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Сегодня, 15:00

Нас ждет самый массовый отъезд звезд из КХЛ. Лига может стать намного слабее

Форвард СКА Демидов набрал 19 очков в 23 матчах КХЛ
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Игроки СКА Александр Никишин (№ 21), Иван Демидов (№ 91) и нападающий «Металлурга» Данила Юров
Игроки СКА Александр Никишин (№ 21), Иван Демидов (№ 91) и нападающий «Металлурга» Данила Юров.
Фото Global Look Press, «СЭ»
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Никишин, Демидов, Юров и другие могут отправиться в НХЛ.

18-летний форвард СКА Иван Демидов — настоящее открытие этого сезона КХЛ. Тому, как он обыгрывает лучших защитников, рукоплещут везде — и в Санкт-Петербурге, и в южноафриканском городе Дюрбан. Александр Никишин два года подряд был самым результативным игроком обороны лиги и давно считается сильнейшим хоккеистом за пределами НХЛ. Данила Юров — важнейший пазл чемпионской «Магнитки», а Илья Набоков — самый ценный игрок минувшего плей-офф. Максим Шабанов — мотор «Трактора», а Арсений Грицюк — лучший бомбардир регулярки прямо сейчас.

Нападающий СКА Иван Демидов. В Канаде сходят с ума по юниору из СКА. Фанаты «Монреаля» устроили «демидоманию» еще до его приезда в НХЛ

Что объединяет всех этих игроков? У всех них по окончании нынешнего сезона заканчиваются контракты, и интерес из НХЛ к ним повышенный. Могут попробовать силы за океаном также три игрока «Локомотива» — защитник Дмитрий Симашев, нападающие Максим Березкин и Даниил Бут, звезда «Северстали» Данил Аймурзин, трудолюбивый форвард СКА Захар Бардаков. Но в силу разных причин отъезд этих игроков, за исключением Бардакова, маловероятен.

Демидова уже вовсю ждут в «Монреале», а учитывая то, как он сейчас доминирует в КХЛ, его отъезд за океан будет вполне логичен. Никишин же объективно перерос уровень нашей лиги. Юров в разговоре со мной несколько дней назад признался, что принимать решение будет после Нового года, но есть ощущение, что он уже все решил в пользу отъезда — пробиваться в топ-6 нынешней «Миннесоты» нужно прямо сейчас. А за Набоковым должны уже вылетать из Денвера: проблемы «Колорадо» во вратарской линии невероятны.

Нападающий СКА Иван Демидов
Нападающий СКА Иван Демидов.
Фото Global Look Press

Шабанов — вообще неограниченно свободный агент в НХЛ и может сам выбирать себе клуб. В перспективах Грицюка смущает высокая конкуренция в «Нью-Джерси», да и захочет ли нападающий, добившийся высокого статуса в СКА, пробиваться в основу через фарм-клуб?

В любом случае минимум трех-четырех звезд КХЛ лишится. И это если и не катастрофа, то очень большая проблема. Из тех, кто может вернуться, на ум приходит лишь кандидатура защитника «Каролины» Дмитрия Орлова — в его переходе в СКА предстоящим летом практически не сомневаюсь. Можно ждать, например, Евгения Дадонова или Клима Костина, но вряд ли они сделают лигу существенно сильнее.

Матвей Мичков, Александр Никишин, Василий Пономарев. «Никишин — лучший хоккеист за пределами НХЛ». Большое интервью скаута «Каролины»

Конечно, отъезд молодых звезд освободит дорогу новому поколению, но пока в нем не видно талантов уровня Демидова или Мичкова. Но ведь и от Ивана не ожидали такого перформанса на старте этого сезона. Возможно, звездами станут те, от кого этого сейчас совсем не ждут. Остаются в лиге Гусев, Ткачев, Порядин, Голдобин, Уил, Голышев, Да Коста, Барабанов, Хмелевский. Но пока есть четкое ощущение, что нас летом ждет самый массовый исход звезд за последние годы.

Данила Юров
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Александр Никишин
Иван Демидов

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