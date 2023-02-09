Не надо путать сепаратизм с красивой традицией.

Скандальная кричалка

Прошедшая среда в российском хоккее рисковала прослыть одним из самых скучных дней текущего сезона. Составители календаря главной лиги страны решили, что 9 февраля всем 22 клубам КХЛ будет здорово отдохнуть, а болельщикам переключить внимание на несколько другие вещи. Казалось бы, штиль — ветер молчит. Однако в отсутствие матчей информационное поле подорвала наша новость, которая вышла далеко за берега спортивных СМИ и добралась до общественно-политических изданий.

Как стало известно «СЭ», на фоне участившихся жалоб в начале февраля КХЛ рекомендовала «Сибири» пресекать осквернение гимна на домашних матчах команды. И нетрудно догадаться, что в центре внимания в очередной раз оказалась знаменитая далеко за пределами Новосибирска кричалка «Славься, Сибирь», которую можно услышать в конце исполнения гимна России.

Сейчас уже тяжело доподлинно установить, в какой момент болельщики «Сибири» начали хором переиначивать последние слова припева на свой лад. Говорят, традиция берет свое начало в начале нулевых, когда ныне распавшееся фанатское движение «Novosibirsk Alliance» начало заменять последнюю строчку припева словами «Славься, Сибирь». Со временем локальная задумка дошла и до простых болельщиков, которые уже около 20 лет в едином порыве заставляют подкашиваться ноги у игроков соперника и по-настоящему бесить болельщиков других клубов.

«Помню свой дебют. Мне было 17 лет. Я играл тогда еще за мытищинский «Химик». Это был матч в Новосибирске. Вы знаете, как там болеют за родную команду. Это был эмоционально непростой матч. Особенно когда выезжал на лед в темноте. Потом включается свет, и там полные трибуны. Народ сидит на ступеньках, все болеют. И когда во время гимна они закричали: «Славься, Сибирь!» — меня аж пробрало», — вспоминал свой первый визит в столицу Сибири нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий.

Примерно с тех же пор новосибирская традиция и стала костью в горле у «неравнодушных граждан», не всегда связанных со спортом. Одни обвиняли болельщиков «Сибири» в осознанном осквернении гимна, другие — считали подобное поведение банальным неуважением к гостям, а более радикальные товарищи и вовсе видели в перемене одного слова настоящий сепаратизм. Вот только ни одно из местных организованных фан-движений никогда не было замечено в протестных акциях или подстрекательствах к ним. Да и крамольные призывы в административном центре СФО никогда всерьез не звучали.

Как стало известно чуть позже, аналогичные рекомендательные письма КХЛ разослала абсолютно всем 22 клубам. И действительно — новосибирцы не единственные, кого можно обвинить в нарушении исполнения гимна.

Достаточно давно предпоследнюю строчку гимна заменяют словами «Славься, Амур» также в Хабаровске. В Екатеринбурге буквально неделю назад во время проведения тематического матча с «Трактором» один из государственных атрибутов прозвучал в рок-исполнении. Редкие крики «Славься, «Ак Барс» можно было услышать и в Казани. А в Санкт-Петербурге уже не первый сезон болельщики исполняют гимн а капелла после того, как звукорежиссер намеренно останавливает музыку после первого куплета. Звучит все это по-настоящему красиво и самобытно. Но формально подобные попытки разукрасить серые будни цветными карандашами нарушают правила спортивного регламента, согласно которому клуб-хозяин обязан включать гимн в оригинале, а если меняется аранжировка — в должной партитуре.

Абсурдные претензии

Сейчас главный вопрос в том, как «Сибирь» должна пресекать подобные посягательства на священные строчки и реагировать на них. Обязать болельщиков закрывать рот кляпом вплоть до стартового вбрасывания? Обзвонить всех жителей почти двухмиллионного мегаполиса с просьбой молчать на протяжении всего исполнения? Звучит максимально абсурдно. Обложить руководство штрафами по аналогии с оскорбительными выкриками в адрес судей? Тоже не вариант — оно легендарное скандирование никак не поощряет и никак к нему не подстрекает.

Более того, местная пресс-служба по максимуму абстрагировалась от любимого в столице Сибири лозунга при работе с болельщиками и в соцсетях. По факту он используется только в качестве джингла (для поборников чистоты русского языка поясню — короткой музыкальной темы) на клубном YouTube-канале. Вот и сама лига, которая была обязана отреагировать на жалобы неравнодушной группы граждан, при рассылке не уточнила, как новосибирский клуб должен бороться с нарушителями.

«Существует закон «О Государственном гимне Российской Федерации». В статье 9 прописано, что надругательство над гимном влечет административную ответственность. Но есть важный момент: по закону ответственность предусмотрена за нарушение порядка использования государственной символики, то есть если гимн включили, к примеру, для танца в стрип-клубе. А здесь просто заменили одно слово, ни к каким противоправным действиям не призывают. Так что никаких проблем быть не должно», — прокомментировал эту ситуацию для KP.RU новосибирский юрист Константин Зиновьев.

В теории бороться с посягательствами должны именно сотрудники правоохранительных органов, которые имеют право составлять административные протоколы. Однако по какому принципу, а главное, на каком основании они будут наказывать 6000 человек, способных уместиться под сводами реконструированного ЛДС «Сибирь», никто не понимает. В чем все уверены, так это в том, что болельщики точно не откажутся от двадцатилетней традиции.

Фото ХК «Сибирь»

«Не понимаю, как во фразе «Славься, «Сибирь» можно какой-то непатриотизм увидеть! Мы гордимся и нашей командой, и регионом, в котором живем, любим нашу страну, поэтому и скандируем эти строки, когда перед началом игры играет гимн. Такое ощущение, что кто-то на этой ситуации просто хочет пропиариться. Самой-то фразе более 20 лет, и никогда к ней не цеплялись.

Да и сами хоккеисты, особенно новенькие, признавались, что эта фраза во время гимна их до мурашек пробирала. Они понимали, как их поддерживают болельщики. Чтобы мы не скандировали: «Славься, Сибирь!» — пусть абсолютно всем на входе рты скотчем заклеят», — разразился своим комментарием для KP.RU один из самых ярких местных болельщиков Дмитрий Казанцев, более известный как Усатый-в-каске.

В Новосибирске к постоянным нападкам извне вроде бы давным-давно привыкли и выработали к ним стойкий иммунитет. Но после того, как «неравнодушные» граждане вновь решили устроить на них «патриотический» поход, им снова пришлось отстаивать свое право выражать любовь к команде знаменитым хоровым пением и доказывать, что родину они любят не меньше. Сибирская изюминка не попытка оскорбить кого-то, а всего лишь способ поддержки родной команды.