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Сегодня, 11:00

Почему КХЛ стала зрелищнее и результативнее? Есть несколько причин

Сентябрь 2024 года стал вторым по результативности в истории КХЛ
Михаил Зислис
Обозреватель
Хантер Миска («Динамо») и Прохор Полтапов (ЦСКА).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Обозреватель «СЭ» рассуждает о позитивных тенденциях в нашей лиге.

Несколько дней назад КХЛ опубликовала крайне любопытные статистические данные по итогам первого месяца регулярного чемпионата. Сентябрь 2024-го стал вторым по результативности в истории лиги. В 114 матчах команды забросили 630 шайб — 5,53 за игру. Лучшим пока остается сентябрь 2010 года. Тогда было 5,58. Большое количество забитых голов — это только одна из составляющих, позволяющих судить о зрелищности чемпионата. Но очень важная.

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Причин у любого события или явления может быть несколько. Главной чаще всего становится самое последнее изменение. Ответ в случае с ростом результативности лежит на поверхности — это максимально благоприятный для игроков и тренеров календарь. Такого раньше не было. Растянутое до мая расписание с наличием пауз между матчами позволяет лучше восстанавливаться и больше времени уделять работе над деталями. Действовать активно и стремиться играть в атаку возможно только при наличии хорошей физической формы.

В середине сентября «Адмирал» отдыхал девять дней, получив шикарную возможность перевести дух и как следует подготовиться к домашней серии. Дальневосточники по ее ходу одержали четыре победы в пяти матчах, обыграв среди прочих московские «Динамо» и ЦСКА, и забросили 22 шайбы (4,4 в среднем). Главный тренер Леонид Тамбиев в позапрошлом сезоне вывел моряков во второй раунд Кубка Гагарина, используя ультраоборонительную модель. Но сейчас такой подход работает только временами и с переменным успехом, поэтому специалист проявляет похвальную гибкость.

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.
Фото ХК «Адмирал»

Далеко не все команды, которые привычно расположились в нижней половине таблицы, готовы идти на такой риск. Но их становится меньше. Даже «Витязь», не обладающий каким-то невероятным подбором игроков, старается действовать активно и навязывать соперникам свои условия. Симпатичная тенденция, которая в текущей ситуации должна становиться еще более сильной. Фавориты тоже не избегают процесса эволюции. «Ак Барс», до невозможности надоевший за последние годы нудной игрой, от которой птицы падали на лету, изменился и пытается не отступать от активного хоккея.

Очевидный фактор, напрямую влияющий на количество голов, — кризис современных вратарей. Даже в НХЛ эта проблема сейчас стоит остро. Что уж говорить об остальных лигах. КХЛ по политическим причинам наглухо закрыта от европейского рынка. В Северной Америке выбор голкиперов тоже очень скромен, учитывая нежелание многих переезжать в Россию. Одновременно полтора десятка лучших русских вратарей сейчас выступает в НХЛ и АХЛ. Кахаэловским клубам приходится ориентироваться на собственные кадры. Этот ресурс не бесконечен. Доминирующих вратарей не осталось за редкими и спорными исключениями. Даже топ-клубы испытывают проблемы, пусть отчасти и рукотворные — СКА, ЦСКА, московское «Динамо». Голкипер бело-голубых Хантер Миска и вовсе стал объектом повсеместных насмешек.

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Успех «Металлурга» в прошлом сезоне важен тем, что чемпиона всегда и везде пытаются копировать, предварительно разобрав на молекулы. Воссоздать то же самое в другом месте получается редко, но это не останавливает другие клубы от таких попыток. Больше молодежи, меньше ветеранов, выше скорости — эти черты постепенно становятся присущими для разных команд. В таких условиях увеличение результативности кажется логичным следствием.

Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Витязь
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
Леонид Тамбиев
FONBET Чемпионат КХЛ 2024/25
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Восток
И В П О
1 Локомотив 14 11 3 24
2 Спартак 14 9 5 20
3 Торпедо 15 8 7 18
4 ЦСКА 15 7 8 18
5 СКА 14 8 6 17
6 Северсталь 15 8 7 16
7 Динамо Мн 13 7 6 15
8 Витязь 14 7 7 14
9 Куньлунь РС 15 6 9 13
10 Динамо М 14 6 8 13
11 Сочи 14 5 9 11
И В П О
1 Трактор 14 10 4 22
2 Автомобилист 15 9 6 20
3 Сибирь 15 9 6 19
4 Нефтехимик 15 7 8 17
5 Металлург Мг 16 8 8 16
6 Ак Барс 13 8 5 16
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8 Адмирал 13 6 7 14
9 Лада 14 5 9 12
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Подробная таблица
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26
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28
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29
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30
окт
31
окт
09.10 17:00
Трактор
Адмирал
2
0
09.10 18:00
Лада
Сибирь
ОТ
4
3
09.10 19:30
Локомотив
Куньлунь РС
ОТ
3
2
10.10 17:00
Барыс
Авангард
1
0
10.10 17:00
Металлург Мг
Торпедо
4
5
10.10 19:30
СКА
Динамо Мн
2
4
10.10 19:30
Сочи
Витязь
ОТ
2
3
10.10 19:30
Спартак
Салават Юлаев
2
5
10.10 19:30
ЦСКА
Автомобилист
Б
3
4
11.10 19:00
Нефтехимик
Сибирь
1
2
11.10 19:00
Северсталь
Куньлунь РС
0
3
12.10 14:00
Спартак
Ак Барс
3
0
12.10 14:00
Трактор
Торпедо
ОТ
5
4
12.10 14:30
Металлург Мг
Авангард
4
2
12.10 17:00
Динамо М
Салават Юлаев
-
-
12.10 17:00
СКА
Автомобилист
-
-
12.10 17:00
Сочи
Локомотив
-
-
13.10 10:30
Амур
Лада
-
-
14.10 17:00
Металлург Мг
Ак Барс
-
-
14.10 17:00
Трактор
Авангард
-
-
14.10 19:30
Витязь
Локомотив
-
-
14.10 19:30
Динамо М
Спартак
-
-
15.10 12:00
Амур
Лада
-
-
15.10 12:30
Адмирал
Северсталь
-
-
15.10 19:10
Динамо Мн
ЦСКА
-
-
15.10 19:30
СКА
Нефтехимик
-
-
16.10 17:00
Барыс
Салават Юлаев
-
-
16.10 17:00
Трактор
Ак Барс
-
-
16.10 19:30
Куньлунь РС
Локомотив
-
-
17.10 12:00
Амур
Северсталь
-
-
17.10 12:30
Адмирал
Лада
-
-
17.10 16:30
Авангард
Спартак
-
-
17.10 19:00
Витязь
Автомобилист
-
-
17.10 19:00
Торпедо
Нефтехимик
-
-
17.10 19:10
Динамо Мн
Металлург Мг
-
-
17.10 19:30
СКА
ЦСКА
-
-
18.10 17:00
Трактор
Салават Юлаев
-
-
18.10 19:30
Куньлунь РС
Сочи
-
-
19.10 10:00
Адмирал
Лада
-
-
19.10 10:30
Амур
Спартак
-
-
19.10 13:30
Сибирь
Северсталь
-
-
19.10 14:00
Витязь
Металлург Мг
-
-
19.10 17:00
Локомотив
Барыс
-
-
19.10 17:00
Торпедо
Динамо М
-
-
19.10 17:10
Динамо Мн
Нефтехимик
-
-
20.10 17:00
ЦСКА
Сочи
-
-
21.10 12:30
Адмирал
Спартак
-
-
21.10 15:30
Сибирь
Трактор
-
-
21.10 19:00
Витязь
СКА
-
-
21.10 19:00
Локомотив
Динамо М
-
-
21.10 19:10
Динамо Мн
Барыс
-
-
21.10 19:30
Куньлунь РС
Металлург Мг
-
-
22.10 00:00
Нефтехимик
Торпедо
-
-
22.10 17:00
Салават Юлаев
Сочи
-
-
23.10 15:30
Сибирь
Барыс
-
-
23.10 16:30
Авангард
Трактор
-
-
23.10 17:00
Автомобилист
Динамо М
-
-
23.10 19:30
Куньлунь РС
СКА
-
-
23.10 19:30
ЦСКА
Амур
-
-
24.10 17:00
Салават Юлаев
Торпедо
-
-
24.10 19:30
Нефтехимик
Сочи
-
-
25.10 18:00
Лада
Трактор
-
-
25.10 19:00
Ак Барс
Адмирал
-
-
25.10 19:00
Локомотив
Амур
-
-
25.10 19:10
Динамо Мн
Витязь
-
-
25.10 19:30
Куньлунь РС
ЦСКА
-
-
25.10 19:30
Спартак
СКА
-
-
26.10 17:00
Нефтехимик
Автомобилист
-
-
27.10 14:00
Авангард
Металлург Мг
-
-
27.10 14:00
Торпедо
Витязь
-
-
27.10 17:00
Ак Барс
Адмирал
-
-
27.10 17:00
Локомотив
Динамо Мн
-
-
27.10 17:00
Северсталь
Амур
-
-
28.10 17:00
Трактор
Автомобилист
-
-
28.10 19:30
СКА
Сибирь
-
-
29.10 17:00
Барыс
Куньлунь РС
-
-
29.10 17:00
Салават Юлаев
Адмирал
-
-
29.10 19:00
Нефтехимик
Лада
-
-
29.10 19:00
Северсталь
Динамо Мн
-
-
29.10 19:30
Ак Барс
Металлург Мг
-
-
29.10 19:30
Динамо М
Амур
-
-
29.10 19:30
Спартак
Витязь
-
-
29.10 19:30
Торпедо
ЦСКА
-
-
30.10 17:00
Трактор
Сибирь
-
-
30.10 19:30
СКА
Локомотив
-
-
31.10 16:30
Авангард
Лада
-
-
31.10 17:00
Салават Юлаев
Адмирал
-
-
31.10 19:30
Динамо М
Витязь
-
-
31.10 19:30
Торпедо
Динамо Мн
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И О

Шабанов Максим

Трактор

 		13 17

Мерфи Тревор

Сибирь

 		15 17

Артамонов Никита

Торпедо НН

 		14 16

Абрамов Виталий

ЦСКА

15 15

Пилипенко Кирилл

Северсталь

 		15 14

Ливо Джош

Салават Юлаев

 		11 14
Статистика / Бомбардиры
И Г

Барак Дерек

Витязь

 		14 9

Широков Сергей

Сибирь

 		13 8

Артамонов Никита

Торпедо НН

 		14 8

Пилипенко Кирилл

Северсталь

 		15 8

Ливо Джош

Салават Юлаев

 		11 7

Хмелевский Александр

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И П

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