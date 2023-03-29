Против лома нет приема. ЦСКА провел идеальный седьмой матч серии, уничтожив «Локомотив»

В финале Западной конференции в пятый раз подряд сыграют армейцы Москвы и Петербурга.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/2 финала. Седьмой матч

ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)

Голы: Слепышев — 5 (Светлаков, Классон), 4:26 — 1:0. Абрамов — 4 (Полтапов), 9:12 — 2:0. Каменев — 6 (Нестеров), 33:33 — 3:0. Светлаков — 1 (Слепышев, Карнаухов), 44:50 — 4:0. Григоренко — 6 (Соркин, Мамин), 55:17 — 5:0.

Вратари: Рейдеборн — Исаев.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 19 (5+3+11) — 30 (12+6+12).

Судьи: Бирин, Оленин.

29 марта. Москва. «ЦСКА Арена». 10 168 зрителей.

Счет в серии: 4-3.

Перед решающим матчем серии с ЦСКА Игорь Никитин решился на вполне логичный ход, заменив во втором сочетании «Локомотива» достаточно субтильного Ивана Чеховича на куда более прямолинейного и физически мощного Артема Ильенко. Герой третьей игры мог бы внести ярославцам креатива в атаке. Но в рубке с монструозной машиной Федорова, к которой сам главный тренер «Локомотива» когда-то непосредственно приложил руку, меланхоличному Никитину куда важнее было добавить не техники, а жесткости, мышц, скорости и настырности в единоборствах. Правда, как бы он ни пытался усилить эти компоненты, именно они и решили исход противостояния не в его пользу.

ЦСКА не смог включить инстинкт убийцы при счете 3-1 в серии. Зато сегодня армейцы сумели сделать это уже в первые 10 минут, быстро организовав двоечку в ворота Даниила Исаева и показав, что два поражения подряд никак не ударили по уверенности команды. И злая ирония в том, что оба пропущенных гола влетели «Локомотиву» после проигранной борьбы у бортов, за которую так переживали ярославские коллеги перед матчем.

Уже на пятой минуте мощное давление в чужой зоне включило третье звено москвичей, которое сумело выцарапать шайбу в районе лицевой линии, поднять ее на синюю и открыть счет благодаря подставлению от Антона Слепышева.

А через несколько смен настырность помогла соорудить гол четвертой тройке Федорова. И на этот раз героем эпизода стал главный талант нынешнего ЦСКА Прохор Полтапов. Сперва фактурный 20-летний нападающий не потерялся под прессингом Никиты Черепанова и помог своей команде сохранить шайбу в зоне «Локомотива», а через пару секунд выдал шикарный пас из-за ворот на ближнюю штангу Виталию Абрамову. Подобного фортеля от молодого вингера не ждал ни дезориентированный Даниил Исаев, ни опытнейший Сергей Андронов, не сумевший помешать бывшим партнерам, ни Игорь Никитин, которого хозяева вынудили брать таймаут уже на 10-й минуте.

«Локомотив» почти весь второй период вынудил ЦСКА провести в обороне. Вот только заставить дрогнуть команду, знающую атмосферу седьмых матчей лучше всех в лиге, оказалось почти нереально. Пока ярославцы безуспешно давили и пытались пробить Адама Рейдеборна, красно-синие идеально играли без шайбы, не позволяли появляться разрывам между линиями и банально терпели, дождавшись своего шанса на 34-й минуте. Причем для того, чтобы окончательно похоронить надежды гостей на чудо, им оказалось достаточно первого же броска в створ за период от Владислава Каменева, который довел реализацию хозяев до сумасшедших 33,3%. И вряд ли можно назвать совпадением то, что он пришел после серии очередных выигранных единоборств у борта.

Стоит ли говорить, что после шквала безуспешных атак и 0:3 психология игроков «Локомотива» оказалась окончательно уничтожена? При этом не скажешь, что гости в чем-то глобально уступали действующему чемпиону. Чего точно не хватило Ярославлю в сравнении с машиноподобным соперником, так это банального опыта и того самого инстинкта убийцы, который методом проб и ошибок вписывался в генетический код команды Федорова еще при Никитине. Как бы железнодорожники ни пытались биться и выдавать свой максимум, иногда против лома нет приема. И если стержень своего инструмента ярославцы уже сформировали, то концы им еще предстоит заострить. В том числе и благодаря таким матчам.