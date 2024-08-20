Коул Кэсселс — об ожиданиях от сезона, партнерах, впечатлениях от Омска и игре против Макдэвида.

Перед подписанием советовался с Буше и Андреоффом

— Какие ожидания от вашего первого сезона в КХЛ?

— Конечно, мне хотелось бы качественно играть, помогать своей команде одерживать победы, выполнять все задачи, которые передо мной будут ставить. Хотелось бы побеждать. В целом влиться и быть качественным звеном в нашей команде и в лиге, потому что первый сезон важен.

— Перед самым началом сезона команда потеряла двоих ведущих игроков — Ткачева и Буше. Как на это отреагировали в команде?

— Да, сейчас у нас определенные сложности с тем, что несколько наших лидеров выбыли из-за травмы. Такое случается с любой командой, может быть, в какой-то степени хорошо, что у нас это происходит на старте, когда еще предсезонка. Понятно, что будут сложности, перед нами стоят определенные вызовы, но у нас команда, которая готова биться каждую игру, и каждый из нас возьмет на себя большие роли и будет делать все, пока Буше и Ткачева нет с нами.

— Расскажите, как решились на переезд в новую для себя страну.

— Непростое было решение, потому что у меня дочке всего 7 месяцев, они с женой должны ко мне присоединиться по ходу сезона. Вообще, я рассматривал это как возможность одерживать какие-то масштабные победы, потому что в АХЛ акцент идет больше на развитие игроков. Мне хотелось одерживать победы, я считаю, что омский «Авангард» — это как раз тот клуб, который ставит перед собой высокие задачи, и у меня появился шанс добиться какого-то успеха. Я посчитал необходимым этим шансом воспользоваться.

— На какое время планируют приехать жена с дочкой?

— Они будут ориентировочно в октябре. Сейчас мне нужно немного обустроиться, найти квартиру, купить кроватку для дочки, исполнить отцовские обязанности, подготовить все к их приезду. Чтобы они чувствовали себя комфортно.

— Общались с кем-то из игроков или тренеров в Америке по поводу перехода в КХЛ?

— Да, я провел своего рода исследование, поговорил с ребятами, с которыми играл еще по молодежке. С Энди Андреоффом, который сейчас играет в Новосибирске, с Ридом Буше мы вместе выступали за «Ютику». Ребята говорили только хорошее, только положительно отзывались и о лиге, и о стране. Действительно, это общение с другими североамериканцами облегчило мне принятие решения. Также поговорил с российскими игроками, с которыми на протяжении последних нескольких лет выступал. Изучил город и посчитал, что все отлично и можно ехать.

— С кем из российских игроков общались по поводу перехода в КХЛ?

— Георгий Романов, Шакир Мухаммадулин, играли с ними вместе в прошлом году в «Сан-Хосе», также ребята, с которыми играли вместе до этого, например, Игорь Соколов. Их мнению я мог доверять, и я действительно прислушался к их словам.

— Что вам рассказывали о лиге? Что вас привлекло?

— Здесь ставятся высокие задачи и можно одерживать победы. Есть возможность путешествовать, посмотреть разные города, такие как Москва, Санкт-Петербург, Сочи. До этого я никогда не был в России, мной это воспринималось как хорошая возможность и классный шанс. Когда я сказал ребятам, что мне поступило предложение от «Авангарда», они мне ответили, что мне повезло, потому что это хороший, очень сильный клуб, который ставит перед собой самые высокие задачи. Я посчитал, что приехать сюда будет правильным решением.

Фото ХК «Авангард»

КХЛ — вторая лига в мире

— Не было опасений переезжать в новую для себя страну? Учитывая, какая сейчас у России репутация на Западе.

— Нет, в этом ключе я не думал, в первую очередь я спортсмен и рассматривал приезд сюда как наилучшую возможность для себя, чтобы одерживать победы, чего-то достигать, изменить немножко обстановку, к которой я привык в Северной Америке. Просто смотрю на это как на интересный и новый опыт, который стоит приобрести. Я рад, что сейчас с командой, с нетерпением жду старта сезона, надеюсь, мы далеко пройдем в плей-офф.

— Как отреагировала семья? Не отговаривали от переезда?

— Нет, моя семья уважает меня и мои решения. Понятно, что я принимал это решение, обсудив его с ними, у нас был семейный совет, в котором участвовала моя жена, мои родители, ее родители, братья, сестры. Все поддержали меня, все были рады, что у меня появилась такая отличная возможность играть в хоккей.

— Что вам рассказывали о России? Что из этого оказалось правдой? Что удивило?

— Не могу что-то такое припомнить. Единственное, дороги, дорожное движение значительно отличается от того, к чему я привык, и определенно могу сказать, что за рулем я здесь ездить не буду.

— Что стало решающим фактором при выборе команды? Были ли другие предложения?

— Вообще Омск сразу виделся наилучшим вариантом, потому что, во-первых, я уже знал нескольких игроков. Во-вторых, те люди, с которыми я общался, когда еще обдумывал подписание — это главный тренер Сергей Звягин и генменеджер Антон Курьянов, — очень дружелюбно и позитивно были настроены. Как я сказал, я стремлюсь к тому, чтобы одерживать победы, и я посчитал, что наилучшие шансы у меня будут здесь, и теперь я с нетерпением жду, когда стартует сезон.

— Вы за свою карьеру поиграли не только в Америке, но и в Швеции и Германии. Есть мнение, что иностранцы едут в КХЛ только ради денег.

— Однозначно могу сказать, что лига на высочайшем уровне. Если мы берем НХЛ, то это первая лига в мире, и по моим ощущениям, и тому, что я слышал от других, КХЛ однозначно идет следом, вторая лига в мире. Пока я сыграл только один матч, но из того, что я увидел, могу это подтвердить. С нетерпением жду встречи с другими командами, для того чтобы именно на своем опыте прочувствовать, каков уровень конкуренции и какую борьбу готовы предложить соперники.

Фото ХК «Авангард»

Привез в Омск теплую куртку

— Успели ли посмотреть Омск? Как впечатления от города?

— В первый же день мы с Ридом пошли прогуляться, чтобы немножечко скоротать время. Я действительно был потрясен тем, какой интересный и красивый город, новая культура, новая обстановка. Мы съездили в большой торговый центр, и я бы не сказал, что он очень сильно отличается от американских. Сильной разницы я не увидел.

— Вы уже видели домашнюю арену «Авангарда» в Омске, говорят, что она похожа на арены НХЛ. Так ли это?

— Да, ее можно сравнить с аренами в НХЛ, она ничуть не уступает, а некоторые арены даже превосходит. То, что мне рассказывали, действительно потрясает, очень жду, когда мы уже будем играть перед нашими болельщиками.

— Общались ли с командой, куда сходить в Омске? Что советовали?

— В основном ребята советуют какие-то рестораны, где можно вкусно поесть, не слышал, чтобы часто говорили именно о каких-то туристических достопримечательностях. Думаю, когда моя жена приедет, мы точно будем куда-нибудь выбираться, исследовать город, ходить гулять вместе. Заметил, что архитектура очень интересная и в целом вкусно поесть есть где.

— Как вам атмосфера внутри команды? Можете сравнить это с американским клубом?

— Здесь все хотят побеждать, это чувствуется и ощущается. Все очень дружелюбные, собрались хорошие ребята, многие говорят на английском хотя бы на каком-то уровне, и это очень помогает нам, легионерам. Я заметил, что всегда с хорошим настроением идешь на тренировку, на игры, это действительно здорово. Жду, когда уже приступим к делу и будем играть матчи регулярного чемпионата и плей-офф.

— В команде много англоговорящих ребят, с кем уже успели подружиться кроме Рида Буше?

— Понятно, что легионеры между собой общаются чуть более тесно. Даррен, пусть он технически не считается легионером, Линден, я, Рид — мы плотно общаемся. Что касается российских игроков, они все тоже очень хорошие люди, ничего плохого сказать не могу. Шарипзянов очень нам помогает, Николишин, ну и плюс они хорошо говорят по-английски. Мне хочется узнавать своих партнеров по команде еще и еще, сейчас мы лишь в самом начале своего пути. Я уже понимаю, что все в нашей команде это прежде всего замечательные люди.

— В Омске суровые зимы. Готовы ли к этому? Взяли теплые вещи?

— Да, я привез с собой теплую куртку, жена позаботилась, все мне упаковала. Она уже тоже понемногу собирается, купила нашей дочке добротный, теплый, дорогой комбинезон. Мы должны быть в порядке. Мне даже интересно посмотреть, как здесь будет зимой, прочувствовать, насколько холодно будет.

— Вы играли в АХЛ, насколько я знаю, там между городами часто ездят на автобусах и переезды занимают много времени. Здесь же вам предстоят долгие перелеты. Готовы к этому?

— Да, в этом плане будет что-то новенькое для меня. Конечно, у меня за плечами есть длительные поездки, но они были на автобусе, естественно, в самолете ты летишь дольше. Нас ждет много игр в карты, много просмотренных фильмов и много часов сна на борту самолета.

— Сколько по времени составляла самая длинная поездка между городами на автобусе?

— Парочка восьмичасовых переездов была, мало приятного, но был такой опыт.

— Чем обычно занимались в дороге?

— Болтали и играли в карты.

— Вы профи в какой-нибудь карточной игре?

— Я профи в беседах, в картах — нет (Смеется.).

Фото ХК «Авангард»

Макдэвид обязательно выиграет кубок

— Вы играли на Мемориальном Кубке в 2015 году против Коннора Макдэвида. Можете вспомнить какую-нибудь историю с того времени?

— Нам тогда посчастливилось одержать победу, а сейчас он — один из лучших игроков в мире, если не лучший. Уже тогда он был на высоте. Этот матч оставил очень хорошие воспоминания, нечасто выпадает такая возможность.

— Макдэвид тогда хвалил вашу игру против него и говорил, что вам действительно удалось замедлить его.

— Я не могу записать все заслуги на свой счет, это все-таки была командная работа, мы все вместе классно поработали, чтобы в том числе сдержать его. Естественно, приятно слышать такие слова в свой адрес, но здесь нужно отдать должное всем моим партнерам по команде.

— Следили за финалом Кубка Стэнли в этом сезоне? Как вам кажется, Макдэвид с «Эдмонтоном» сможет когда-нибудь его завоевать? У многих суперзвезд НХЛ так и нет кубка.

— Да, я смотрел финал, и, если бы они сумели вытянуть финальную серию, это был бы один из лучших камбэков не только в хоккее, но и в спорте вообще. Думаю, что он обязательно выиграет кубок, потому что он феноменальный игрок, и у меня был шанс с ним познакомиться, он еще и классный парень. Желаю ему выиграть кубок, и верю, что у него это получится.