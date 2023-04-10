ЦСКА опять стал машиной. Москвичи — в шаге от финала после красивой победы в Питере

Семь голов и 3-2 в пользу команды Сергея Федорова.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. Финал. Пятый матч

СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 3:7 (2:2, 0:1, 1:4)

Голы: Никишин — 4 (Фальковский, Волков), 6:51 — 1:0. Галимов — 3 (Прохоркин, Камалов), 7:28 — 2:0. Светлаков — 3 (Слепышев, Карнаухов), 12:42 — 2:1. Григоренко — 7 (Мамин, Соркин), 13:35 — 2:2. Григоренко — 8 (Слепышев, Макаров), 32:45 — 2:3. Окулов — 4 (Плотников, Провольнев), 46:08 — 2:4. Мамин — 7 (Григоренко, Нестеров), 51:38 — 2:5. Волков — 3 (Бардаков, Прохоркин), 54:14 — 3:5. Григоренко — 9 (п.в., Мамин, Классон), 54:28 — 3:6. Окулов — 5 (п.в.), 58:27 — 3:7.

Вратари: Николаев (Подъяпольский, 51:38, 52:35 — 54:28, 55:10 — 58:27) — Рейдеборн.

Штраф: 28 — 20.

Броски: 43 (17+13+13) — 28 (10+11+7).

Судьи: Бирин, Оленин.

10 апреля. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 12 416 зрителей.

Счет в серии: 2-3.

Когда ЦСКА повел в счете в четвертом матче финальной серии Западной конференции в Москве, показалось, что свое команда Сергея Федорова не отпустит. Уж очень уверенно армейцы играли у своих ворот. Но, пропустив дважды в течение 17 секунд, ЦСКА все-таки проиграл. И равный счет в серии увеличивал интригу. Но могли ли мы предположить, что пятая игра будет настолько результативной?

Кажется, команды с самого начала матча поставили задачу играть как можно более открыто. Шикарный момент был у Захара Бардакова, но он не попал в ворота с пятака.

Впрочем, хозяева уже совсем скоро забыли об этом моменте. Бросок Александра Никишина от синей линии достиг цели.

А уже спустя 37 секунд петербуржцы повели в две шайбы. В контратаке Прохоркин ударил по тормозам, убрал защитника и выдал передачу на одинокого Галимова.

СКА отчетливо расслабился после двух заброшенных шайб. И речи не шло о том, чтобы удерживать преимущество, но хозяева сами отдали инициативу сопернику. Первый гол — на счету Андрея Светлакова, классно сыгравшего на добивании.

А меньше чем через минуту просто шедевр исполнил Михаил Григоренко — пока, пожалуй, самый явный кандидат на приз самому ценному игроку плей-офф.

Во втором периоде у СКА было несколько классных моментов, вратарь хозяев Николаев в свою очередь также пару раз спас команду. Но еще одна ошибка СКА в обороне привела ко второму голу Григоренко. А уже в начале третьего периода хозяева просто забыли на своей синей линии Константина Окулова.

Уже при счете 2:5 Роман Ротенберг заменил вратаря (Николаева к тому моменту уже сменил Подъяпольский) на шестого полевого игрока, и одну шайбу хозяева тут же отыграли. Но хозяева явно поторопились с заменой Подъяпольского сразу после вбрасывания: к тому моменту СКА не закрепился в чужой зоне. Гости быстро перехватили шайбу, и Григоренко оформил хет-трик.

ЦСКА может завершить серию в Москве, но в этом финале мы уже привыкли к тому, что команды преподносят сюрприз в самый неожиданный момент. Хотя стоит признать, что большую часть времени команда Сергея Федорова выглядит самой настоящей машиной, которая не прощает сопернику ошибки, а в обороне играет надежно.