Несколько лишних миллионов за риски. Сколько получают американцы из «Куньлуня»

Публикуем платежную ведомость китайской команды.

Хоккейный отдел «СЭ» продолжает раскрывать зарплаты команд КХЛ. Если в прошлых сезонах мы рассекречивали исключительно платежки грандов и богатых мира сего, то в этом решили сделать прозрачной всю лигу, опубликовав ведомости уже 18 ее клубов. Когда-нибудь мы обязательно сделаем российский аналог североамериканскому CapFriendly. А пока на очереди «Куньлунь» из славных Мытищ.

Несмотря на наличие мощного спонсора в лице «Сибура», команда с пекинской пропиской и подмосковным местом жительства никогда не шиковала. Впрочем, и стопроцентным аутсайдером по бюджету «Куньлунь» не позволял себя называть. Вот и в нынешнем сезоне платежка команды Грега Айрлэнда составляет 351 миллион рублей, обгоняя по количеству вложенных в нее средств минское «Динамо» (323), «Адмирал» (333), «Торпедо» (269) и «Северсталь» (273). Однако даже такие вливания не могут обеспечить китайскому проекту попадание в плей-офф.

Зарплаты игроков «Куньлуня» в сезоне-2022/23.

Почему же платежка мытищинского поселенца выглядит такой раздутой на фоне конкурентов? Все просто — как и в прошлые сезоны, костяк команды составляют не самые ликвидные североамериканцы, которые едут в «Куньлунь» не только засветиться в КХЛ, но и потенциально получить китайский паспорт, открывающий им путь на международную арену. Но было бы наивно думать, что любой второсортный канадец даже в разгар мировой напряженности поедет играть в Россию за копейки. Поэтому менеджерскому дуэту «Драконов», состоящему из Скотти Макферсона и Николая Феоктистова, как и остальным коллегам, приходится накидывать игрокам по несколько лишних миллионов «за риски». И это, не говоря уже о том, что у ряда обладателей гражданства КНР и членов сборной есть «китайская надбавка».

Вполне логично, что два самых высокооплачиваемых игрока «Драконов» — вратарь Джереми Смит и нападающий Тайлер Вон. Первого уже второй сезон подряд безуспешно пытаются вытащить из Подмосковья клубы побогаче, которые прошлой весной столкнулись с абсолютной пустотой на вратарском рынке. Второй в прошлой регулярке стал вторым бомбардиром команды и при действующем лимите в пять иностранцев вполне мог бы заполнить одну из легионерских вакансий в любом середняке. Нынешние 23 миллиона рублей в год для 26-летнего нападающего с азиатскими корнями и одного из главных лиц проекта, который перед стартом сезона подписал новый контракт до 2026 года, выглядят более чем адекватно.

По-настоящему удивляет зарплата Брэндона Ипа — капитана сборной Китая и абсолютно лучшего игрока в истории «Куньлуня». В свои 37 лет форвард, имеющий за плечами больше 150 матчей в НХЛ, идет на 17-м месте в списке лучших бомбардиров КХЛ и с 39 (18+21) очками обгоняет в категории «35+» Александра Радулова, Сергея Широкова и Вадима Шипачева. Вдобавок к этому именно через него благодаря образу Капитана Китая китайцы пытаются раскручивать хоккей в стране. С другой стороны, его контракт действует еще три года, и далеко не факт, что уже в следующем сезоне суперветеран будет стоить своих 18 миллионов.





Абсолютной кражей можно назвать 10-миллионный оклад американца Мэтта Джурасика. В Мытищи не самый приметный парень приезжал в статусе вратаря уровня лиги Восточного побережья, но довольно быстро стал заметной фигурой, влюбил в себя «сухарями» сторонних зрителей и стал хотелкой для менеджеров других клубов. По нашей информации, 25-летнего американца всеми силами пытался забрать у китайцев новый босс «Авангарда» Рашид Хабибулин. Вот только «Куньлунь» наотрез отказался торговать игроком, который стоит в очереди на натурализацию, и расставаться с ним раньше весны 2024-го.

Заслуживают одобрения и цифры в контракте Зака Лесли. Одного из лучших защитников-бомбардиров лиги тоже можно назвать яркой игрушкой, которую у китайцев нагло пытаются отобрать гранды. К счастью для Феокстистова с Макферсоном, 28-летний канадец связан двухлетним соглашением.





А вот 20 миллионов абсолютно серого центра Кори Кейна откровенно разочаровывают. Впрочем, нужно не забывать не только про китайские корни и надбавку за сборную, но и про то, что американец играет за «Куньлунь» со второго сезона команды в КХЛ. Видимо, получать меньше старожилу не положено по статусу.

И если за Джурасика с Лесли боссы «Драконов» могут быть спокойны, то постоянно прогрессирующий Паркер Фу вполне может уже этой весной подписать контракт новичка с хлипким «Чикаго», который выбрал его на драфте в 2017-м. Китайский паспорт и право выступления за сборную у него уже есть, приличная статистика в не самой мощной команде тоже. Двери для возвращения в Северную Америку и вояжа в АХЛ для него открыты. Правда, в КХЛ он в любом случае останется ограниченно свободным агентом.