Вратарский кошмар СКА. Питерцы неожиданно проиграли команде, которая едва вползла в плей-офф

Минчане забросили в гостях целых шесть шайб.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Первый матч

СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Минск) — 4:6 (1:1, 1:1, 2:3)

Голы: Яшкин — 1 (Гусев, Хуснутдинов), 11:09 — 1:1. Пышкайло — 1, 17:21 — 1:2. Кетов — 1 (Жафяров), 23:11 — 2:2. Пакетт — 1 (Барберио, Спунер), 25:04 — 2:3. Горбунов — 1 (Сапего), 46:51 — 2:4. Алистров — 1 (Меркли), 52:55 — 2:5. Пинчук — 1 (п.в.), 57:30 — 2:6. Волков — 1 (Воробьев, Хайруллин), 58:43 — 3:6. Гусев — 1 (п.в., Яшкин, Педан), 59:41 — 4:6.

Вратари: Николаев (55:06 — 57:30, 57:53 — 58:43, 59:05 — 59:54) — Шостак.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 35 (5+11+19) — 26 (9+6+11).

Судьи: Раводин, Раминг.

1 марта. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 12284 зрителя.

Счет в серии: 0-1.

Проблемы победителя регулярного чемпионата вскрылись в первом же матче плей-офф с минским «Динамо». СКА рассматривался как очевидный фаворит серии. Команды встречались год назад, и тогда армейцы оформили четыре победы подряд и относительно легко прошли во второй раунд. Белорусы произвели грустное впечатление в конце регулярки и попали в плей-офф только потому, что московский «Спартак» смотрелся еще печальнее. Казалось, все козыри на стороне коллектива Романа Ротенберга. Однако СКА начал плей-офф с неожиданного поражения.

В заключительном матче регулярки СКА пропустил пять шайб от «Сочи» и чуть было не оконфузился в самом южном городе КХЛ. Героический камбэк на последних минутах спас армейцев от позора. После игры на пресс-конференции интересовался у Романа Ротенберга, не тревожит ли его обилие пропущенных шайб в матче с аутсайдером. Главный тренер СКА пообещал разобрать ошибки и не допустить их в будущем. Первый матч с «Динамо» показал, что проблемы в обороне никуда не делись. Провалил игру голкипер Дмитрий Николаев, которого СКА выбрал стартером на серию. И пусть две из шести шайб влетели в пустые ворота, петербуржцы безобразно отработали в обороне и позволили сопернику неприлично много.

Сразу три игрока минчан ушли в раздевалку по ходу первого периода. Но от прямого контакта с соперниками пострадал только Седрик Пакетт. Дмитрий Яшкин мощно встретил канадца, который за секунду до столкновения расстался с шайбой, но форвард СКА не получил и двух минут от арбитров. Пакетт перевел дух в раздевалке, вернулся на лед и отомстил Яшкину заброшенной шайбой, сравняв счет во втором периоде. Седрик в привычном стиле занял позицию на пятаке, подобрал шайбу после отскока от борта и направил ее в ближний угол ворот Николаева. Не обошлось и без спорного решения в сторону СКА: в третьем периоде арбитры простили защитника минчан Андрея Дерябина, который врезал клюшкой в голову Никите Гусеву.

Ничейный счет перед третьим периодом (2:2) располагал к жаркой концовке. Минчане выдержали высокий темп и продолжали создавать моменты в чужой зоне. А армейцы словно растерялись, когда к середине отрезка гости забросили еще две шайбы. Роман Горбунов пробил Николаева прямым броском через две секунды после выхода оштрафованного Дамира Жафярова. А гол Владимира Алистрова еще долго будет сниться голкиперу СКА в самых страшных кошмарах. Белорусский форвард закладывал вираж и бросил практически с отрицательного угла. И шайба нашла дырочку в амуниции Николаева.

В концовке матча СКА мобилизовался. Видимо, на лавке состоялся серьезный мужской разговор, который зарядил команду. Армейцы забросили две шайбы, но и пропустили еще две в пустые ворота. Минчане выбрали грамотный план на матч с лидером чемпионата. И шесть голов — далеко не предел для сегодняшней игры, ведь динамовцы реализовали не все контратаки. Победа «зубров» — лишь локальный успех. Не сомневаюсь, что СКА легко вернется в серию и послезавтра нас ждет совершенно другой матч.

Команда Крэйга Вудкрофта не уступила по игре и заслуженно повела в серии. Минчане показали, как побеждать нынешний СКА, и выявили очевидные проблемы соперника в обороне. С вратарем на первый матч Ротенберг не угадал. Теперь ждем дебюта за СКА в плей-офф Владислава Подъяпольского. Вот только ни он, ни Николаев не выигрывали ни одной серии Кубка Гагарина. Странно, что этот факт не смутил армейцев, когда в середине ноября они выменивали Подъяпольского из «Северстали».

Победитель регулярки в третий раз начал с поражения

СКА, выигравший Кубок Континента, начал выступление в Кубке Гагарина с поражения от минского «Дииамо». Ранее с неудачи в плей-офф стартовали два победителя регулярного чемпионата: в 2011 году «Авангард» уступил в первой игре серии «Нефтехимику», а год назад «Магнитку» ждал неудачный дебют в противостоянии с «Барысом». Любопытно, что с 2015 по 2021 год обладатели Кубка Континента брали серии первого раунда всухую. (Кирилл Бурдаков)

Все первые матчи победителей регулярного чемпионата КХЛ в плей-офф

Сезон Команда Соперник Счет Итог серии 2008/09 Салават Юлаев Авангард 3:2 ОТ 1-3 2009/10 Салават Юлаев Автомобилист 5:1 3-1 2010/11 Авангард Нефтехимик 1:2 ОТ 4-3 2011/12 Трактор Югра 3:1 4-1 2012/13 СКА Атлант 1:0 ОТ 4-1 2013/14 Динамо М Локомотив 3:2 ОТ 3-4 2014/15 ЦСКА Сочи 3:0 4-0 2015/16 ЦСКА Слован 2:0 4-0 2016/17 ЦСКА Йокерит 4:2 4-0 2017/18 СКА Северсталь 4:3 ОТ 4-0 2018/19 ЦСКА Витязь 4:0 4-0 2019/20 ЦСКА Торпедо 3:0 4-0 2020/21 ЦСКА Спартак 1:0 ОТ 4-0 2021/22 Металлург* Барыс 2:3 4-1 2022/23 СКА Динамо Мн 4:6 ?

* Регулярный чемпионат-2021/22 был приостановлен из-за пандемии коронавируса и подготовки к Олимпийским играм. На момент остановки турнира «Металлург» занимал первое место по набранным очкам, но Кубок Континента не получил.