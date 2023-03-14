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Сегодня, 21:20

«Магнитку» могло спасти только чудо. И оно спасло

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
«Автомобилист» — «Металлург» — 3:4 ОТ.
Фото ХК «Автомобилист»
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Проигрывая за 6 минут до конца третьего периода 1:3 в решающем матче серии против «Автомобилиста», магнитогорцы отыгрались и победили в овертайме.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Седьмой матч
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:4 ОТ (0:1, 2:0, 1:2, 0:1)
Голы: Коростелев — 3 (бол., Майе, Яковлев), 5:40 — 0:1. Эберт — 5 (Белоусов), 22:48 — 1:1. Широков — 3 (бол., Да Коста), 31:03 — 2:1. Макеев — 3 (бол., Белоусов, Голышев), 41:31 — 3:1. Зернов — 3 (бол., Кошелев, Дронов), 53:29 — 3:2. Яковлев — 2 (Лайпсик), 55:28 — 3:3. Голдобин — 2 (Лайпсик), 68:38 — 3:4.
Вратари: Бобков — Паскуале.
Штраф: 14 — 12.
Броски: 32 (7+9+14+2) — 42 (11+11+11+9).
Судьи: Белов, Беляев.
14 марта. Екатеринбург. «Уралец». 5545 зрителей.
Счет в серии: 3-4.

Бобков собрался на решающий матч

Перед решающим матчем серии «Магнитки» и «Автомобилиста» нам пришлось гадать, сыграет ли в воротах екатеринбуржцев Игорь Бобков, тотально оконфузившийся двумя днями ранее и давший магнитогорцам возможность сравнять счет в уральском противостоянии. Как оказалось, вариантов заменить 32-летнего голкипера у Николая Заварухина просто не было. Кидать под танки в главный момент сезона все еще незрелого Владимира Галкина, только-только оправившегося от ангины, тренеры не решились, а резко исцелить шведа Юхана Матссона было нереально. Однако пока все смеялись над текущей формой екатеринбургского стартера поневоле, он собрался и выдал свой абсолютно лучший матч в этом плей-офф. Правда, в итоге даже его надежность не помогла олигарху из Екатеринбурга разбить собственное проклятие первого раунда.

Радость хоккеистов &laquo;Автомобилиста&raquo;. «Магнитка» — в шаге от вылета. Впечатление, что команде уже надоел плей-офф

Кажется, смеялись сторонние зрители не только над текущей формой Бобкова, но и над ужасным большинством «Магнитки», заработавшим позавчера лишь с 22-й попытки. Только сегодня оно чудесным образом преобразилось и позволило гостям выйти вперед уже на шестой минуте благодаря успешной вылазке на пятак быстрорукого Никиты Коростелева.

«Автомобилист» сумел ответить «Металлургу» уже во втором периоде, напомнив в очередной раз о важности игры на пятаке. Кистевой бросок Ника Эберта вряд ли бы стал голевым, не привези Степан Хрипунов и Патрис Кормье под ворота вместе с собой сразу двух игроков гостей и не создай они трафик перед двухметровым Эдди Паскуале. Просто идеальный заслон!

Гол американского защитника мгновенно раззадорил хозяев, которые стали играть куда острее у ворот «Магнитки». И эта активность команды Заварухина заставила гостей поплыть и схватить два удаления подряд, второе из которых убойная первая спецбригада «Автомобилиста» не простила. В качестве палача «Металлурга» вновь выступил Сергей Широков, который не дал пропасть короткой подкидочке Стефана Да Коста в район «усов» и в касание отправил шайбу в сетку. А ведь практически идентичный гол капитан «Автомобилиста» забил двумя днями ранее в шестом матче — все тот же короткий перевод француза с правого борта на бампер и все тот же выстрел без обработки, разница лишь в качестве броска. Почему за семь игр серии бойцы меньшинства Воробьева так и не научились читать эту будничную заготовку екатеринбуржцев — большой вопрос. Рефлексия и работа над ошибками? Нет, не слышали.

Ход Воробьева сработал

А вот у «Магнитки» магия большинства после шайбы Коростелева будто иссякла, и под занавес второй двадцатиминутки гости упустили просто шикарную возможность сравнять после двойного штрафа Георгия Белоусова, махнувшего клюшкой по лицу Архипу Неколенко сразу на 4 минуты.

Зато, как дорогие швейцарские часы, работало большинство команды из столицы Урала, которое, несмотря на разбитое перерывом удаление Александра Бурмистрова, в очередной раз показало свою мощь. На этот раз на завершении оказался Алексей Макеев, пропустивший больше половины регулярки из-за тяжелой травмы. Однако ради таких важных шайб Заварухину точно стоило ждать нападающего из лазарета несколько месяцев.

Долгое время после третьей пропущенной «Металлург» напоминал бесхребетную, кисельную субстанцию, которой в этом матче уже ничего не нужно. Но в тот момент, когда большинство коллег уже оформляло «похоронку» Илье Воробьеву, магнитогорского тренера спасла еще одна шайба в формате «5 на 4» и откровенное везение. Если в моменте с голом Семена Кошелева имела место хорошая комбинация с выводом на акцентированный бросок, то объяснить спасение имени Егора Яковлева уже сложнее. Единственное, что мы знаем точно, — пятка защитника навсегда войдет в историю Магнитогорска. К счастью для гостей, выручить «Автомобилист» и уберечь свою команду от овертайма после шального рикошета от капитана «Магнитки» великолепно отыгравший этот матч Бобков не сумел.

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При этом не скажешь, что Илья Петрович бездействовал и вылез на одной удаче, пустив все на самотек. Напротив, в самый критический момент сезона он перетряхнул звенья и не побоялся посадить на лавку Андрея Чибисова, Михаила Фисенко и Александра Бумистрова, откровенно выпадавших из игры. Как известно, действие всегда лучше бездействия.

В овертайме мы, пожалуй, впервые в этой серии увидели «Металлург» образца прошлого плей-офф — злую, нацеленную на ворота, дорабатывающую каждый микромомент команду. Впрочем, все это могло вылететь в трубу, не попади Алексей Василевский в перекладину, спустя пару минут после которой оказалось, что у спасения Воробьева есть еще один герой — и имя ему Николай Голдобин.

В начале регулярки субтильный мастер был в шаге от обмена из Магнитогорска. Его называли человеком настроения, сажали в запас и воспитывали просмотром хоккея с трибун. Однако именно 27-летний технарь заработал на себе удаление перед голом имени Семена Кошелева, а главное — именно он принес «Магнитке» такую тяжелую победу в серии. Ну и в чем был не прав мой коллега Михаила Скрыль, который писал, что от расставания с ним Воробьев ничего не выиграет?

Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Металлург (Магнитогорск)
Кубок Гагарина
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