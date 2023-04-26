Шампанское и чемпионские кепки ЦСКА не пригодились. Жаркий репортаж с пятой игры финала КХЛ

Армейцы закрываются от журналистов, а казанцы верят в седьмой матч.

КХЛ. Плей-офф. Финал. Пятый матч

«Ак Барс» (Казань) — ЦСКА (Москва) — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Полтапов — 2, 19:56 — 0:1. Радулов — 10 (бол., Шипачев), 29:35 — 1:1. Галиев — 7 (Лямкин, Семенов), 52:22 — 2:1.

Вратари: Билялов — Рейдеборн (58:48).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 23 (8+11+4) — 18 (8+5+5).

Судьи: Белов, Оленин.

25 апреля. Казань. «Татнефть-Арена». 8619 зрителей.

Счет в серии: 2-3.

«Ак Барс» был спокоен

ЦСКА в гостях раскатывался первым. Двух журналистов, которые даже были без записывающей аппаратуры, попросили покинуть трибуны. Безусловно, армейцы имели право закрыть раскатку. Но имеют такое же право и не закрывать ее. Выбрали первое, а потом удивляются, что на торжественную церемонию награждения Кубком Гагарина приходит всего 200 болельщиков.

У «Ак Барса» все иначе. В дни перед такими матчами особо чувствуешь настроение игроков, но ничего тревожного в поведении казанцев не было. Вадим Шипачев, как всегда, пооткровенничал, но делал он это не для того, чтобы на кого-то пожаловаться, а просто чтобы выплеснуть негативные эмоции. Я даже его не слушал.

— А помните, Вадим, как вас Зинэтула Билялетдинов с чемпионата мира домой отправил? — вдруг очнулся я. — Я же стоял у отеля с камерой, провожал вас.

— Да-да, — вдруг заулыбался хоккеист. — Было дело.

— А пойдемте узнаем причину, — предлагаю Вадиму. — Билялетдинов уже приехал.

— Думаю, что он уже забыл все, — вздохнул Шипачев.

И я бы не удивился. Во время плей-офф главному тренеру «Ак Барса» постоянно напоминают о каких-то событиях, о прежних матчах, а он все время пожимает плечами. Мол, давно же было, столько времени прошло. Не будет же он вспоминать то, что было лет десять назад.

Не было среди казанцев игроков, которые бы излишне переживали по поводу матча. Никто не психовал, излишне не «настраивался». Даже Тимур Билялов выглядел радостным в день игры. Таким как всегда.

Потряхивало лишь генерального менеджера Марата Валиуллина.

— И я все-таки верю, что у нас будет седьмой матч, — говорил он. И пусть слова были правильными, было заметно, что он нервничает. А чего переживать-то? Даже если «Ак Барс» проиграет, то это будет в финале турнира. Тут есть победители и те, кому не повезло. Это же не провал сезона. Говорю об этом Валиуллину. Он кивает, вроде бы соглашается. Но на самом деле — нет.

— Мы же неплохо играли в первых четырех матчах, — срывается он. — Но куда-то большинство пропало. Моментов много, а забить не можем.

Никто не знает, что будет в шестой игре

Удивительно, но в Казани можно было приобрести билеты не только в день матча. Ближе к началу спекулянты предлагали взять за цену ниже номинала. Говорят, что бронь с билетов начали снимать после того, как «Ак Барс» проиграл четвертый матч. Никому не хочется отдавать серьезные деньги (1800 рублей — за воротами) за негативные эмоции.

Но те, кто потратился, явно не пожалели.

Приехал на игру Данис Зарипов. Несмотря на то что он совсем не рядом с командой, более того, не видит хоккеистов во время плей-офф, форвард имеет право выйти на лед. Только, видимо, не хочет.

— Мое заявление, что я могу продлить контракт? — переспросил Зарипов. — Все возможно.

Я стоял, подавленный новостью.

— Может, в НХЛ поедете, как Александр Бурмистров, — предположил я в шутку.

— Да, с ним и поеду, — ответил Данис и рассмеялся.

Но он всегда смеется, когда со мной говорит.

Пожалуй, впервые мы видели настолько жесткую, живую игру, когда невозможно было оторваться ни на секунду. И если в первом периоде у хозяев еще были какие-то сложности, то после перерыва они смяли соперника.

Вот вам и приметы. Одни делают вид, что настраиваются, выгоняя прессу с трибуны. А другие на самом деле выходят сконцентрированными, и никакие репортеры им не мешают.

В трансляции показали одного болельщика, который не мог сидеть в кресле, сильно переживал и ходил взад-вперед, так как сильно волновался. Поверьте, это он не на камеру играл. Таких были сотни. Они хватались за голову, мяли бейсболки, кусали пальцы, переживая за команду.

Как всегда, после того как выплеснет эмоции, Шипачев творит какие-то чудеса. На этот раз отдал такую передачу Александру Радулову, что поставил в тупик всех. Любой другой бы бросил по воротам.

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Поговорить с Вадимом после игры не получилось. Его забрали на допинг и отпустили с арены только в 23.30.

— А ведь нам на базе надо быть к отбою, — переживал он в телефонном разговоре.

Во втором периоде Вячеслав Войнов сел в запас. Ходили версии, что из-за шайбы Полтапова, но главный тренер команды опроверг это. Сказал, что в ногу хоккеиста попала шайба и он не мог продолжить встречу.

Молодой Никита Евсеев вышел на площадку так, словно он не сидел «холодным». И вернулся, когда попал под силовой прием от Андрея Светлакова. Евсеева увели в раздевалку, но он там не задержался.

— Ничего не думаю по поводу того, что Светлакова не удалили, — сказал защитник казанского клуба. — Это не мое дело оценивать решение судей.

— Больно попало?

— Тряхнуло прилично. Но я посидел немного в раздевалке, пришел в себя. Да все нормально у меня. Синяк небольшой.

Спросил у Никиты, какой счет матча. Он ответил правильно. Реально, было все в порядке.

Понравилось, что и после матча у игроков «Ак Барса» не было какого-то излишнего волнения, каких-то показных эмоций. Победили. Хорошо, но послезавтра игра в Москве.

Фото photo.khl.ru

Только Дмитрий Юдин переживал.

— Неприятные минуты пережил на скамейке, — признался он, вспоминая, как его удалили на четыре минуты за удар соперника головой. — Но спасибо парням, выстояли.

— А зачем били головой?

— Не сдержал эмоций, виноват, больше не повторится.

— Хорошо бы...

— На самом деле меня толкнули, я по инерции стал падать, шея слабая, вот и показалось, что я кого-то ударил.

Юдин явно не заслуживал того, чтобы стать антигероем встречи.

Хоккеисты ЦСКА же быстрей ушли в автобус. Чартером прилетели жены, родственники игроков. Наверняка с шампанским и бейсболками. Но все оказалось зря.

Но уникальность серии в том, что победа в матче одной из команд никак не влияет на характер следующей. Никто не знает, что произойдет на льду в четверг. Этим и хорош нынешний финал.