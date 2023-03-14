ЦСКА вырвал победу в седьмой игре серии. Но важнейший гол забил после грубейшей ошибки судей

Армейцы идут дальше, переиграв отчаянно сопротивлявшуюся «Северсталь».

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Седьмой матч

ЦСКА (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 5:3 (1:2, 1:0, 3:1)

Голы: Думбадзе — 1 (Денисов, Гераськин), 13:02 — 0:1. Петунин — 3 (бол., Абросимов), 16:38 — 0:2. Плотников — 4 (бол., Григоренко, Нестеров), 18:25 — 1:2. Каменев — 3 (Провольнев, Окулов), 34:15 — 2:2. Провольнев — 1 (Слепышев, Карнаухов), 45:42 — 3:2. Соркин — 1 (Мамин, Григоренко), 46:09 — 4:2. Суворов — 3 (Иванцов), 54:55 — 4:3. Каменев — 4 (мен., п.в., Сергеев, Нестеров), 59:47 — 5:3.

Вратари: Рейдеборн — Самонов (59:27 — 59:47).

Штраф: 12 — 12.

Броски: 42 (14+15+13) — 26 (10+8+8).

Судьи: Бирин, Морозов.

14 марта. Москва. «ЦСКА Арена». 9349 зрителей.

Счет в серии: 4-3.

От серии между ЦСКА и «Северсталью» мало кто ожидал семи матчей. Действующий обладатель Кубка Гагарина уверенно прошел вторую половину регулярки и выглядел явным фаворитом, но череповчане смогли удивить. Хоть они и пропустили в одном из матчей девять шайб, но три игры провели очень качественно, победили и приехали в Москву на седьмую встречу.

Неуверенная игра вратарей ЦСКА наблюдалась на протяжении всей серии, и в решающем матче о ней забыть не удалось. Рейдеборн отбил шайбу перед собой после наброса Денисова, чем воспользовался Думбадзе.

Во втором голе «Северстали» шведского вратаря винить тяжело, а вот оборона как будто расступилась перед Александром Петуниным, который классно попал по шайбе с лета.

Армейцы отыграли один гол еще до перерыва: Сергей Плотников замкнул передачу Григоренко на пятаке.

Во втором периоде армейцы, что естественно, чаще атаковали и сравняли счет после точного броска Каменева. Вот только за секунд 15 до этого в чужой зоне рухнул и не смог подняться нападающий «Северстали» Егор Морозов. По правилам игра останавливается, когда обороняющаяся команда перехватит шайбу, но даже после того, как игрок череповчан Рожков это сделал, свисток не прозвучал. Армейцы перехватили шайбу и забили — гол засчитан.

Нет, этот гол не надломил «Северсталь». Но ЦСКА вышел на третий период настолько заряженным, что просто смял соперника. Череповчане не могли выйти из зоны, а когда это получилось, Никиту Гуслистова сбили с ног. Арбитры промолчали, а в ответной атаке Провольнев вывел ЦСКА вперед. А через 27 секунд гости прозевали контратаку, которую завершил Максим Мамин.