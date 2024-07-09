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Сегодня, 19:30

Революция КХЛ: лига стала независимой. Теперь ИИХФ ей не указ

КХЛ стала независимой от ФХР
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Хоккеист Александр Радулов и Кубок Гагарина
Александр Радулов и Кубок Гагарина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Исторический момент. Как он повлияет на развитие хоккея.

То, о чем говорилось еще весной, наконец-то превратилось в реальность. 3 июля 2024 года Государственная дума РФ в третьем чтении приняла изменения в закон «О физической культуре и спорте».

Главное — вот этот тезис: «КХЛ остается в системе российского хоккея и будет напрямую взаимодействовать с Минспортом, получая независимость от ИИХФ и ФХР». Пока законопроект еще не принят окончательно, он должен быть утвержден Советом Федерации, а затем — президентом.

Илья Набоков (&laquo;Металлург&raquo;) и&nbsp;Ярослав Лихачев (&laquo;Локомотив&raquo;). Календарь КХЛ появился уже в начале лета. Такого расписания у лиги еще не было

Лига продолжит уважать контракты других лиг, но теперь для регистрации игрока в КХЛ не нужно будет ждать трансферную карту из другой лиги. Это, например, позволит ЦСКА уже в ближайшее время объявить о ряде трансферов хоккеистов, игравших в минувшем сезоне в Северной Америке.

Также лига будет напрямую с Министерством спорта регулировать вопрос лимита на легионеров. Вряд ли теперь будет возможна ситуация, когда лимит сначала сократили, а потом вернули до прежнего. Хотя исключать, разумеется, ничего нельзя.

Логотип КХЛ
Фото Global Look Press

Изменения, безусловно, исторические — по сути, федерация хоккея теряет былую власть и контроль над лигой. Но в нынешних политических условиях шаг выглядит логичным — санкции ИИХФ нашим клубам больше не страшны.

При этом КХЛ заявляет о том, что изменения никак не отразятся на сборной. Когда Россию допустят до соревнований под эгидой ИИХФ, клубы будут отпускать лучших игроков в сборную для участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира. КХЛ также сохранит паузу на Кубок Первого канала.

Плей-офф КХЛ. Плей-офф КХЛ посмотрел 1 миллион подписчиков. Лига и партнеры усилили интерес зрителей к отечественному хоккею

Как всегда, есть и обратная сторона: теперь никто не может дать гарантии, что клубы НХЛ и даже европейских лиг не будут красть игроков из КХЛ.

Другие изменения:

— лига займется аттестацией и тестированием судей — кандидатов в КХЛ/МХЛ. Комнату видеопросмотра ФХР заменит центр видеоанализа КХЛ;

— лига будет самостоятельно осуществлять аккредитацию хоккейных агентов КХЛ.

Хоккей
КХЛ
ФХР
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