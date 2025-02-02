Уже в начале февраля можно почти наверняка назвать команды, которые попадут в кубковый раунд.

Последние сезоны КХЛ подарили жаркую борьбу за места в плей-офф. Концовки чемпионатов, особенно в Восточной конференции, складывались очень запутанно. Места в восьмерке окончательно распределялись только в последних турах, а разрыв между командами оставался минимальным. Нынешний сезон вряд ли преподнесет аналогичные разборки. Предсказать итоговые топ-8 в каждой конференции возможно уже в начале февраля. Что к этому привело?

«Восточные» проблемы

До конца регулярки командам осталось провести по 17-19 матчей. Это длинный отрезок, который, если рисовать картину идеального чемпионата, мог бы многое изменить в каждой конференции. Простая арифметика: за 18 матчей можно набрать 36 очков. Однако если взглянуть на результаты «Сочи», беспросветного аутсайдера «Запада», то самый южный клуб КХЛ заработал 36 баллов за... 51 матч. У изучающих дно «Востока» «Барыса» и «Амура» положение еще печальнее: 28 и 29 очков, набранные к 1 февраля, не располагают к борьбе за плей-офф.

На «Востоке» все идет к тому, что седьмое-восьмое места поделят «Адмирал» и «Сибирь». Отставание «Нефтехимика» и «Лады» не такое значительное, но обе команды теряют очки, в том числе против прямых конкурентов. Положение тольяттинцев также осложняют внутренний беспорядок, туманное будущее и травмы ряда игроков. Пожалуй, в борьбе за плей-офф волжане поставили точку, когда обменяли основного вратаря Владислава Подъяпольского в московское «Динамо». Нижнекамцы с Олегом Леонтьевым приучили к чудесам в прошлые сезоны, но сейчас, когда «Сибирь» и «Адмирал» заиграли стабильнее, «Нефтехимик» закономерно выпал из восьмерки.

Только резкий спад «Сибири» или «Адмирала» поможет «Ладе» или «Нефтехимику» вскарабкаться в восьмерку. Верится в это с большим трудом. Отрыв в 9 очков, которые команды имеют на начало февраля, достаточно велик. Особенно когда прямые конкуренты неоправданно часто теряют очки. Нижнекамцы и тольяттинцы умудрились проиграть «Витязю». «Сибирь», напротив, берет очки в играх с фаворитами, тем самым отрывается от оппонентов в таблице.

«Западная» стабильность со знаком «минус»

Перед стартом сезона общался с Михаилом Кравцом. Тренер обозначил одну из целей на сезон: «Хотим изменить лицо «Куньлуня» в КХЛ». Отчасти специалист сделал это. С Кравцом китайский клуб выдал рекордную серию побед из семи матчей. Резвый ход, набранный «драконами», в какой-то момент заставил поверить, что команда сможет побороться за плей-офф. Однако затем «Куньлунь» взялся за старое, проиграл три матча подряд, а 31 января еще и подарил очки «Сочи», которому никакой плей-офф давно не светит. Как можно рассчитывать на борьбу, если проигрываешь южанам?

Третьим братом по несчастью на «Западе» станет «Витязь». Павел Десятков первый год работает главным тренером на уровне КХЛ и может занести сезон в актив, даже если команда пролетит мимо плей-офф. Тренер построил крепкий коллектив, который, к несчастью всех фанатов из Балашихи, очень много матчей отдал в концовках. «Витязь» который год остается без плей-офф, но должен опередить по очкам «Сочи» — незначительный прогресс достигнут.

Южане прописались на последнем месте «Запада», и просвета не было замечено на протяжении всего сезона. Команда Сергея Зубова могла выдать разовые вспышки — обыграть ЦСКА, СКА или московское «Динамо», — но на дистанции результаты расстраивали. А окончательно закопали шансы на плей-офф «леопарды» в декабре, когда потерпели восемь поражений подряд.

На «Западе» расклад сил более статичен. С тех пор как «Северсталь» возглавил Андрей Козырев, череповчане поднялись в верхнюю группу, оставив в грустном прошлом борьбу с «Витязем» и другими аутсайдерами за плей-офф. «Торпедо» очень нестабильно в декабре-январе, но потенциал команды Игоря Ларионова располагает к более высоким результатам. В самый важный момент сезона нижегородцы должны прибавить. «Куньлуню» остается только рассчитывать, что кризис «Торпедо» затянется. Подвинуть минчан «драконам» точно не по силам.

Просадка «Востока»

Впавшая в спячку конкуренция на «Востоке» объясняется проблемами, накрывшими команды в этом сезоне. «Лада» возвращалась в КХЛ уверенно и амбициозно, но смена власти в регионе отправила в турбулентность весь профессиональный спорт в Самаре и Тольятти. Увольнение Олега Браташа, расставание с важными хоккеистами, долги, травмы — с таким ворохом приключений за плей-офф не побороться.

«Барыс» каждый год терзала внутренняя борьба за власть, но в сезоне-2024/25 она особенно обострилась. Команда отказалась от иностранцев, сменила три тренера за пять месяцев и снова назначила Галыма Мамбеталиева. Его уровень явно не соответствует КХЛ. А совсем недавно выяснилось, что Азиатские игры, куда «Барыс» отправил часть игроков основы, для страны важнее чемпионата КХЛ. Невероятный кризис накрыл «Амур». Вместо того чтобы после отставки Андрея Мартемьянова доверить состав тренеру с опытом КХЛ, хабаровчане отдали команду Виктору Костюченку. Хотя уверенно ходили слухи, что на Дальнем Востоке высадится Алексей Заварухин — перспективы команды с его назначением стали бы гораздо радужнее.

Финиш регулярного чемпионата от этого не становится скучным. Да, восьмерки с большей долей вероятности определены уже сейчас, но с местами внутри конференций, кроме лидерства «Локомотива», еще ничего непонятно. Впрочем, с такой плотностью и перекрестным плей-офф со второго раунда положение команд не так принципиально. Сладких булочек в первом круге не будет. Готовимся к неожиданным результатам уже в плей-офф.