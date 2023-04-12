Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:50

ЦСКА — в финале. Москвичи переиграли петербуржцев по всем статьям

Михаил Скрыль
Корреспондент
Хоккеисты ЦСКА.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен
В решающий момент СКА ничем не смог удивить команду Федорова.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. Финал. Шестой матч
ЦСКА (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Голы: Соркин — 3 (Нестеров, Мамин), 0:13 — 1:0. Окулов — 6 (Плотников, Каменев), 30:36 — 2:0. Дитц — 3 (бол., Каменев), 45:17 — 3:0.
Вратари: Рейдеборн — Подъяпольский (55:12 — 55:43, 56:50 — 57:10, 58:32 — 58:44, 59:07).
Штраф: 8 — 10.
Броски: 16 (4+6+6) — 22 (9+10+3).
Судьи: Беляев, Гашилов.
12 апреля. Москва. «ЦСКА Арена».
Счет в серии: 4-2.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг последовательно оставил Никиту Гусева вне состава на шестой матч финала «Запада». Олимпийский чемпион попал в немилость главному идеологу армейцев и пересел на трибуну с четвертой игры. Смелое решение принесло локальный успех. СКА победил, но в пятом матче получил сокрушительное поражение. Крупный счет справедливо вытекал из логики матча и превосходства ЦСКА, который ответственно отнесся к моментам и хладнокровно провел концовку. Мысли о камбэке быстро покинули петербуржцев. Шестая игра стала матчем жизни и перечеркнула все, что выстраивалось в Санкт-Петербурге весь чемпионат.

10&nbsp;апреля. СКА&nbsp;&mdash; ЦСКА&nbsp;&mdash; 3:7. ЦСКА опять стал машиной. Москвичи — в шаге от финала после красивой победы в Питере

На шестой матч СКА неожиданно вывел Владислав Подъяпольский. Для голкипера, который весь плей-офф просидел на скамейке, игра началась кошмарно. На 13-й секунде Максим Соркин в воздухе изменил траекторию полета шайбы и направил ее в ворота. Гости явно рассчитывали на противоположный старт. Быстрый пропущенный гол не надломил Владислава. Подъяпольский остановил Соркина, который выскочил «один на один» в формате «4х4» в середине периода, выручив партнеров ловушкой. СКА пропускал острые контратаки, но в ответ не нагружали адекватной работой Адама Рейдеборна. Гости добавили к концу отрезка: шайба в воротах шведа побывала, но арбитры отменили гол из-за остановки и положения вне игры.

Когда во втором периоде Михаил Григоренко бросал в открытый угол, скамейка СКА едва не перенесла сердечный приступ. Пронесло. За Подъяпольского сыграл каркас ворот. Зато Константин Окулов не простил петербуржцев, организовав второй гол. ЦСКА включил инстинкт убийцы, которым москвичи задушили «Северсталь» и «Локомотив» в седьмых матчах прошлых раундов. У СКА не прослеживалось искры и понимания, что сегодняшнее поражение завершит славный армейский поход за Кубком Гагарина. Атаки гостей ограничивались периметром и не заканчивались серьезными угрозами воротам Рейдеборна. Из десяти бросков в створ за 20 минут большинство оказались прямолинейными. Отставание в две шайбы не заставило штаба Ротенберга изменить игровой рисунок.

Феноменальная реализация моментов отличает ЦСКА весь плей-офф. Десяти бросков за два периода хватило команде Сергея Федорова, чтобы создать комфортный отрыв. 0:2 против нынешнего ЦСКА — отложенный приговор. Перед третьим отрезом от СКА ждал радикальных перемен, которые помогли бы перевернуть матч и зацепиться за интригу. Не хватало игрока, который на индивидуальном мастерстве заставил бы москвичей поволноваться о результате. Даже когда петербуржцы получили большинство, самый опасный момент возник у ворот Подъяпольского. Остается только гадать, помог бы гостям скучающий на трибунах Гусев. ЦСКА не упустил свой шанс в расстановке «5х4». Даррен Диц реализовал неочевидное удаление Евгения Кетова.

Окончательно приговорил СКА Михаил Пашнин, оставив команду в очередном меньшинстве. Неизвестно, как гости планировали отыграться, если к середине третьего периода они лишь дважды довели шайбу до ворот Рейдеборна. Получив большинство за пять минут до сирены, Ротенберг заменил Подъяпольского на шестого полевого игрока. Правда, гости недолго играли в формате «6х4». Зыков удалением в чужой зоне уравнял составы. Все попытки СКА отыграть хотя бы одну шайбу в концовке завершились ничем. Полная апатия в атаке и отсутствие смелых и неожиданных решений. Хозяева без лишней нервотрепки довели матч и серию до победы.

ЦСКА третий год подряд выигрывает битву армейских грандов. Что бы ни менял Роман Ротенберг, сбить с пути московскую машину не удается. Опыт команды Федорова сказался в критический момент. СКА затянул серию только до шести матчей. «Северсталь» и «Локомотив» заставили ЦСКА понервничать до седьмой игры. Петербуржцы споткнулись с первым же серьезным соперником в плей-офф. Ни минское «Динамо», ни романтическое «Торпедо» Игоря Ларионова несопоставимы с армейцами с берегов Невы. Впереди Ротенберга ждут долгие бессонные ночи с размышлениями о том, как все-таки остановить ЦСКА и добраться до финала Кубка Гагарина. А штаб Федорова ждет разборка с «Ак Барсом».

Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
2
Обсудить
Читайте также
«Однажды на матч кто-то принес оружие. Зазвучали выстрелы!» Интервью Роберта Ренана
Капризов забил 40 голов во втором сезоне подряд. Чаще это делали только пять россиян
Песков призвал разобраться в достоверности кадров с казнью военного
В Белгородской области подтвердили гибель 178 свиней при обстреле фермы ВСУ
Reuters сообщило о рассмотрении Сербией возможности поставок оружия Украине
В Кремле рассказали о перспективах продления зерновой сделки
Популярное видео
Проблемы СКА, Квартальнов в Минске, назначение Разина
«Ак Барс» в финале, что будет в «Авангарде», Гусев и СКА
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Шипачев: Знарок и проблемы «Ак Барса», отношения с Радуловым и Билялетдинов
Кулемин: конец карьеры, заражение и травма, лимит на легионеров в КХЛ
Шакир Мухамадуллин: НХЛ, ошибки и физика, Америка
Трансферы «Салавата», уйдет ли Кадейкин, будущее Козлова
Отставка Светлова, рекорд по поражениям: интервью генменеджера «Сочи»
Что творится в «Магнитке» / Никитин и шоу-бизнес / битва за плей-офф
Никитин: хоккей и шоу-бизнес, сын Кошечкина, Варнаков
Шумаков, Ткачев, Бывальцев: интервью гендиректора «Трактора»
«Ак Барс» побеждает с Биллом, голы Мичкова, кошмарная серия «Сочи»
Материалы сюжета: Кубок Гагарина-2023: финалы конференций КХЛ
ЦСКА и «Ак Барс» сыграют в финале Кубка Гагарина во второй раз в истории
Определено расписание матчей финала Кубка Гагарина-2023 «Ак Барс» — ЦСКА
ЦСКА обыграл СКА и вышел в финал Кубка Гагарина
Соркин вывел ЦСКА вперед на 13-й секунде в матче со СКА
Грицюк рассказал, что остался доволен самоотдачей команды в матчах с «Ак Барсом»
ЦСКА — СКА: смотреть прямую трансляцию матча полуфинала Кубка Гагарина
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Трактор» приедет канадский вратарь. В 2015-м он лишил Россию золота МЧМ