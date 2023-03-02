Вслед за СКА и «Ак Барсом» проиграл и «Авангард». Это сенсация или закономерность?

Омичи уступили в первом матче плей-офф «Сибири» (1:2 ОТ).

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Первый матч

«Авангард» (Омск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Береглазов — 1 (Малыхин, Телегин), 57:09 — 1:0. Шаров — 1 (Сушко, Пьянов), 58:22 — 1:1. Сетдиков — 1 (Бек, Морозов), 68:45 — 1:2.

Вратари: Демченко — Красоткин.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 27 (6+9+10+2) — 21 (5+6+7+3).

Судьи: Бондарь, Кулаков.

2 марта. Омск. «G-Drive Арена».

Счет в серии: 0-1.

Первый игровой день розыгрыша Кубка Гагарина задал нереальную планку в плане сенсаций. Продолжения парада неожиданностей ждали и сегодня. Однако «Авангард» и «Сибирь» неожиданностями не порадовали. Да и можно ли считать непредсказуемым результатом стартовую победу гостей в одной из самых равных пар первого раунда?

Хозяева вынуждены были начинать сибирское дерби без Арсения Грицюка, которого в топ-6 заменил наконец-то восстановившийся от травмы руки Наиль Якупов. Зато незадолго до объявления составов омичи вывели из списка травмированных Владимира Ткачева, который предсказуемо вернулся в первое звено к Корбэну Найту и Риду Буше. Правда, даже возвращение лучшего бомбардира и мозга команды Кравца не заставило североамериканцев заискрить перед 11 тысячами болельщиков.

«Авангард» сегодня будто бы не успел перестроиться и отойти от размеренного темпа регулярки. Да, «Ястребы» сегодня насобирали целых 50 силовых приемов и постарались с самого начала заколотить соперника в силовой. Но толку от бесконечного парада хитов оказалось немного, а удары омичей не помогали задушить у бортов далеко не самых субтильных новосибирцев, которые здорово выходили из-под давления и нередко выигрывали единоборства за нейтральную шайбу.

В остальном же матч для номинального фаворита получился максимально сумбурным и скомканным. Что сразу бросалось в глаза, так это большие проблемы с началом атаки — контролируемые входы в чужую зону можно пересчитать по пальцам одной руки. Не в своей тарелке себя чувствуют даже звено Найта, где по-настоящему заметен был лишь растерявший игровой ритм Ткачев.

Чего хватало с обеих сторон, так это брака и волнения. Забавно было наблюдать, как и те, и другие несколько раз не могли разобраться с тем, кто должен идти на подбор. Но это мы спишем на стартовый мандраж. Как и то, что по-настоящему раскрепостились обе сибирских команды только в последние четыре минуты, которые получились событийнее, чем весь матч. Впрочем, такой концовки стоило ждать два с лишним часа тягучего, размеренного хоккея.

«Сибирь» же в очередной раз показала и доказала, что ее сила в терпении. Пытаться играть в атакующий хоккей с командой, которая способна наказывать за любую ошибку и неосторожное действие в своей зоне, — себе дороже. А вот парализовать тройку Ткачев — Найт — Буше максимальной простотой при начале атаке и грамотным выходом из-под давления новосибирцам более чем реально. Как и измотать не самую мобильную оборону «Авангарда» с ветераном Беловым, потухшим Киселевичем и здоровяками вроде Береглазлова и Сведберга постоянными атаками с ходу, которые так обожает самый невитиеватый тренер лиги.