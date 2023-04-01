«Ак Барс» или «Авангард»? Нас ждут непредсказуемый сюжет, валидольные овертаймы и судейские скандалы

Сегодня, 10:00
«Ак Барс» (1) — «Авангард» (3)
Матчи: 1, 3, 5 и 7 апреля, если потребуется — 9, 11, 13 апреля.
Прогноз «СЭ»: 4-3.
Ожившая в последние дни тема введения перекрестного плей-офф в Кубке Гагарина пока не имеет четко прописанного будущего. Однако в случае реформы новой яркой серии с участием «Ак Барса» и «Авангарда», вероятно, придется ждать долго, поэтому ловите и цените нынешний момент. Предстоящее противостояние двух главных «олигархов» Восточной конференции должно выйти запоминающимся — с непредсказуемым сюжетом, парочкой овертаймов и, вероятно, какими-то судейскими скандалами. В предыдущие сезоны было именно так.
Казанцев наверняка подогревают недавние кубковые поражения. В 2019-м «Ак Барс» избавился от чемпионского звания уже в первом раунде, всухую проиграв омской команде во главе с Бобом Хартли. Тогда полетела голова главного тренера Зинэтулы Билялетдинова, который сменил тренерский мостик на кресло консультанта. Если бы не провальное начало нынешнего сезона с Олегом Знарком, то Билл вряд ли вернулся с почетной пенсии обратно на скамейку. Не уйти еще раз со своего поста с позором — весомая мотивация индивидуального плана.
Два года назад в одной из лучших и драматичных серий в истории лиги «Авангард» вырвал победу в седьмом матче финала Востока. В прошлом сезоне для «Ак Барса» все закончилось уже в первом раунде и последующей отставкой Дмитрия Квартальнова. Избавиться от клейма лузеров, панически боящихся омскую команду, казанцам будет трудно.
Два перелета во втором раунде до Владивостока и обратно скажутся на «Ак Барсе», если серия затянется. Многим ключевым игрокам уже за 30, и выдерживать бешеный кубковый темп они способны только эпизодически. Это было заметно в играх против скромных «Нефтехимика» и «Адмирала».
Мастерства у нападения «Авангарда» гораздо больше, но смущает стиль, выбранный в плей-офф главным тренером команды Михаилом Кравецом. Омичи не форсировали события, играли просто, без изысков и ненужного риска, хотя ни скромную «Сибирь», ни разобранную «Магнитку» не отнесешь к оппонентам повышенного уровня сложности. Пересидеть «Ак Барс», превзойдя его в терпении и умении дождаться чужой ошибки, невероятно сложно. Билялетдинов проповедует такую модель с незначительными корректировками с незапамятных времен.
Проблема «Авангарда» видится в том, что Кравец почти все отдает на откуп игрокам и предпочитает ставить простой хоккей. Вдобавок как минимум старт серии пропустят два ключевых защитника Шарипзянов и Чистяков, получившие повреждения в прошлом раунде. Менеджмент клуба в лице Рашида Хабибулина кампанию по усилению состава в дедлайн провел невразумительно, не сумев создать необходимого запаса прочности.
На старте серии «Ак Барс», который находится в лучшем игровом тонусе, обязан забирать оба домашних матча. В противном случае начнется игра с огнем. Именно у омской команды, пожалуй, самое мастеровитое и опасное нападение в лиге, если брать топ-6. Этот фактор может стать решающим, если казанцы будут много удаляться. В их интересах действовать на грани, используя агрессию и силовое давление, при том, что арбитры проявляли известную долю либерализма и карали только за самые откровенные нарушения. Бригады омского большинства крайне опасны, чтобы дарить им на ровном месте хоть малейший шанс.
Билялетдинов имеет огромное превосходство над никогда не тренировавшим на таком уровне коллегой. Но на этом очевидные козыри «Ак Барса» заканчиваются. Примерно равная борьба и шесть-семь матчей — обязательный минимум для этого финала «Востока». Обе команды в плей-офф пока действовали слишком аккуратно и зачастую пассивно. Сейчас уже нет смысла включать экономный режим и беречь силы. В нынешнем сезоне чаще побеждает тот, кто сам заставляет соперника ошибаться. Сильные стороны «Ак Барса» и «Авангарда» в плей-офф примерно схожи — организация, умение обороняться, действия специальных бригад. Меньше всего хочется, чтобы победитель в серии отталкивался только от этих козырей. Надо еще чем-то удивить. Тогда простить можно будет все, кроме уныния.