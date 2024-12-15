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Сегодня, 10:30

«Локомотив» — первый, а СКА — только пятый. Все команды, которые могут выиграть Кубок Гагарина, — от худшей к лучшей

Названы главные фавориты на Кубок Гагарина
Отдел хоккея «СЭ»
Хоккеисты «Локомотива» Егор Сурин, Байрон Фрейз, Александр Елесин и Рушан Рафиков празднуют забитую шайбу в матче против «Спартака» (2:0). 12 ноября. Москва
Егор Сурин, Байрон Фрейз, Александр Елесин и Рушан Рафиков празднуют забитую шайбу в матче против «Спартака» (2:0). 12 ноября. Москва.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Авторы отдела хоккея ранжируют фаворитов этого сезона КХЛ.

11. «Авангард»

Михаил Зислис: Безобразная первая половина чемпионата еще ничего не значит — не забываем про масштабную перестройку, которую затеял омский клуб. Новый менеджмент, новый тренерский штаб и масса новых игроков — «Авангард» в корне отличается от себя самого образца поздней осени. Канадец Ги Буше традиционно сильно проводит свой первый сезон в новой команде. В январе в строй возвращается главная звезда «ястребов» Владимир Ткачев.

Обычно трудности сплачивают, поэтому ставить крест на «Авангарде», несмотря на их положение, нельзя. В команде достаточно звезд во всех линиях и по качеству состава она как минимум не уступает ни одному из топов «Востока». Встречаться с ней в первом раунде — крайне рискованная идея. Не сомневаюсь, что лидеры конференции постараются сделать все, чтобы этого избежать.

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10. «Спартак»

Михаил Зислис: Считается, что в нынешнем чемпионате красно-белые подрастеряли свои силу и яркость, которые были присущи команде в прошлом сезоне. Однако даже сейчас, когда сбавила «бразильская» тройка и потерялся Николай Голдобин, «Спартак» идет по такому же графику набора очков, как и год назад. У москвичей есть еще нераскрытые резервы.

Проблемы с командными действиями в обороне и умением удерживать преимущества никуда не делись. Но у Алексея Жамнова есть еще три месяца для их решения. Голкипер Дмитрий Николаев умеет тащить и стал играть стабильнее, а про большой атакующий потенциал линии нападения знают все вратари лиги. «Спартак» трудно назвать очевидным фаворитом. Для того чтобы получить возможность пройти далеко, ему понадобится занять место как можно выше в регулярном чемпионате и получить удобную сетку в плей-офф.

Хоккеист «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал
Шелдон Ремпал.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

9. «Салават Юлаев»

Михаил Скрыль: «Салават Юлаев» невозможно представить без легионеров. Ливо, Тодд, Хмелевский и Ремпал — одновременно главная сила и слабость уфимцев. Когда эти парни на ходу, команду Виктора Козлова практически невозможно остановить. В то же время помощи от других звеньев «Салавата Юлаева» пока недостаточно, чтобы называть клуб основным претендентом на Кубок Гагарина. Достаточно обратиться к таблице бомбардиров: легионерская четверка с отрывом опережает остальных хоккеистов.

Держит высокий уровень Александр Самонов, подтверждающий статус одного из сильнейших голкиперов КХЛ. Неплохо входят в сезон молодые парни: Набиев, Газимов, Горшков. Но нынешний «Салават Юлаев» по-прежнему выглядит очень уязвимым. Легионерам не хватает достаточной поддержки от остальных троек. Именно поэтому отсутствие Ливо или Хмелевского серьезным образом ослабит уфимскую атаку. Уверен, Виктор Козлов осознает эту проблему — до плей-офф есть время, чтобы сделать команду вариативнее.

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8. «Автомобилист»

Иван Богун: После первой бронзы в истории «Автомобилист» слабее не стал. Хоккей екатеринбуржцев сложно назвать привлекательным. Однако ставка на игру вторым номером, постоянные капканы в средней зоне и высокую реализацию собственных моментов прошлой весной дала результат. Почему Николай Заварухин должен резко от нее отказаться в следующем плей-офф?

Вопрос в том, сумеет ли он в этот раз сплотить коллектив, в котором уже какой год заметную часть составляют иностранцы. Если в прошлом сезоне безоговорочным вожаком раздевалки называли ветерана Сергея Широкова, то сейчас человека с подобным авторитетом может не оказаться. Тем интереснее будет посмотреть на то, потянут ли эту роль Никита Трямкин и Анатолий Голышев — два местных воспитанника, которым уже перевалило за 30.

Вратарь «Ак Барса» Амир Мифтахов
Амир Мифтахов.
Фото Global Look Press

7. «Ак Барс»

Артур Хайруллин: До начала сезона казалось, что у команды Анвара Гатиятулина слишком много слабых мест. Бросался в глаза недостаток креативных нападающих, да и в целом она выглядела довольно медленной. Но сезон показал, что «Ак Барс» вряд ли в чем-то хуже соперников по Восточной конференции. У казанцев — одна из сильнейших вратарских линий в лиге: Амир Мифтахов долго находился в тени Тимура Билялова, но в этом сезоне переигрывает своего более опытного оппонента. Сбалансирована и оборона, а впереди решают две ударные тройки.

Вот только никакого запаса прочности у «Ак Барса» нет. За удачным матчем может последовать пара провальных, а большинство игр с топовыми соперниками казанцы провели неудачно. Атмосфера в команде отличная, вот только тактический разбор ошибок практически отсутствует. Возможно, над этим тренерский штаб Гатиятулина поработает в паузу, но эта деталь немного настораживает — при том же Билялетдинове такое представить было сложно.

Пока сложно назвать «Ак Барс» в числе главных претендентов на кубок. Цельного впечатления команда не производит, радуя только отдельными всплесками. Совершенно потрясающий сезон проводят Кирилл Семенов и Артем Галимов, уверенно выглядит после возвращения из НХЛ Александр Барабанов. Но если брать, например, Дмитрия Яшкина, то от него ждали намного большего.

К тому же «Ак Барс» слишком зависим от своих лидеров — команда долго не могла прийти в себя после травмы Ника Петана. Страшно даже представить, что будет с казанцами, если кто-то выйдет из строя в плей-офф.

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6. «Металлург»

Михаил Скрыль: «Металлург» долго входил в сезон и только в конце ноября начал возвращать прошлогодний образ. Причин позднего зажигания команды Андрея Разина много. Травмы лидеров, которые пропустили старт регулярки, завышенные ожидания от некоторых хоккеистов, с кем-то сыграла злую шутку успокоенность после чемпионства. За три с половиной месяца «Металлург» даже пережил смену спортивного директора, теперь за селекцию отвечает Евгений Бирюков.

После многих матчей Разин на пресс-конференциях уверял журналистов, болельщиков (и, кажется, даже самого себя), что «Металлург» играет хорошо — просто не хватает результата. Этот тезис очень спорный, особенно если вспомнить поражения от «Ак Барса» и «Трактора». Перед паузой магнитогорцы заиграли стабильнее и побеждали даже без основного вратаря Ильи Набокова, получившего травму. Но без усиления состава и вливания новых игроков повторить прошлогодний успех или хотя бы приблизиться к нему Разину будет сложно.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг и хоккеисты команды
Роман Ротенберг и хоккеисты СКА.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

5. СКА

Иван Богун: Будем честны: обладать набором хоккеистов Романа Ротенберга мечтает каждый тренер в КХЛ. Людей у питерского коуча столько, что ему не нужно переживать, если случится эпидемия травм. На каждое место у него есть по три-четыре человека. Но разве в предыдущее годы СКА был слабее, а его скамейка короче?

В регулярном чемпионате донельзя раздутый ростер армейцев выглядит их преимуществом. Однако в плей-офф постоянные пертурбации и тряски звеньев будут серьезно бить по команде, в которой кто-то окажется недоволен дефицитом игрового времени. Не забывайте и про постоянное дерганье вратарей после двух пропущенных шайб, ставшее уже фирменным почерком Ротенберга. Кажется, даже если у СКА все будет хорошо, Роман Борисович найдет повод устроить своей команде трясучку, которая ее и погубит весной.

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4. ЦСКА

Михаил Зислис: ЦСКА выиграл 12 из последних 15 матчей, крайне мало пропускал на этом отрезке и дважды взял верх над лидером чемпионата «Локомотивом». Такая серия не может быть случайностью. Пройдя через кризис первых недель, армейская команда вышла из него повзрослевшей и солидной. Вратарь Иван Просветов заиграл на уровне лучших коллег по амплуа. Железобетонная оборона — необходимый атрибут для удачного выступления в плей-офф.

ЦСКА далек от своего пика. Но уже сейчас команда смотрится внушительно, несмотря на посредственную игру ряда лидеров. Если Каменев, Окулов, Мамин, Гурьянов обретут стабильность и подтянутся к тройке Абрамов — Соркин — Полтапов, то армейцам по силам обыграть в плей-офф кого угодно.

Хоккеист «Трактора» Стивен Кэмпфер
Стивен Кэмпфер.
Фото Global Look Press

3. «Трактор»

Иван Богун: Челябинцы завершили первую половину регулярки в статусе команды без существенных проблем. На этой дистанции «Трактор» периодически проседал, выдавая откровенно слабые матчи. Однако сумел избежать по-настоящему черных серий. Поэтому пока глобальных вопросов к Бенуа Гру, быстро адаптировавшемуся к российским реалиям и успевшему привить хоккеистам собственную систему, быть не может. Как и реальных поводов для критики.

Впрочем, сейчас уральцы не выглядят готовой чемпионской командой. И пока большая часть хоккеистов в предновогоднюю паузу разбрелась по курортам, генеральному менеджеру черно-белых Алексею Волкову незадолго до дедлайна не до отдыха. Обмен Марселя Ибрагимова и Данила Юртайкина на Остапа Сафина позволил ему не только приобрести габаритного форварда с высоким наступательным потенциалом, но и освободить немного места в платежке для подписания праворукого защитника.

Учитывая, что Георгий Дронов и Стивен Кэмпфер уверенно закрыли синюю линию в двух спецбригадах большинства, новичок не обязательно должен поражать атакующими навыками. В данной ситуации «Трактору» куда нужнее крепкий домосед, который поможет команде в плей-офф.

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2. «Динамо» М

Артур Хайруллин: Начало регулярного чемпионата еще раз обнажило главную проблему бело-голубых — отсутствие надежного вратаря. Новичок команды, американец Хантер Миска стал объектом насмешек за курьезные пропущенные шайбы, не выручал и Максим Моторыгин. При этом совершенно не впечатляли прошлогодние лидеры атаки команды Никита Гусев и Джордан Уил, затянулась адаптация звездного новичка Максима Комтуа.

Но к декабрьской паузе тренерский штаб Алексея Кудашова выстроил игру так, что «Динамо» вновь выглядит одним из главных фаворитов. Если не считать казуса в Казани, то надежно играет Миска, но теперь первый номер команды — Моторыгин, который смотрится все увереннее. Комтуа раскрылся в тройке с Артемом Михеевым и Дмитрием Рашевским и с большим отрывом лидирует в рейтинге самых ненавидимых соперниками игроков лиги.

Разыгрались и Гусев с Уилом, но теперь у них гораздо больше помощи от остальных троек нападения, в особенности от сочетания Михеева. И если вратари «Динамо» второй год подряд не подведут в плей-офф, то команда Кудашова способна зайти очень далеко. Теперь бело-голубые созрели для настоящего успеха: в этом сезоне «Динамо» должно выходить как минимум в полуфинал.

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин
Игорь Никитин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

1. «Локомотив»

Михаил Скрыль: «Локомотив» ушел на паузу лидером КХЛ. Машиноподобная команда Игоря Никитина — главный претендент на Кубок Гагарина по итогам первой части чемпионата. Отлаженная до мелочей система продолжает работать. В Ярославле при этом не сидят на месте и осознают, что команд без слабых мест в хоккее не бывает. Тренерский штаб пополнил уволенный из «Авангарда» Антон Курьянов, который должен добавить новых идей в нападении и сделать атаку «Локомотива» гибче.

Философия Никитина не изменилась после серебряного сезона. Ярославцы верят в прагматичный хоккей, в котором главное — минимизировать свои ошибки. Нейтральному зрителю смотреть матчи «Локомотива» непросто. Но методы достижения результата каждый тренер выбирает сам. Подход Никитина по-прежнему эффективен. Достаточно вспомнить, что команда не проигрывала почти месяц (с 16 октября до 14 ноября). «Локомотив» играет ровно и избежал спадов — это позволило с отрывом возглавить Западную конференцию перед Кубком Первого канала.

8
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
Кубок Гагарина
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