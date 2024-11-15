15 ноября, 23:30
СКА на выезде уступил «Ак Барсу» (2:3 ОТ) в FONBET Чемпионате КХЛ. В основное время команды не выявили победителя, а решающую шайбу в овертайме забросил Кирилл Семенов. В последних семи матчах петербуржцы одержали всего одну победу — над «Сибирью» (1:0 Б).
После игры тренер армейцев Роман Ротенберг традиционно ярко выступил на пресс-конференции.
«Это был матч уровня плей-офф, украшение КХЛ. Лед замечательного качества, дышится очень хорошо. Проявили характер, сравняли счет. Второй гол был не очень обязательным, но там была ошибка нашего защитника. Это хоккей. В овертайме снова играли в меньшинстве, необязательные удаления. Наш вратарь сражался как лев, но сложно играть в меньшинстве. Если резюмировать, то команда проявила характер, это очко дорогого стоит. Но надо улучшить дисциплину. Не вестись на провокации, которые ведут соперники».
«Я не против драк. Говорю конкретно про тот момент, когда игрок лежит на льду... Там по инерции кто сверху, тот и будет бить. Как в боксе. Смешанные единоборства, UFC смотрите? Федор Емельяненко, Хабиб Нурмагомедов? Когда Хабиб уже удушил Макгрегора, вмешивается судья! Об этом речь. Ребята хотят драться, хорошо. Но лучше в хоккей играть. Гретцки не должен драться, и Деанджело не должен драться. Пусть тафгаи дерутся, если хотят. Я с уважением к Дыняку, но это хороший размен со стороны «Ак Барса», а не с нашей стороны».
«Хорошая оценка. Хорошая мотивация для Кузнецова будет. Не так просто вернуться из НХЛ. Там другой хоккей, ребята проходят адаптацию. Кто-то быстрее адаптируется, кто-то дольше. Но Женя с каждой игрой начинает понимать требования нашей лиги. Отдал передачу Деанджело — Тони сравнял счет.
Мы все понимаем, что Женя может играть лучше. Но он окончательно понял, что лучше играть в хоккей, а не сидеть в штрафном боксе. Каждый у нас должен это понять, нужно поработать над дисциплиной. Все идет через работу. Удаления никогда не в плюс — всегда в минус. Кузнецов вместо того, чтобы удаляться, начал отдавать голевые передачи, мы начали эту работу».
«Это хоккей. Хоккей — игра ошибок. Когда мы семь матчей подряд выигрывали почему -то было меньше журналистов. Победы никому не интересны. Этот период нам надо пройти, чтобы победить в Кубке Гагарина. Ни одна команда не проходит весь сезон без поражений. Это невозможно. И когда команда борется до конца, как сегодня. Когда забиваем две шайбы за две минуты до конца такой команде, как «Ак Барс», которая вторая по пропущенным в лиге после «Локомотива» — мы можем забивать и шесть, и семь голов.
Не надо удаляться. Играя втроем, можно выиграть матч, но это сложно. Сегодня было четыре минуты втроем против четверых, пятерых хоккеистов соперника. И не пропустили, значит, у команды есть характер. Пропустили «три на три». Это вопрос концентрации. Игрок пошел на риск, но это детали. Главное убрать удаления. Слава богу, в хоккее по правилам нельзя убрать со льда всех игроков, тогда было бы еще сложнее».