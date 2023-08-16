КХЛ заключила договор с «Яндексом». Останется ли хоккей по ТВ и где теперь его смотреть?

Изучаем, что дает лиге новой договор о показе матчей.

КХЛ продолжает работу над расширением фан-базы. Хоккейная аудитория стареет. Это публично признавал президент лиги Алексей Морозов, размышляя о популяризации «шайбы». Шагом в направлении новых зрителей можно назвать пятилетний контракт с «Яндексом» и «Кинопоиском». Частичная передача телеправ расширит горизонт для аудитории. Главным образом это коснется показа матчей. Трансляции теперь доступны через известный в России ресурс, который заработал популярность в нише фильмов и сериалов, а теперь захватывает спортивную сферу.

Трансляции на амбассадоре хоккея в стране — «КХЛ-ТВ» — никуда не денутся. «Кинопоиск» расширит сетку матчей, забрав некоторые мероприятия, проводимые лигой, на эксклюзивный показ. В прошлом сезоне так произошло с Неделей звезд хоккея. Слет лучших хоккеистов в Челябинске болельщики могли увидеть только через сервис «Яндекса». Вероятно, подобный план используют и в новом сезоне. Какие конкретно события КХЛ попадут под эксклюзив «Кинопоиска», пока не анонсируется.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Не исключено, что КХЛ отдаст партнерам самые кассовые матчи: например, жаркие «Зеленые дерби». За регулярку «Ак Барс» и «Салават Юлаев» встретятся шесть раз. Вполне возможно, что часть матчей будет доступна только через «Яндекс». Как и другие топ-игры с высоким зрительским интересом. Предвкушаю возмущения болельщиков, которые далеки от различных платных онлайн-сервисов. Хоккейная аудитория по большей части консервативна и нововведения воспринимает болезненно. Но ради повышения доступности трансляций придется чем-то жертвовать.

КХЛ идет в ногу со временем — большая часть пользователей предпочитает телевизорам альтернативные площадки. Сохранив вещание по профильному каналу, лига расширила доступность игр разных команд. С ростом количества матчей в регулярке не избежать наложения, в том числе кассовых встреч. «КХЛ-ТВ» и «КХЛ-Прайм» не переваривали дни, когда по уральскому и московскому часовым поясам игры накладывались друг на друга. Это проблему поможет решить партнерство с «Яндексом» и «Кинопоиском».

С увеличением трансляций добавится работы у комментаторов. Индустрия получит буст для развития и избежит стагнации. Новые люди, новые возможности, новые взгляды. Не удалось узнать, разнообразят ли люди «Яндекса» интерфейс трансляций. Пятилетнее партнерство предполагает расширение совместных продуктов. Трансляциями, как понимаю, дело не ограничится. При благоприятном сценарии «Кинопоиск» разнообразит сетку контента, в том числе эксклюзивного.

Фото Global Look Press

Хоккей, особенно в условиях международной изоляции, теряет аудиторию. Наивно отрицать, что КХЛ необходимо бороться за зрителей. И не только со спортом, но и с другими направлениями: театр, юмор, эстрада. Партнерство с «Кинопоиском» показывает, что лига понимает возможности роста и пытается следовать трендам.

Подписки на музыкальные сервисы давно вошли в привычку и позволяют с удобством наслаждаться любимыми исполнителями за не бьющую по карману плату. Сериалы сейчас смотрят через онлайн-площадки, а не дожидаются вечерами у телевизоров. Конечно, всегда останутся староверы, которые следят за хоккеем по ТВ, накидывая белые салфетки на экран после выключения устройства. Однако будущее — за новыми технологиями, и КХЛ старается не отставать от конкурентов. Что из этого выйдет — узнаем в предстоящем сезоне.