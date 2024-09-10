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Сегодня, 13:00

КХЛ не нужны новые зарубежные клубы. Азербайджан, Сербия и Монголия не сделают лигу сильнее

В КХЛ могут войти клубы из Азербайджана, Сербии и Монголии
Михаил Скрыль
Корреспондент
Клубы из Азербайджана, Сербии и Монголии могут войти в состав КХЛ.
Фото «СЭ»
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В нехоккейных странах нет соответствующей инфраструктуры для вхождения в КХЛ.

Новый виток обсуждений о расширении КХЛ запустил министр спорта России Михаил Дегтярев. Своему коллеге из Азербайджана Фариду Гаибову на недавней встрече чиновник предложил присоединиться к КХЛ. В последние месяцы мысли о географическом расширении лиги звучали довольно часто. Некоторые из них подавались как инсайды, некоторые, как сейчас с Азербайджаном, рождались с подачи госслужащих.

Важно понимать, что все размышления о расширении КХЛ не имеют конкретных договоренностей и готовых решений. То, что Дегтярев предложил Гаибову войти в состав сильнейшей лиги Европы, — не более чем жест доброй воли. Уровень хоккея в Азербайджане не соответствует даже ВХЛ. Местная сборная не представлена в мировом рейтинге ИИХФ, хотя считается членом международной федерации с 1992 года. Ни о каких достижениях и инфраструктуре для вступления в КХЛ речи и быть не может.

На фоне Азербайджана информация о возможном вступлении в лигу команды из Сербии, которой поделился коллега Артур Хайруллин, не кажется такой сумасбродной. Хоккей в стране развит лучше, но главные клубы не дотягивают до уровня КХЛ. Местная сборная выступает в четвертом по силе дивизионе планеты. А сильнейшие команды участвуют в лиге IHL вместе с клубами из Хорватии и Словакии. В международном рейтинге сербы гордо удерживают 31-е место — между Испанией и Хорватией.

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Президент КХЛ Алексей Морозов отмечал в большом интервью «СЭ», что лига вела диалог с представителями клуба «Црвена Звезда». Однако на основании этого нельзя говорить о том, что команда близка к вступлению в лигу. КХЛ строго относится к новым клубам. Достаточно вспомнить, как «Лада» долгое время улаживала все технические детали Ледового дворца, чтобы получить одобрения от лиги. Любой новый участник КХЛ — это планомерная работа и строгий контроль соблюдения всех требований регламентов чемпионата.

Сербия, Индия, Монголия, где летом 2023 года с подачи экс-министра спорта РФ Олега Матыцина обсуждалась идея проведения вынесенного матча, и Азербайджан не имеют спортивных и материально-технических оснований для вступления в КХЛ. Лига получит новую обузу, которой в последние годы стал подмосковно-китайский «Куньлунь». Команда с ковидных времен базируется в Мытищах. Новые клубы из нехоккейных стран рискуют стать плохой пародией на «Куньлунь». Не сомневаемся, что новые команды — при достаточном финансировании — подпишут сильных хоккеистов. Но о географическом продвижении и открытии новой точки на карте КХЛ можно будет говорить только условно.

Хоккеисты «Куньлуня»
Фото ХК «Куньлунь»

Самой лиге незачем задумываться о расширении. Все то, к чему организация шла последние годы, ужесточая регламент, привело к росту конкуренции в чемпионате. Большие бюджеты и финансовые возможности по-прежнему гарантируют многое, но уже не все, как это было пять — семь лет назад. Повышение пола зарплат, сокращение заявки, включение бонусов в потолок — эти и другие шаги КХЛ сделали чемпионат зрелищнее и конкурентнее.

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Одобрить новый клуб из нехоккейной страны сейчас будет по меньшей мере странно или даже абсурдно. Лиге не нужен новый аутсайдер, который в лучшем случае поборется за плей-офф. Вместо этого надо продолжать строить конкурентный чемпионат и ждать потепления геополитических отношений с европейскими странами.

Хоккей
КХЛ

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