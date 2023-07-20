Китайскую команду КХЛ возглавит специалист из Латвии. Поможет ли он выбраться со дна?

Главным тренером «Куньлуня» стал Виктор Игнатьев.

Последняя тренерская вакансия занята в КХЛ. Китайский клуб решил не искать кого-то на стороне, а присмотрелся к своей скамейке. Шанс получил Виктор Игнатьев, который в прошлом году был ассистентом Грега Айрленда, да и вообще за его плечами богатый опыт работы.

Конечно, Виктору Игнатьеву не позавидуешь. Каждый год в клубе решают, что для них важнее, и уже третий или четвертый сезон признают, что турнир в нашей лиге — это всего лишь получение практики перед чемпионатом мира. Да, весной ходят разговоры о том, что неплохо бы воспользоваться отсутствием лимита на легионеров, собрать команду из игроков НХЛ и АХЛ, побороться за кубок. Были же хорошие времена, когда китайцы даже лидировали в Восточной конференции (правда, все равно не попали в плей-офф, но уже по неспортивным причинам).

Но проходит время, и наши азиатские партнеры решают, что еще рано вкладывать серьезные деньги в состав. Их понять можно. Во-первых, команда даже не в Китае играет, а базируется в Мытищах. Во-вторых, пока важнее успешное выступление на чемпионате мира. Выход в группу А — предел мечтаний, но и конкуренция в низших дивизионах весьма серьезная.

Какого тренера не назначай в этот клуб, удачи не будет. Наверное, из-за того, что у клуба нет спортивных перспектив. Год назад в Подмосковье отказался ехать Дэвид Немировски. В этот раз сорвался контракт с Горди Дуайером, правда, его смутила политическая обстановка. Но он бы и закрыл на это глаза, если бы можно было завоевать авторитет и вернуться на высокий уровень.

Но для Виктора Игнатьева работа в «Куньлуне» — отличный шанс. Ведь именно в такой команде проявляются важнейшие качества для тренера. Известно, что многие североамериканские хоккеисты, выступающие за китайскую команду, понимают, что тут они поддерживают форму за приличную зарплату, никто им ничего не сделает, так как клуб ограничен на трансферном рынке внутренними запретами. Заставить их трудиться по полной программе не может никто. Но вдруг у Игнатьева получится? В конце концов, даже в прошлом сезоне у «Куньлуня» были шикарные матчи. К примеру, они дважды обыграли ЦСКА, брали очки во встречах против сверхмотивированного «Трактора», громили «Барыс».

Фото ХК «Куньлунь»

Но не было стабильности. После побед хоккеисты начинали праздновать и могли завалить следующие две недели. Что, если у Виктора получится заставить игроков работать? Бывают же чудеса.

Игнатьев все-таки знаком с нюансами работы в российских лигах. Он прекрасно владеет английским, Виктор умеет быть жестким и жестоким. Специалист работал ассистентом в таких клубах, как «Спартак», «Металлург», «Витязь», и насмотрелся на игроков разного уровня, наверняка запоминая, как себя вести с той или иной личностью. Плюс у него есть связи в Китае, ведь Игнатьев как-то трудился в чистом фарм-клубе «Куньлуня».

Нет никаких сомнений, что у нового тренера китайского клуба полно чисто хоккейных знаний. Виктор был защитником, понимает, какого стиля нужно придерживаться здесь и сейчас. У него огромный опыт работы на международной арене, ведь он трудился в сборной Латвии и ездил на чемпионаты мира с разными тренерами.

Так что существует небольшая надежда, что в Мытищах будет не глубокий аутсайдер, а клуб, который навяжет борьбу за место в восьмерке. Правда, пораженческие традиции «Куньлуня» явно не за тренера.