состоится беспрецедентное событие в истории российского хоккея. На лед «ЦСКА Арены» выйдут действующие звезды КХЛ и НХЛ. Встреча пройдет при аншлаге (12 000 зрителей) и будет транслироваться на федеральном канале «Матч ТВ». Сборы от проведения игры будут направлены на поддержку детей и взрослых с ДЦП и другими двигательными нарушениями.

Александр Овечкин. Фото Getty Images

Встреча получила название «Матч года» и станет регулярной. «Спорт-Экспресс» рассказывает о «Матче года» и других благотворительных матчах и акциях в российском хоккее.

Матч года КХЛ и НХЛ

Инициатор проведения «Матча года» — двукратный обладатель Кубка Стэнли Михаил Сергачев. Хоккеист уделяет значительное внимание социальным проектам в родном Татарстане и убежден, что спорт должен быть двигателем изменений в обществе. Сергачеву удалось собрать в Москве впечатляющий состав участников: из звезд НХЛ сыграют Александр Овечкин, Артемий Панарин, Евгений Малкин, Дмитрий Орлов, КХЛ представят Александр Радулов, Владимир Ткачев, Николай Голдобин и другие известные игроки.

«Билеты в интернете разлетелись за сутки, а мне постоянно звонят и пишут друзья с просьбой найти возможность попасть на арену. Я вижу, как наши болельщики соскучились по матчам такого масштаба, когда на льду собираются лучшие российские игроки», — пояснил Сергачев в телеграм-канале «Матча года».

Михаил Сергачев. Фото Getty Images

Благотворительный чек будет состоять из прибыли с продажи билетов и пожертвований благотворительных партнеров. Общую сумму сбора объявят во время игры. Отчеты о расходовании средств будут опубликованы на сайте match-goda.ru.

Важный нюанс: для проведения «Матча года» объединились не только игроки. Встреча пройдет при поддержке благотворительного фонда «Пари и Побеждай» и благотворительной программы «ДоброFon». Это первый пример сотрудничества между букмекерскими компаниями в рамках хоккейного благотворительного матча, направленного на оказание помощи большему количеству людей.

«Хоккей каждому»

Ежегодно в Татарстане проходит благотворительный матч «Хоккей каждому» — в 2025 году он состоится в юбилейный, 10-й раз. Социальный проект направлен на помощь детям с ограниченными возможностями. Дети выходят на лед в сопровождении «штурманов» — профессиональных хоккеистов, функционеров и любителей. Ребенок и спортсмен в паре становятся единой игровой единицей. В разные годы в качестве «штурманов» выступали Александр Якушев, Роман Ротенберг, Валерий Брагин, Илья Воробьев, Данис Зарипов, Александр Свитов, Александр Бурмистров и другие известные хоккеисты.

Акция на матче «Ак Барса».

Один из организаторов благотворительного матча «Хоккей каждому» — фонд «День добрых дел». Средства от проведения матча направляются на реализацию проектов фонда и закупку оборудования для подопечных. Кроме того, благодаря первому в истории матчу «Хоккей каждому» в Татарстане зародилось направление адаптивного хоккея и был создан Центр развития адаптивного спорта. Впоследствии в республике появилось более десятка команд по следж-хоккею и спецхоккею для детей с особенностями развития.

Благотворительный матч в Норильске

Раз в год в благотворительном матче на Таймыре встречаются «Легенды хоккея» и команда Ночной хоккейной лиги «Норильск». На лед местного Дворца спорта «Арктика» выходят олимпийские чемпионы и призеры Игр Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Игорь Ларионов и другие звезды.

Благотворительные матчи в Норильске проходят под эгидой Ночной хоккейной лиги. Поддержку в их проведении оказывает «Норникель». Компания удваивает сумму, вырученную от приобретения билетов на благотворительный матч, а в честь пятой и шестой игр увеличивала выплаты в три и четыре раза соответственно.

Благотворительный хоккейный матч.

За семь лет собрать удалось более 20 млн рублей. Средства поступают на развитие хоккейных школ в Заполярье: это покупка инвентаря, тренажеров и экипировки для местных воспитанников. Кроме того, «Норникель» подарил Дворцу спорта «Арктика» четырехсторонний светодиодный медиакуб и новую машину для заливки льда.

Ежегодная акция «Мишкопад»

Красивая и социально важная традиция получила распространение в североамериканских лигах в 1990-х, а впоследствии была перенята клубами КХЛ. В ходе акции болельщики команды хозяев бросают плюшевых мишек на лед после первой шайбы в ворота гостей. Игрушки можно приобрести непосредственно на аренах, вырученные от продаж средства направляются на благотворительность. Хоккеисты участвуют в сборе игрушек со льда, а затем раздают их в больницах и детских домах. К акциям с удовольствием присоединяются крупные фонды.

На «Мишкопадах» каждый год обновляется рекорд по количеству выброшенных на лед игрушек. В очередной раз его побили в начале января 2024-го на матче клуба «Херши Беарс». После гола российского нападающего Богдана Тринеева на лед полетели 74 599 игрушек (при 10 765 зрителях). С арены их убирали в течение почти 40 минут.

Традиция «Мишкопадов» прижилась и в КХЛ. С 2015 года акцию каждый сезон проводит «Барыс». На одном из матчей в преддверии Нового года «Мишкопад» регулярно устраивает и «Салават Юлаев». В декабре 2023-го уфимский клуб собрал на этой акции более 4 млн рублей. Деньги пошли на помощь детям, оставшимся по разным причинам без родителей. Перформанс получился настолько масштабным, что попал даже в соцсети футбольной российской премьер-лиги.

К слову, в РПЛ «Мишкопад» тоже устраивают. Тогда же, в декабре 2023-го, мишек бросали болельщики «Спартака» на домашнем матче с «Крыльями Советов». Приобретая игрушки, поклонники красно-белых совершали пожертвования в фонд бывшего вратаря команды Артема Реброва «Своими глазами».

Хоккей на Красной площади

В хоккей в России регулярно играют в самом сердце Москвы — на Красной площади. Континентальная хоккейная лига и компания Mastercard не раз проводили новогодние матчи на льду «ГУМ-Катка». Встреча, прошедшая 24 декабря 2021 года, была организована в поддержку фонда «Линия жизни».

Хоккей на Красной площади.

Организаторам удалось собрать большое количество звезд. На Красной площади сыграли лучший снайпер в истории КХЛ Сергей Мозякин, его сын Андрей, экс-хоккеисты Алексей Яшин и Андрей Николишин, игроки Женской хоккейной лиги, бывшие футболисты сборной России Александр Мостовой и Дмитрий Сычев, олимпийский чемпион Александр Легков, президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев, рок-музыкант Сергей Кристовский и другие знаменитости.

Для сбора средств в поддержку игры открыли отдельную страницу на сайте фонда «Линия жизни». Отчисления шли до 31 декабря. Кроме того, фонд получил средства от беспроигрышной лотереи, которая состоялась во время матча, и от распространения билетов на это мероприятие. Средства были направлены на поддержку подопечным фонда.