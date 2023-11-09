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Сегодня, 10:00

Когда закончится кризис СКА? Могут ли уволить Ротенберга?

Михаил Скрыль
Корреспондент
Роман Ротенберг.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Армейцы с Невы не могут показывать стабильный положительный результат с начала сезона.

Старты первого и второго полноценных тренерских сезонов Романа Ротенберга кардинально отличаются. Прошлой осенью СКА выдал впечатляющую победную серию. Армейцы уверенно взлетели на первое место в лиге, которое не отпустили до конца регулярки. Так, Ротенберг выиграл первый тренерский трофей — Кубок Континента. Летом петербургский тимлидер продлил контракт на уникальные пять лет. Новый сезон СКА начал неважно — к началу ноября команда довольствуется восьмым местом в конференции, а меньше двух недель назад не попадала в плей-офф.

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Пятилетний контракт тренеров — нонсенс для российского хоккея. Можно вспомнить примеры, когда специалисты руководили командами пять и более лет, но срок набегал накопительным итогом. Обычно тренеров подписывают по схеме «1+1», «2+1», опытные наставники, сделавшие себе имя, получают трехлетние контракты. Ротенберг не новичок в хоккее, но спустился на лавку совсем недавно — в январе 2022 года. Меньше чем через два сезона Роман получил от СКА рекордное и сенсационное соглашение на пять лет. Ротенберг долгие годы полностью контролировал операционную деятельность команды, а теперь взялся за управление игрой на лавке.

Длинный контракт подчеркивает уверенность тренера на дистанции. Конечно, каждый договор с легкостью расторгается. Человек останется без работы, но получит компенсацию, предусмотренную соглашением. Примеров — уйма. Самые наглядные связаны с «Локомотивом», где никакие контракты не мешали руководству расстаться с тренерами, когда их не устраивали результаты. Жесткую позицию в отношении наставников занимал и Ротенберг, когда еще смотрел хоккея из ложи, а не за спинами хоккеистов. Из СКА увольняли разных титулованных тренеров (Знарка, Воробьева, Брагина), которым не прощали неудачи в плей-офф.

«Спартак» — СКА.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

На старте сезона-2023/24 в непростую ситуацию попал сам Ротенберг. Команда играет нестабильно и занимает лишь восьмое место на «Западе». Очевидное расхождение возможностей состава и реального положения дел. Любой другой специалист, работая в СКА, мог бы уже задумываться о смене работы и переезде из Санкт-Петербурга. Когда команда играет ниже собственных возможностей, в первую очередь спрашивают с главного тренера. Идет третий месяц чемпионата, армейцы по-прежнему не выбрались из турбулентности, а штаб работает в прежнем составе.

Могут ли в СКА уволить Ротенберга? Ответ очевиден: да, могут. Как и любого тренера, менеджера или игрока, который подписывает контракт с клубом. Каким бы безграничным доверием наставник армейцев ни пользовался у боссов «Газпрома», за результат рано или поздно спросят. Верховные покровители СКА выделяют огромные деньги на команду не для того, чтобы она болталась внизу таблицы. В клубе работают максималисты. И протекция Ротенберга может закончиться, если дела армейцев не наладятся и команда — чего нельзя исключать — не попадет в плей-офф.

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Кризис СКА продолжается с первых дней чемпионата. Причины берут начало с летней селекции и подготовки. Армейцы продолжают использовать раздутый состав, создавая нервозную обстановку в коллективе, ведь каждый хоккеист хочет играть, а мест для всех не хватит. Мешает СКА чехарда с вратарями. За треть чемпионата команда задействовала пять голкиперов. Перешедший из «Адмирала» Никита Серебряков пока не стал спасителем Санкт-Петербурга. Невыход в плей-офф или болезненный вылет в первом раунде (от того же «Спартака», который курирует Геннадий Тимченко) ослабит позиции Ротенберга. Армейцам надо исправлять положение, чтобы в клубе не решились на радикальные меры.

Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Роман Ротенберг
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