Объяснимое волшебство. Как вечный аутсайдер «Куньлунь» выиграл семь матчей подряд

Дело вовсе не везении или снисходительном отношении соперников.

Итак, у «Куньлуня» семь побед подряд, они вплотную подобрались к «Торпедо» и имеют шанс впервые за много лет попасть в плей-офф. Если посмотреть динамику последнего месяца, то команда Михаила Кравца выглядит гораздо лучше нижегородцев. Но как такое может быть, ведь коллектив из Мытищ потерял очень много хоккеистов до дедлайна, не отказывая при этом практически никому?

У «Куньлуня» лишь «Металлург» не сумел забрать Адама Кленденинга, да и то это случилось по какой-то случайности. В Мытищах не привыкли удерживать хоккеистов, исключение, возможно, Джереми Смит, но за хорошую цену попрощались бы и с ним, тем более пришел Патрик Рыбар. И, как только закрылось трансферное окно, китайский клуб пошел набирать очки.

Но я помню момент, когда что-то щелкнуло. Это была домашняя игра со «Спартаком», красно-белые выигрывали 2:1, и все шло к победе команды Алексея Жамнова. Но в середине второго периода что-то резко поменялось в Мытищах. Не исключено, даже на арене что-то щелкнуло, уверен, все подумали о технических проблемах с аппаратурой, но в тот момент случилось волшебство. Я вполне серьезно об этом говорю, так как преображение было сумасшедшее. Тот матч «Куньлунь» выиграл, а затем последовательно обыграл «Торпедо», «Витязь», «Амур», ЦСКА и «Ладу». Серия официально началась 19 декабря, но встречу с «Барысом» вспоминать не хочется, слишком уж она была нудной. Не сказать, что во всех матчах победители смотрелись гораздо лучше, но и их победы не были случайными.

И как такое может произойти? Первая причина — Михаил Кравец. Его ошибочно считают тренером среднего уровня, хотя это, конечно, не так. Он, возможно, еще не дошел до элитных, но, по большому счету, сколько человек у нас реально могут называться специалистами экстра-уровня? Кравец очень неплохо работает, хотя были в его карьере и взлеты (разве первый сезон «Авангарда» — провал?), и падения (не сумел вывести в плей-офф «Витязь»). Но он гнет свою линию, ставит довольно агрессивный стиль и старается убедить игроков, что они способны на многое. Кстати, он ведь был в похожей ситуации с «Витязем». Помните, тогда команда играла в Подольске, а перед закрытием трансферного окна у команды забрали в СКА несколько крутых игроков. Выбрались же, так что потери китайской команды он воспринял с улыбкой.

Михаил Кравец. Фото ХК «Куньлунь»

Вторая причина — работа на рынке. Летом мне неоднократно говорили, что в нынешнем сезоне игроков приглашают по определенной системе, в клубе изучали всю карьеру потенциальных новичков, а не набирали вслепую свободных агентов, чтобы заявиться на турнир. Правда, осенью я часто припоминал «работу» представителям «Куньлуня», когда команда заняла привычное место вне восьмерки. Но в клубе не обижались, то ли ожидая всплеска, то ли понимали, что есть большая разница между аналитикой и практикой. В конце концов, все клубы летом на бумаге составляют приличные составы, но в жизни все идет не так. Однако мы видим, что сейчас это все заработало.

Третья причина — чистка коллектива. Ее начал Михаил Кравец, а менеджеры просто помогали. Не секрет, что среди некоторых старожилов укрепилось мнение, что работа в Мытищах — чистая лафа. Ты получаешь хорошие деньги, тебя кормят, возят по стране, а к весне ты уже свободный агент и можешь дальше делать то, что хочется. В плей-офф для этого выходить не надо, никто тебе и слова не скажет. Так вот «носителей традиций» потихоньку выдавили из команды и теперь там не осталось таких игроков. Теперь уже все хотят в плей-офф и делают для этого многое.

Остальные козыри — дополнение. Блестящая игра Джереми Смита (как его не забрали в СКА?), отличная форма Спенсера Фу. Тренер Виктор Игнатьев выстроил оборону, а он-то умеет управляться с защитниками. По большому счету, в клубе могут сильно жалеть лишь об уходе Рурка Шартье. Что касается Наиля Якупова, то все прекрасно понимали, что он вынужденно пришел в «Куньлунь», но принес клубу много пользы, как в игровом, так и в финансовом плане.

Вот так и работают. Я знаю, если китайцы не попадут в восьмерку, то это станет большим разочарованием для Михаила Кравца. Не хотелось бы расстраивать хорошего человека.