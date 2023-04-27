«Ак Барс» переламывает ЦСКА. Нас ждет главное блюдо сезона

Казанцы оказались сильнее армейцев на выезде (3:0). Теперь обладатель Кубка Гагарина определится в решающем седьмом матче серии.

КХЛ. Плей-офф. Финал. Шестой матч

ЦСКА (Москва) — «Ак Барс» (Казань) — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Галимов — 1 (Евсеев), 7:44 — 0:1. Шипачев — 4 (бол., Юдин, Кагарлицкий), 28:01 — 0:2. Дыняк — 5 (п.в.), 59:33 — 0:3.

Вратари: Рейдеборн (58:37 — 59:33) — Билялов.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 27 (7+13+7) — 13 (6+5+2).

Судьи: Беляев, Оленин.

27 апреля. Москва. «ЦСКА Арена». 10 542 зрителя.

Счет в серии: 3-3.

«Ак Барс» побил ЦСКА его же оружием. Надежная оборона, выдающаяся самоотдача и удачные действия в атаке при минимуме стопроцентных моментов — по этой нехитрой схеме москвичи вытаскивали не один матч, включая финальную серию. Восхищаться огромным количеством заблокированных бросков (34) в исполнении победителей лично я не умею. Игроки гостей в этом отношении большие молодцы, но хоккей когда-то полюбился большинству болельщиков совсем за другое. Тем не менее казанцы заслуживают огромного уважения за то, что не расклеились при счете 1-3 в серии против мощнейшего оппонента и переломили ситуацию в свою пользу. В моих глазах именно они — фавориты решающей битвы.

Теперь именно у ЦСКА, несмотря на весь колоссальный опыт, должны дрожать коленки перед седьмой игрой. Ранее команда Сергея Федорова не оказывалась в ситуации, когда до чемпионства рукой подать, но сделано два выстрела в молоко. Остается всего один патрон. Прямо сейчас никто не даст гарантии, что он попадет в цель.

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Финал из семи матчей — лучшее, что может быть в клубном хоккее. Квинтэссенция сезона. О большем даже мечтать не приходится. Уже сейчас можно утверждать, что нынешний плей-офф получился классным. Местами шикарным, как в первом раунде. Иногда предсказуемым. Но в целом картина вырисовывается симпатичная. Совсем не стыдно.

Шикарные скорости и обилие силовой борьбы — очень хорошо. Еще бы яркого креатива добавить и красивых комбинаций для полного счастья, но данный вопрос следует задавать уже первым лицам КХЛ с целью формирования долгосрочной стратегии. Уйти хотя бы немного в сторону от стиля «биться-бороться» в пользу созидания — тяжелая задача на ближайшие годы.

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Решающий матч состоится 29 апреля в Казани, и у хозяев чуть больше шансов поднять трофей, считают аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ. На победу «Ак Барса» в основное время котировка — 2.55, вероятность такого результата — примерно 39%. Ничья доступна за 3.50 (24%), а успех ЦСКА — за 2.65 (37%).