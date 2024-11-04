СКА проиграл третий раз подряд. Кузнецов опять удалился в решающий момент, а Ротенберг извинился перед судьями

Армейцы второй раз в этом сезоне проиграли «Куньлуню».

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«Куньлунь РС» (Пекин) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Элинюк — 2 (Локхарт), 7:01 — 1:0. Выдренков — 1 (Воробьев, Хайруллин), 36:38 — 1:1. Шартье — 4 (бол., Меркли, О`Риган), 63:07 — 2:1.

Вратари: Смит — Мойсевич.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 33 (11+11+6+5) — 41 (11+16+14+0).

Судьи: Беляев, Морозов.

4 ноября. Мытищи. «Арена Мытищи».

СКА потерпел третье поражение подряд в регулярном чемпионате КХЛ — на этот раз уступил на выезде «Куньлуню» (1:2 ОТ). Решающий гол петербуржцы пропустили в меньшинстве в овертайме, которое в очередной раз привез Евгений Кузнецов.

Снова «Куньлунь»

Еще недавно у армейцев была серия из семи побед подряд, благодаря которой они закрепились на втором месте Западной конференции. Она оборвалась в домашней игре с лидером «Запада» «Локомотивом» (2:3) — после нее СКА уступил «Салавату Юлаеву» (2:4) и «Куньлуню» (1:2 ОТ). Причем команда Романа Ротенберга еще 23 октября разнесла «драконов» 8:0 (правда, до этого было домашнее поражение от китайского клуба 4:5), а тренер на пресс-конференции сокрушался из-за посещаемости в Мытищах. После сегодняшней встречи он похвалил оппонента за увеличившееся количество людей на трибунах.

«Хочу отметить сегодня трибуны — было много болельщиков в Мытищах. Это радует, мы это в прошлый раз обсуждали, тогда было маловато. Сегодня очень много детей было, школы детские приехали, из академии СКА тоже. Спасибо огромное всем болельщикам, нашему гостевому сектору — они здорово помогали нам. Огромное уважение каждому», — сказал Ротенберг на пресс-конференции.

Согласно протоколу, на матче присутствовало 2437 болельщиков — намного больше, чем в среднем на матчах «Куньлуня».

Кузнецов очень много удаляется

Хозяева забросили победную шайбу в овертайме — Рурк Шартье спустя шесть секунд после удаления Евгения Кузнецова реализовал большинство. Летний новичок СКА схватил за форму нападающего «Куньлуня» Тайлера Граоваца неподалеку от своих минут, за что получил две минуты штрафа. После удаления Шартье выиграл вбрасывание в чужой зоне, идеально открылся перед воротами под передачу Райана Меркли и легким подставлением клюшки перевел шайбу в сетку.

Удаления Кузнецова становятся серьезной проблемой для СКА. Нападающий в этом сезоне получил уже 30 штрафных минут — это третий результат в лиге. Причем лидер рейтинга — другой игрок армейцев Валентин Зыков, у которого 37 минут. В среднем за игру Евгений набирает полторы минуты удалений.

32-летний хоккеист подставил команду и в прошлом матче против «Салавата»: при счете 1:3 остро отреагировал на чистый силовой прием соперника и начал ругаться с судьей. Команду наказали малым штрафом, а лично Кузнецов получил дисциплинарный, проведя на скамейке штрафников 12 минут. А всего в матче с уфимцами время удалений Евгения превысило проведенное на льду (14 против 13 и семи секунд). После той игры Роман Ротенберг заявил, что это был последний раз, когда Евгений подведет СКА.

Ротенберг извинился перед судьями

После матча главный тренер СКА вновь высказался про дисциплину команды, однако отказался обсуждать конкретных хоккеистов. «Нашим игрокам советую вообще перестать разговаривать с судьями. Нет смысла терять эмоции и концентрацию. Обсудили это после Уфы и сегодня. Разговоры с судьей я беру на себя. Если надо разговаривать с судьями, у нас есть капитан Саша Никишин. Если надо, какие-то вопросы проговорим, у нас хорошая коммуникация.

Были какие-то споры у наших игроков в сторону судей. Я перед ними извинился во время игры, хочу еще раз извиниться. Если наши игроки позволяют вести себя некорректно, то арбитров тоже просим так не реагировать. Это хоккей, это эмоции. Я еще раз попросил Тони (Деанджело. — Прим. «СЭ») не общаться с судьями, сконцентрироваться на игре. То же самое сказал Евгению Кузнецову, еще раз. У них другой менталитет, наверное, в Северной Америке идет постоянное общение с арбитром», — сказал Ротенберг на пресс-конференции.