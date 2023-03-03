Драка Радулова, грязь в Санкт-Петербурге, шесть голов «Локомотива». Плей-офф КХЛ продолжает удивлять

В четырех сериях первого раунда Кубка Гагарина точно не будет сухих побед.

Третий день плей-офф КХЛ не порадовал большими сенсациями. Торжество андердогов продлилось недолго. В четырех сериях теперь равный счет. Радует, что интрига по-прежнему жива и эти пары не закончатся унылыми 4-0. Теперь ждем непредсказуемых результатов во Владивостоке, Нижнекамске, Минске, Балашихе и продолжения парада чудес в первом раунде плей-офф. Который не начался с легкой прогулки фаворитов и безвольных поражений номинальных аутсайдеров.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Второй матч

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Адмирал» (Владивосток) — 5:2 (3:1, 2:1, 0:0)

Голы: Мухамадуллин — 1 (бол., Науменков, Шмелев), 1:52 — 1:0. Криштоф — 1, 4:27 — 1:1. Башкиров — 1 (Дроздов, Панин), 14:43 — 2:1. Кадейкин — 1 (Алалыкин, Мерфи), 19:21 — 3:1. Дроздов — 1 (Мухамадуллин), 29:33 — 4:1. Хмелевский — 2 (бол., Шмелев, Науменков), 30:49 — 5:1. Берлев — 1 (бол., Чебыкин, Хамидуллин), 37:56 — 5:2.

Вратари: Ежов — Серебряков.

Штраф: 8 — 16.

Броски: 43 (16+15+12) — 31 (9+10+12).

Судьи: Акузовский, Ромасько.

3 марта. Уфа. «Уфа-Арена». 8522 зрителя.

Счет в серии: 1-1.

«Салават Юлаев» заслужил порцию комплиментов по сегодняшней игре с «Адмиралом». Второй матч уфимцы провели раскованнее, быстрее, злее и разнообразнее в атаке. Пять шайб за два периода залетели не без везения, но показательно, такие выводы Виктор Козлов сделал из первой игры. «Салават» не запаниковал, продолжил нагружать работой Никиту Серебрякова. И адмиральский спаситель дрогнул. Бесконечно выручать не может ни один вратарь. Особенно когда партнеры хватают нелепые удаления и заставляют отбиваться в меньшинстве.

Уфимцы могли забить и больше, но не забываем, что счет в серии 1-1. Ничья после башкирского тура — локальный успех «Адмирала». Не спешил бы преждевременно отправлять «моряков» в отпуск. За два матча команды показали, за счет чего могут обыграть соперника. Леонид Тамбиев не стеснялся на пресс-конференции признавать, что уфимцы — фаворит серии. И во Владивостоке команда не даст сопернику легкой жизни. «Вы думаете, что эта игра нас сломает? Она сделает нас только сильнее! Даже не сомневайтесь», — заверил наставник «моряков».

Тамбиевцы дотерпели до одной выездной победы и возвращаются домой при равном счете. Неизвестно, продлится ли задор «Салавата Юлаева» на Дальнем Востоке. В регулярке уфимцы играли нестабильно. И как бы крупная победа не навредила им. «Адмирал» не сдавался сегодня до конца, раз Серебрякова не поменяли после 40 минут. Третий период прошел на равных, Николай Чебыкин и вовсе заходил на лакросс-гол, но «моряки» проиграли матч во втором отрезке.

Восточная конференция. 1/4 финала. Второй матч

«Ак Барс» (Казань) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Голы: Воронков — 1 (Войнов, Юдин), 0:14 — 1:0. Воронков — 2 (бол.), 6:44 — 2:0. Воробьев — 1 (Березин), 20:48 — 2:1. Радулов — 1, 24:37 — 3:1. Галиев — 2 (бол., Войнов, Шипачев), 47:27 — 4:1.

Вратари: Билялов — Тихомиров (Судницин, 7:35).

Штраф: 38 — 26.

Броски: 29 (14+8+7) — 31 (6+11+14).

Судьи: Белов, Гамалей.

3 марта. Казань. «Татнефть-Арена».

Счет в серии: 1-1.

«Нефтехимик» безобразно начал второй матч с грозным и разозленным домашним поражением «Ак Барсом». Татарское дерби складывается событийно. Вот и сегодня уже по ходу первого периода нижнекамцам пришлось заменить голкипера. Андрей Тихомиров пропустил две быстрые шайбы и уступил место в воротах Александру Судницину. Эмоции накалились в середине второго периода, когда заварушка на пятаке «Ак Барса» перетекла в две драки: Максим Гончаров сцепился с Ильей Сафоновым, а Андрей Чивелев — с Александром Радуловым. Судьи долго разбирались, сколько штрафных минут выписать участникам потасовки, — и в итоге «Ак Барс» потерял Радулова почти на период. Причем Александр, получивший «десятку» за зачинщика, поступил по понятиям: не бил лежачего Чивилева, но как только Андрей поднялся и начал дерзить, тагильский дьявол проучил форварда гостей.

«Нефтехимик» до последнего цеплялся за второй выездной матч. Успешно вошел в игру Судницин, который спасал команду в тяжелых моментах, но все-таки пропустил две шайбы. Лазерным по точности получился бросок Станислава Галиева в большинстве 4х3. Нижнекамцы создали достаточно проблем для Тимура Билялова, но голкипер «Ак Барса» отказался пропускать больше одной шайбы. Казанцы превзошли гостей в реализации моментов. Банально, но это так.

Западная конференция. 1/4 финала. Второй матч

СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо Мн» (Минск) — 5:2 (3:0, 0:1, 2:1)

Голы: Глотов — 1 (Гусев, Ожиганов), 12:29 — 1:0. Гребенщиков — 1 (Камалов, Жафяров), 15:33 — 2:0. Ожиганов — 1, 16:40 — 3:0. Спунер — 1 (Барберио, Козун), 33:25 — 3:1. Хуснутдинов — 1 (Гусев, Камалов), 55:02 — 4:1. Пышкайло — 2 (Пинчук), 56:26 — 4:2. Фальковский — 1 (бол., Зыков, Жафяров), 58:25 — 5:2.

Вратари: Николаев — Шостак (56:43 — 57:04).

Штраф: 6 — 58.

Броски: 37 (17+6+14) — 25 (12+5+8).

Судьи: Лаврентьев, Раводин.

3 марта. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 12 378 зрителей.

Счет в серии: 1-1.

СКА добился убедительной победы над минским «Динамо». Роман Ротенберг удивил выбором голкипера на второй матч. В воротах остался Дмитрий Николаев, несмотря на откровенные ляпы в первой игре. Вратарь оправдал доверие главного тренера: справился с 23 бросками из 25. Тревожно в первом периоде стало за лидера армейцев Дмитрия Яшкина. Защитник минчан Тимофей Ковгореня вырубил капитана СКА у борта, за что получил пятиминутный штраф. Яшкин отправился в раздевалку, а лед пришлось чистить от следов крови. Во втором периоде чешский форвард вернулся на площадку — значит, серьезного повреждения удалось избежать. Интрига в петербургском матче держалась до конца третьего периода, но СКА не упустил преимущество в счете. А на последних минутах «Динамо» подвел Седрик Пакетт, получивший большой штраф за удар клюшкой между ног Александра Никишина.

Западная конференция. 1/4 финала. Второй матч

«Локомотив» (Ярославль) — «Витязь» (Московская область) — 6:2 (2:1, 2:0, 2:1)

Голы: Полунин — 1, 9:01 — 1:0. Иванов — 1 (бол., Шалунов, Березкин), 13:58 — 2:0. Старков — 1 (Кара, Бородкин), 16:31 — 2:1. Тесанов — 1 (Аверин, Мисюль), 22:09 — 3:1. Шалунов — 1 (Березкин, Сергеев), 32:35 — 4:1. Уилсон — 1 (бол., Галузин, Волгин), 46:44 — 4:2. Полунин — 2, 46:51 — 5:2. Каюмов — 1 (Шалунов, Березкин), 47:45 — 6:2.

Вратари: Исаев — Дорожко (Шикин, 32:35).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 45 (18+11+16) — 21 (6+6+9).

Судьи: Васильев, Сидоренко.

3 марта. Ярославль. «Арена-2000».

Счет в серии: 1-1.