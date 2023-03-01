Чемпион — «Ак Барс», Ларионов пройдет «Динамо». Прогнозы «СЭ» на плей-офф КХЛ

Предвкушаем старт Кубка Гагарина.

1 марта стартует плей-офф КХЛ. Смогут ли фавориты подтвердить свой статус или нас ждут сенсации? Кто выиграет Кубок Гагарина и кто из хоккеистов будет блистать в плей-офф? Журналисты «СЭ» предлагают свой прогноз.

Пусть Игорь Никитин и считает, что хоккей не шоу-бизнес, но именно у него самая организованная команда. Сравниться мог бы ЦСКА, но у армейцев слабее выглядит вратарская линия. Противостояние Никитина со своим бывшим клубом ожидается во втором раунде, а в финале Запада отдам предпочтение ярославцам перед СКА, который может затрясти после первой же неудачи.

В финале Востока потенциально самым ярким противостоянием выглядит «зеленое дерби». Да и самым вероятным — тоже. Слишком уж много проблем у конкурентов: всю зиму трясло «Магнитку», нестабилен «Авангард», слабо верится в «Сибирь».

Главным сюрпризом может стать отсутствие разгромов. Зацепить одну игру у фаворита по силам любому андердогу. Уплотнившаяся турнирная таблица регулярки говорит о том, что разрыв между командами сократился, так что шансы есть у всех.

«Торпедо» завалило концовку и вместо проходного «Витязя» получило в соперники грозное «Динамо». Тренерский стиль Кудашова — противоположность тому, что хочет видеть от своих парней Ларионов. От того и вдвойне интереснее, кто окажется сильнее. И хочется верить в торжество атакующего хоккея.

Я не жду никаких сенсаций в первом раунде, хотя мне хочется, чтобы было как в ВХЛ. Там первая команда регулярного чемпионата уступает последней по итогам регулярки, а вторая терпит бедствие — с предпоследней. В КХЛ такого пока быть не может. Самые интересные пары по традиции между четвертой и пятой командами конференций. Второй раунд будет непредсказуемым, это да, но от первого никаких сенсаций. Слишком много надо изменений в регламент внести, чтобы ждать «бомбы».

Надеюсь на то, что увижу армейское противостояние на Западе и «зеленое дерби» на Востоке. Это хоть что-то, к этим сериям будет приковано внимание, и они будут затяжными. В первом раунде даже седьмая игра будет подарком. Может быть, «Автомобилист» с «Металлургом» будут чуть дольше выяснять, у кого серьезней кризис. Да и «Витязь» просто так не сдастся Ярославлю, но это будет незрелищная серия.

На вопрос про самого ценного игрока плей-офф ответа быть не может. Так как обычно в плей-офф на первый план выходят те, от кого ничего не ждешь. Кто знал, что Максим Соркин так заведется год назад? Или Данил Юртайкин, спрятанный в глубоком запасе, организует красивую комбинацию?

Насчет «Торпедо», да еще против «Динамо», никаких иллюзий. С любой другой командой из трех возможных еще были какие-то шансы, но только не против Алексея Кудашова. Надо было вытягивать регулярку и попадать на «Северсталь».

У любой команды, которая вышла в плей-офф, есть слабые места. Даже у СКА, который считается явным фаворитом у букмекеров. Армейские вратари Николаев и Подъяпольский неважно провели вторую часть сезона и в своей карьере не выиграли ни одной серии плей-офф в Кубке Гагарина. Самостоятельный опыт работы Романа Ротенберга и его стрессоустойчивость в кризисные моменты — это тоже факторы, которые надо принимать во внимание. Однако на фоне конкурентов запас прочности у СКА побольше, а сетка плей-офф удобнее. ЦСКА или «Локомотив» достанутся только в финале Запада, куда добраться без потерь им будет сложно.

Нарушить надоевший до невозможности сценарий, при котором в финале Запада сыграют два армейских «олигарха», способен только «Локомотив». Ярославцы с приходом Игоря Никитина неустанно прогрессируют, но для того чтобы замахнуться на что-то большее, еще не дозрели.

До финала доходят не только самые укомплектованные команды, а клубы с наименьшим количеством внутренних проблем. По совокупности этих факторов и «Ак Барс», и «Авангард» смотрятся предпочтительнее конкурентов. «Салавату Юлаеву» при всех его достоинствах не хватит качественной глубины состава.

Раз СКА в моей вселенной станет обладателем Кубка Гагарина, то самым ценным игроком будет кто-то из этой команды. Разрываюсь между Никитой Гусевым и Дмитрием Яшкиным, но сделаю выбор в пользу первого. Перед плей-офф Ротенберг дал ему отдохнуть. После перезарядки батареек Гусев имеет все шансы стать лучшим — в его мастерстве сомнений никогда не было.

Победа крепкого «Локомотива» в Кубке Гагарина уже будет сенсацией, но даже для такого расклада предпосылок немного. Что уж говорить о взлете команд, обладающих меньшими ресурсами. Пока КХЛ не доросла до того уровня, когда периодическое отсутствие в финале фаворитов станет нормой жизни.

За «Динамо» говорит разум, за «Торпедо» — сердце. Даже локальный успех молодой команды, делающей ставку на риск и атаку, способен изменить лигу и сподвигнуть другие клубы на пересмотр собственных концепций развития. У нижегородцев в этом плей-офф будет особая миссия. Лично мне хочется, чтобы у них многое получилось.

После одного из самых интересных регулярных чемпионатов за всю историю существования КХЛ душа требует продолжения банкета в плей-офф. Должны же мы спустя несколько лет после введения потолка зарплат вкусить его плоды. Однако пока потенциального героя из нижней части «посева» не видно.

Да, за последние годы середняки подтянулись. Вот только разница в совокупном уровне мастерства и длине скамейки между богатыми и бедными по-прежнему существует. Разве стал принципиально слабее ЦСКА Сергея Федорова, которому многие предрекали чемпионское похмелье? Разве лишился Роман Ротенберг возможности отправлять в ротацию целую пятерку? Огромных сенсаций ждать пока не приходится. Не считать же таковыми потенциальный проход «Автомобилиста» и «Сибири».

Особое внимание в первом раунде, конечно, будет приковано к Игорю Ларионову и его «Торпедо», которое постарается опровергнуть слова казанского скептика Кирилла Петрова. В качестве экзаменатора Профессору достался, пожалуй, максимально противоположный его стилю соперник. Если нижегородцы делают ставку на постоянный креатив, короткий пас и большое количество скрестного движения и позиционных атак, то «Динамо» Алексея Кудашова уже не первый год предпочитает витиеватому хоккею стахановскую работу, огромный объем катания, постоянное давление и атаку с ходу.

Добавляет перца противостоянию то, что в регулярке тренеры так и не определили, кто из них сильнее, одержав по две победы друг над другом. И теперь сердце зовет поставить на свежесть, которую член Тройного клуба привнес в клуб-середняк. Только разум советует не горячиться и отдать предпочтение куда более опытному тренеру, чья команда прошла чуть более длинный путь и успела набить шишки в прошлом плей-офф.

Плей-офф Восточной конференции ожидается непредсказуемым с первого раунда. Сибирское дерби «Сибири» и «Авангарда», как и уральское противостояние «Автомобилиста» и «Металлурга», достойны финала конференции, однако команды встретятся на стадии четвертьфинала. Календарь в том числе располагает к проходу «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» в финал «Востока». Казанцев вовсе вижу главным претендентом на Кубок Гагарина. Команда преобразилась после назначения Зинэтулы Билялетдинова, лихо прошла январь и февраль и подходит к плей-офф самой боеспособной на «Востоке». А Александр Радулов может стать самым ценным игроком Кубка Гагарина, если нападающего не потревожат травмы.

Центральная интрига «Запада» — состоится ли армейский финал конференции? Верю, что «Локомотив» прервет гегемонию ЦСКА. Все идет к тому, что ярославцы встретятся с москвичами во втором раунде и Игорь Никитин на этот раз преподнесет сюрприз бывшему клубу. Впрочем, не списывал бы со счетов «Северсталь», которая сыграет с ЦСКА в четвертьфинале конференции. Череповчане не станут сладкой булочкой. Последний матч регулярки показал, за счет чего команда Андрея Разина сможет испортить нервы и подарить бессонные ночи штабу Сергея Федорова.

Игорь Ларионов задает тренды в текущем сезоне. В «Торпедо» не верили ни летом, ни по ходу регулярки. Кажется, все только и ждали, когда привлекательная нижегородская конструкция посыплется. Но «Торпедо» с ухмылкой ломает стереотипы. Смело поставлю, что в первом раунде «ларионовцы» справятся с более системным и схематичным московским «Динамо». Не исключаю, правда, что для этого понадобятся все семь матчей.