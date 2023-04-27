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27 апреля, 23:15

«Ак Барс» переламывает ЦСКА. Нас ждет главное блюдо сезона

Михаил Зислис
Обозреватель
27 апреля. ЦСКА — «Ак Барс». Александр Радулов (с шайбой).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Казанцы оказались сильнее армейцев на выезде (3:0). Теперь обладатель Кубка Гагарина определится в решающем седьмом матче серии.

КХЛ. Плей-офф. Финал. Шестой матч
ЦСКА (Москва) — «Ак Барс» (Казань) — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Голы: Галимов — 1 (Евсеев), 7:44 — 0:1. Шипачев — 4 (бол., Юдин, Кагарлицкий), 28:01 — 0:2. Дыняк — 5 (п.в.), 59:33 — 0:3.
Вратари: Рейдеборн (58:37 — 59:33) — Билялов.
Штраф: 4 — 2.
Броски: 27 (7+13+7) — 13 (6+5+2).
Судьи: Беляев, Оленин.
27 апреля. Москва. «ЦСКА Арена». 10 542 зрителя.
Счет в серии: 3-3.

«Ак Барс» побил ЦСКА его же оружием. Надежная оборона, выдающаяся самоотдача и удачные действия в атаке при минимуме стопроцентных моментов — по этой нехитрой схеме москвичи вытаскивали не один матч, включая финальную серию. Восхищаться огромным количеством заблокированных бросков (34) в исполнении победителей лично я не умею. Игроки гостей в этом отношении большие молодцы, но хоккей когда-то полюбился большинству болельщиков совсем за другое. Тем не менее казанцы заслуживают огромного уважения за то, что не расклеились при счете 1-3 в серии против мощнейшего оппонента и переломили ситуацию в свою пользу. В моих глазах именно они — фавориты решающей битвы.

Теперь именно у ЦСКА, несмотря на весь колоссальный опыт, должны дрожать коленки перед седьмой игрой. Ранее команда Сергея Федорова не оказывалась в ситуации, когда до чемпионства рукой подать, но сделано два выстрела в молоко. Остается всего один патрон. Прямо сейчас никто не даст гарантии, что он попадет в цель.

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Финал из семи матчей — лучшее, что может быть в клубном хоккее. Квинтэссенция сезона. О большем даже мечтать не приходится. Уже сейчас можно утверждать, что нынешний плей-офф получился классным. Местами шикарным, как в первом раунде. Иногда предсказуемым. Но в целом картина вырисовывается симпатичная. Совсем не стыдно.

Игровой эпизод в&nbsp;пятом матче финальной серии Кубка Гагарина &laquo;Ак&nbsp;Барс&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА. «Ак Барс» прыгнул выше головы. Способен ли он на еще одно чудо?

Шикарные скорости и обилие силовой борьбы — очень хорошо. Еще бы яркого креатива добавить и красивых комбинаций для полного счастья, но данный вопрос следует задавать уже первым лицам КХЛ с целью формирования долгосрочной стратегии. Уйти хотя бы немного в сторону от стиля «биться-бороться» в пользу созидания — тяжелая задача на ближайшие годы.

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Решающий матч состоится 29 апреля в Казани, и у хозяев чуть больше шансов поднять трофей, считают аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ. На победу «Ак Барса» в основное время котировка — 2.55, вероятность такого результата — примерно 39%. Ничья доступна за 3.50 (24%), а успех ЦСКА — за 2.65 (37%).

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Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
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