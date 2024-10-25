Пустые трибуны, провальная игра, хоккеисты-тусовщики, мечтающие об отпуске. Нужен ли КХЛ такой клуб?

Да-да, мы снова о «Куньлуне».

«Куньлунь» в своем последнем сентябрьском матче обыгрывает СКА, потом не оставляет шансов в Уфе «Салавату Юлаеву», но далее следует стремительное падение, и затем команда лишь иногда демонстрирует признаки жизни. Но последние четыре матча — настоящий провал. Так что же это?

Летом меня уверяли, что китайский клуб формируется осознанно. Никаких случайных приобретений. Каждый хоккеист тщательно изучался, на всех новичков было собрано обширное досье, а при подписании контракта учитывалось даже, кто с кем из будущих партнеров встречался по карьере. Плюс главным тренером назначили Михаила Кравца.

Это был специалист, мотивированный на то, чтобы дать результат. Увольнение из «Авангарда» по ходу серии плей-офф его потрясло, он был намерен доказать, что в Омске совершили грубейшую ошибку. А лучший способ — взять потенциального аутсайдера и добиться с ним результата.

Болельщики «Куньлуня» на «Арене-Мытищи». Фото ХК «Куньлунь»

Опять же летом меня уверяли, что клуб избавился и избавляется от так называемых обманщиков. В китайской команде всегда было много людей, которые быстро раскусили нехитрую схему жизни в клубе. Подписываешь контракт на весьма приличные деньги, на которые никто из хоккеистов не мог бы рассчитывать нигде, проваливаешь результат и в феврале ты вновь свободен. Можешь поехать на подработку в какие-то европейские страны, можешь заниматься своими делами или просто отдыхать. Впервые этим нехитрым знанием воспользовались еще при Майке Кинэне, когда крепкая команда, державшаяся в верхней части турнирной таблицы, вдруг потерпела серию поражений и не попала в плей-офф. А потом многие подписали контракты с другими клубами Европы, а кто-то еще успел и в Америку.

Ко всему прочему, когда «Куньлунь» из-за пандемии начал играть в подмосковных Мытищах, его игрокам очень понравилась жизнь в Москве. Такой роскоши уроженцы североамериканских провинций в своей жизни не видели, а их зарплаты хватало на то, чтобы чувствовать себя очень богатыми. Вы думаете, зря я называю эту команду «сборной Патриков»? (Имеются в виду богемно-тусовочные места Москвы в районе Патриарших прудов. — Прим. «СЭ».) Нет, конечно.

Нападающий «Куньлуня» Наиль Якупов. Фото ХК «Куньлунь»

Наиль Якупов, подписавший контракт с клубом, признавался, что слышал о репутации «Куньлуня», но уверял, что он приехал сюда показать лучший хоккей, чтобы через год в панике не звонить агенту по пять раз в день, спрашивая, есть ли интерес.

Так вот прямо сейчас кажется, что все задумки клуба не сработали. Китайцы уже в шести очках от кубковой восьмерки, стабильно последние на «Западе», а команда по ходу игр сдается уже к первому периоду. И это тот же коллектив, который обыгрывал СКА на чужом льду, на старте турнира вынес «Динамо», а совсем недавно указал на свое место «Северстали». Но ведь рядом были поражения от «Витязя», убогая игра с «Сочи», разгром от «Адмирала».

Говорят, что мы сейчас видим последствия битвы главного тренера с хоккеистами, которым совсем не нравится, что с них начали спрашивать как с профессионалов. Многие имеют опыт успешной борьбы с тренером в прошлом сезоне, тогда им удалось победить Виктора Игнатьева, который махнул рукой и прекратил попытки исправить коллектив. Но Кравец более упертый. Либо он, либо игроки. Тренер меняет капитана, выводит из состава некоторых не слишком искренних людей. Но у Кравца очень мало рычагов. У игроков «Куньлуня» гарантированные контракты, а у клуба нет денег на досрочные выплаты или на приглашение других. Так что это игра в одни ворота. Вот потому мы и видим невнятные матчи в последнее время.

Главный тренер «Куньлуня» Михаил Кравец. Фото ХК «Куньлунь»

Но по большому счету я игроков понять могу. Все в «Куньлуне» как-то несерьезно, и об этом после матча со СКА сказал главный тренер гостей Роман Ротенберг. Ну, не может команда КХЛ, которая находится в шести километрах от Москвы, собирать 1400 зрителей (не факт, что на трибунах были эти 1400) на СКА. Однако в клубе вообще никому ничего не надо. Там на это не предусмотрены расходы и спроса никакого нет.

И хоккеисты все это видят. Если менеджеры «осваивают» деньги спонсора, то почему они должны выкладываться? Ради чего? 90 процентов из этой команды никуда не пригласят, а стараются те, у кого есть шанс задержаться в КХЛ. Но таких в клубе совсем немного.

Так что «китайцам» либо надо быть серьезней, либо ехать к себе домой. Кравца жаль. Кому потом расскажешь, что да как в клубе, все лишь пожмут плечами и будут указывать на турнирную таблицу.

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