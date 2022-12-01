«Трактор» продолжает проваливаться. Будут ли перемены?

Позиции главного тренера шатки.

В последнее время на «Трактор» по-настоящему больно смотреть. Практически все проблемы и нарывы челябинцев вскрылись еще на старте регулярки. И чем дальше, тем больше становится ясно, что нынешний тренерский штаб не знает, как их решить.

В конце октября могло показаться, что команда Анвара Гатиятулина наконец-то выползает из ямы, в которую попала с первых матчей сезона. Уральцы выиграли 7 из 11 матчей, с богом пополам заползли в кубковую восьмерку и вроде бы приглушили слухи о возможной отставке своего тренера. Но тут они умудрились привезти из поездки на Дальний Восток всего два очка, проиграть по возвращении домой «Амуру» и подошли к сегодняшней встрече с «Барысом» с двумя домашними поражениями подряд, заставив журналистов переключить свое внимание с бесконечно веселой Казани на депрессивный Челябинск.

Астанинцы прилетели на Урал с целым ворохом проблем. Здесь вам и откровенно слабая игра вратарей, и поникшие в ноябре легионеры, на которых традиционно держится команда, и посредственная работа спецбригад, и пять поражений в последних пяти матчах. Казалось бы, максимально подходящий соперник, чтобы набрать 2 очка, хоть немного порадоваться после провальной домашней серии, отвести стрелы от главного тренера и спокойно готовиться к непростому выезду по маршруту Уфа — Омск — Новосибирск. Тем более именно казахстанцы поджимали «Трактор» с девятой строчки «Востока», находясь всего в одной победе. Однако челябинцы сгорели 0:3 уже к началу второго периода.

«Барыс» не убивал оппонента прессингом, но сыграл с куда большим желанием и уже на третьей минуте напомнил, что у соперника все очень плохо с вратарями, прошив Сергея Мыльникова броском в ближний угол с неудобной руки.

А на старте второй двадцатиминутки гости наказали «Трактор» за удаление Алексея Бывальцева, забросив в большинстве впервые за четыре матча, и практически сразу приговорили соперника классной позиционкой, которая закончилась голом новичка Алекса Гранта. Канадский защитник делал пас за ворота, но попал в конек Илье Карпухину и неожиданно отличился первым голом за новую команду. Что доподлинно крикнул себе под нос защитник челябинцев после пропущенный шайбы, никто не знает. Но наверняка его слова не пройдут цензуру.

И если бы не очередной курьез от Юлиуса Гудачека, продолжающего коллекционировать вратарские ляпы, хозяева вообще ушли бы со льда без заброшенных шайб. Спасибо за свою первую шайбу в КХЛ Михаил Горюнов-Рольгизер должен сказать именно словаку, ужасно сыгравшему за воротами и оставившему рамку пустой. Вот только в итоге она не помогла спасти команду от разъяренных болельщиков и не дать вновь разгореться разговорам об отставке.

За весь сезон из Челябинска ни разу не доносились слухи, которые позволяли бы сделать выводы о потере тренерами контроля над командой. В «Тракторе» нет разделения на кланы, как в Казани. Нет конфликтов между лидерами. Нет людей, разлагающих коллектив или вступающих с Гатиятулиным в открытую конфронтацию. Нет распрей между руководством и тренерами. Только при всем отсутствии внутренних раздражителей у команды нет и результата.

Прямо сейчас позиции главного тренера «Трактора», которого два года назад возвращали в родной клуб из Санкт-Петербурга, шатки как никогда. При ужасной игре, девятом месте на Востоке и двух победах в девяти последних матчах говорить о другом не приходится. До конца регулярки остался 31 матч, но просвета в Челябинске или предпосылок к кардинальному изменению ситуации не видно.

Анвар Гатиятулин. ХК «Трактор»

При этом нельзя сказать, что руководство не помогает своему коучу и равнодушно смотрит на то, как команда не может выбраться из пике, в которое попала с первых матчей регулярки. Напротив, генеральный директор уральцев Иван Савин пусть и с опозданием, но все-таки привез на Урал вратаря-легионера Эндрю Хэммонда, на котором тренерский штаб быстро поставил крест. Убедил вернуться в родной клуб лучшего из оставшихся российских свободных агентов Сергея Шумакова. Выиграл конкуренцию за шведского защитника Адама Альмквиста. Вытащил из Сочи также не заискрившего голкипера Алексея Мельничука. А не так давно умудрился при абсолютно пустом рынке подписать еще одного легионера, подрезав у «Торпедо» канадского оборонца Роба Хэмилтона. От более решительных мер отказался сам Гатиятулин. Например, наотрез отказался менять свой штаб и расставаться с кем-то из помощников, чья работа и в предыдущие два сезона вызывала большие вопросы из-за слабой игры спецбригад.

Кажется, кто по-настоящему бездействует, так это сам консервативный Гатиятулин. От матча к матчу он не меняет игровой рисунок, заточенный на откат и не самый активный хоккей в чужой зоне. Отказывается менять слабо работающие сочетания при неплохом подборе исполнителей. И абсолютно не доверяет молодежи даже в ситуациях, когда все летит в тартарары, а у куда более опытных хоккеистов все валится из рук.

Именно принципом невмешательства в тренерский круг патроны «Трактора» и поступились сегодня. По нашей информации, сразу после поражения от «Барыса» наверху все-таки решились на приглашение человека извне и уже совсем скоро клуб должен объявить о назначении на должность еще одного помощника Игоря Ефимова, последние два года работавшего в системе ФХР главным тренером юниорской сборной России 2005 года рождения. Вполне возможно, что его приход согласован с Гатиятулиным, который успел пересечься с ним в СКА, будучи помощником Алексея Кудашова. Правда, для коуча челябинцев он может стать предвестником долгожданной бури.

Хоккеисты «Трактора». ХК «Трактор»

Доподлинно известно, что Гатиятулина в 2020-м назначал лично губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Одновременно с этим в клубе пошли на почти беспрецедентный шаг, введя самого успешного челябинского тренера в совет директоров. До этого усесться сразу на два кресла в КХЛ смог только один человек, прекрасно знакомый челябинцу по работе в СКА и сборной. Осознаете масштаб его личности? Отчасти наличие места за круглым столом и оберегает его от внезапной отставки.

Кредит доверия у «бронзового» тренера со стороны первого человека области действительно велик. Но вряд ли он безграничен. И появление Ефимова — крайне опасный индикатор, сигнализирующий о том, что терпение больших начальников на исходе. Вы ведь помните, в какой должности приезжал в «Авангард» Михаил Кравец и в какой роли остался в клубе после отставки Дмитрия Рябыкина? Поэтому если команда провалит ближайший выезд, в Челябинске вполне могут воспользоваться омской схемой и все-таки пойти на крайнюю меру.