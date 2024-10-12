Почему КХЛ стала зрелищнее и результативнее? Есть несколько причин

Обозреватель «СЭ» рассуждает о позитивных тенденциях в нашей лиге.

Несколько дней назад КХЛ опубликовала крайне любопытные статистические данные по итогам первого месяца регулярного чемпионата. Сентябрь 2024-го стал вторым по результативности в истории лиги. В 114 матчах команды забросили 630 шайб — 5,53 за игру. Лучшим пока остается сентябрь 2010 года. Тогда было 5,58. Большое количество забитых голов — это только одна из составляющих, позволяющих судить о зрелищности чемпионата. Но очень важная.

Причин у любого события или явления может быть несколько. Главной чаще всего становится самое последнее изменение. Ответ в случае с ростом результативности лежит на поверхности — это максимально благоприятный для игроков и тренеров календарь. Такого раньше не было. Растянутое до мая расписание с наличием пауз между матчами позволяет лучше восстанавливаться и больше времени уделять работе над деталями. Действовать активно и стремиться играть в атаку возможно только при наличии хорошей физической формы.

В середине сентября «Адмирал» отдыхал девять дней, получив шикарную возможность перевести дух и как следует подготовиться к домашней серии. Дальневосточники по ее ходу одержали четыре победы в пяти матчах, обыграв среди прочих московские «Динамо» и ЦСКА, и забросили 22 шайбы (4,4 в среднем). Главный тренер Леонид Тамбиев в позапрошлом сезоне вывел моряков во второй раунд Кубка Гагарина, используя ультраоборонительную модель. Но сейчас такой подход работает только временами и с переменным успехом, поэтому специалист проявляет похвальную гибкость.

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев. Фото ХК «Адмирал»

Далеко не все команды, которые привычно расположились в нижней половине таблицы, готовы идти на такой риск. Но их становится меньше. Даже «Витязь», не обладающий каким-то невероятным подбором игроков, старается действовать активно и навязывать соперникам свои условия. Симпатичная тенденция, которая в текущей ситуации должна становиться еще более сильной. Фавориты тоже не избегают процесса эволюции. «Ак Барс», до невозможности надоевший за последние годы нудной игрой, от которой птицы падали на лету, изменился и пытается не отступать от активного хоккея.

Очевидный фактор, напрямую влияющий на количество голов, — кризис современных вратарей. Даже в НХЛ эта проблема сейчас стоит остро. Что уж говорить об остальных лигах. КХЛ по политическим причинам наглухо закрыта от европейского рынка. В Северной Америке выбор голкиперов тоже очень скромен, учитывая нежелание многих переезжать в Россию. Одновременно полтора десятка лучших русских вратарей сейчас выступает в НХЛ и АХЛ. Кахаэловским клубам приходится ориентироваться на собственные кадры. Этот ресурс не бесконечен. Доминирующих вратарей не осталось за редкими и спорными исключениями. Даже топ-клубы испытывают проблемы, пусть отчасти и рукотворные — СКА, ЦСКА, московское «Динамо». Голкипер бело-голубых Хантер Миска и вовсе стал объектом повсеместных насмешек.

Успех «Металлурга» в прошлом сезоне важен тем, что чемпиона всегда и везде пытаются копировать, предварительно разобрав на молекулы. Воссоздать то же самое в другом месте получается редко, но это не останавливает другие клубы от таких попыток. Больше молодежи, меньше ветеранов, выше скорости — эти черты постепенно становятся присущими для разных команд. В таких условиях увеличение результативности кажется логичным следствием.