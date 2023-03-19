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Сегодня, 20:20

«Локомотив» играл в идеальный хоккей. Но ЦСКА обыграл его за 9 минут

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Хоккеисты ЦСКА в матче против «Локомотива»
ЦСКА — «Локомотив» — 3:2.
Фото ХК ЦСКА
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Ярославцы не сумели дожать армейцев после 2:0 в их пользу.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/2 финала. Второй матч
ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)
Голы: Алексеев — 3 (Черепанов), 3:29 — 0:1. Березкин — 1 (Шалунов, Каюмов), 32:42 — 0:2. Мамин — 2 (Григоренко, Соркин), 34:50 — 1:2. Дитц — 2 (Окулов, Нестеров), 35:42 — 2:2. Григоренко — 5 (Окулов, Каменев), 43:54 — 3:2.
Вратари: Рейдеборн — Исаев (57:25).
Штраф: 10 — 4.
Броски: 17 (4+8+5) — 42 (17+11+14).
Судьи: Раводин, Соин.
19 марта. Москва. «ЦСКА Арена». 9616 зрителей.
Счет в серии: 2-0.

Первый матч серии ЦСКА — «Локомотив» можно было назвать антирекламой второго раунда плей-офф. Смотреть и пребывать в состоянии бодрости, глядя на то, как действующий чемпион и вечный претендент 45 минут не может открыть счет, было по-настоящему трудно. Благо на этот раз команды не стали погружать всех в сон и хоккейные шахматы, разродившись голом в одной из первых смен.

ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0. Уникальный успех ЦСКА: бросили в три раза меньше «Локомотива» и победили

Начало сегодняшнего матча отчасти напоминало игру двухдневной давности. «Локомотив», как и позавчера, с первых минут вышел играть первым номером и вновь не думал действовать от обороны, ЦСКА же вновь впал в легкий ступор со стартового вбрасывания и к четвертой минуте проигрывал по броскам с крайне неприятным счетом 0:8. Разница лишь в том, что на этот раз ярославцы сумели конвертировать свое игровое преимущество в заброшенные шайбы. Пусть и опять не реализовали кучу созданных моментов.

А что ЦСКА? Армейцы сегодня вновь доказали, что их исключительность в какой-то сумасшедшей реализации и умении нокаутировать соперника, когда тот слегка успокаивается. Что им не обязательно атаковать и давить все 60 минут — достаточно вовремя включиться и забить свое.

«Локомотив» на протяжении почти 35 минут показывал идеальный кубковый хоккей, который хочет видеть Никитин: с постоянным давлением на всех участках льда, большим количеством выигранных единоборств, мгновенным прохождением средней зоны, грамотным и эффективным форчекингом, который позволял если не возвращать себе шайбу, то прилично затруднять москвичам начало атаки. Но стоило гостям на пару минут сбавить темп, как команда Федорова взяла и без особых предпосылок сотворила два гола из ничего. У красно-синих появляется все больше новых игроков в составе, уходят лидеры и старожилы. Неизменным остается лишь одна вещь — инстинкт убийцы, который вырабатывался у этой команды еще с эры Дмитрия Квартальнова.

Наверняка в Ярославле проклянут судей за гол Даррена Дитца, который случился после их решения не останавливать игру из-за травмы Сергея Плотникова в аккурат перед воротами Даниила Исаева. Тем более что в наших воспоминаниях еще свеж седьмой матч ЦСКА с «Северсталью». Мы наверняка услышим очередное объяснение главного арбитра КХЛ Алексея Анисимова. Вопрос в другом — почему хоккеисты «Локомотива» выключились и не играли до свистка?

Железнодорожники не были хуже в созидании или остроте, не уступили в скорости или физике. Чего им опять не хватило, так это банального умения терпеть и держать удар, о которых Никитин так часто говорил на пресс-конференциях по ходу сезона. И если эти качества не появились у «Локомотива» за последние несколько лет по ходу взросления лидеров, то вряд ли они появятся по щелчку пальцев и в ближайшие пару дней. Да и сложно в это поверить после того, как ярославцы из года в год сыплются после первого же серьезного нокдауна.

Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
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