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Сегодня, 20:00

«Лада» вернулась в КХЛ, но теперь зависит от СКА. Почему это плохо и как с этим бороться

Михаил Скрыль
Корреспондент
Хоккеисты «Лады».
Фото ХК «Лада»
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Статус фарм-клуба петербуржцев не добавляет репутации лиге.

11 игроков почти безвозмездно

Возвращение «Лады» в КХЛ несет достаточно интриг. Меньше всего хочется, чтобы клуб довольствовался малым и осел в подвале Восточной конференции. За лето команда Олега Браташа показала, что способна навязать борьбу серьезным клубам. Запомнился камбэк «Лады» в челябинском матче с «Металлургом». Задача-минимум клуба — выход в плей-офф. Помимо спортивного результата, важна имиджевая часть. Оформленные в межсезонье сделки недвусмысленно намекают о тесной дружбе «Лады» и СКА.

Возникают опасения о независимости вернувшегося в КХЛ клуба. Во время общения с журналистами президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что лига следит за отношениями СКА и «Лады», но на настоящий момент не видит поводов для применения мер. Похожий ответ я получил от Морозова, когда записывал большое интервью в июне.

— Конечно, нас ситуация по обменам с «Сочи» не устраивает. Мы следим за ней. Помним ранние обмены с «Витязем». Пока что таких предпосылок по «Ладе» нет. Если такое произойдет, будем ужесточать регламент, — говорил Морозов.

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СКА в межсезонье серьезно превышал потолок зарплат. Армейцы подписывали топовых новичков (Грицюка, Толчинского, Лайпсика), но не торопились расставаться с хоккеистами. Клуб из Петербурга до сих пор не вписался в 900 миллионов. Помог разгрузить платежку новый обмен с «Ладой». 29 августа тольяттинцы получили от СКА Данила Моисеева. И снова, как легко догадаться, в обмен на денежную компенсацию. Клуб любезно согласился помочь армейцам разгрузить платежку перед сезоном. Не захотел понижать контракт в СКА или просто не нужен команде — держи билет в Самарскую область.

Тренер «Лады» Олег Браташ.
Олег Браташ.
Фото ХК «Лада»

Партнерские отношения «Лады» и СКА начались не вчера. Команду возглавил тренер системы сборной России — Олег Браташ, а за селекцию взялся Рафик Якубов, бывший спортивный директор армейцев. 6 июля СКА отправил в «Ладу» девять хоккеистов: вратаря Никиту Богданова, защитников Григория Грязнова, Евгения Калабушкина, Евгения Корешкова, Георгия Солянникова, нападающих Андрея Алтыбармакяна, Павла Колтыгина, Алексея Ожгихина и Никиту Попугаева. На многих из перечисленных игроков армейцы потратили другие активы. Алтыбармакяна и Попугаева обменивали из «Сочи», но летом их не увидели в составе и радушно отпустили на помощь поднявшегося из ВХЛ клуба.

А 22 августа армейцы, определив, с какими вратарями пойдут в сезон, обменяли в «Ладу» Владислава Подъяпольского. На денежную компенсацию, разумеется. Напомню, что в ноябре 2022 года СКА отдал за Владислава в «Северсталь» Александра Самонова и Даниила Пыленкова. Голкипер с опытом чемпионата мира сейчас в «Салавате Юлаеве», а защитник — в московском «Динамо». Теперь армейцы отдали Подъяпольского за символические деньги, разочаровавшись в голкипере за короткий отрезок.

Фото ХК «Лада»

По регламенту — все чисто

Перечисленных сделок достаточно, чтобы серьезнее заняться дружескими отношениями между клубами. СКА расстался с 11 хоккеистами, получив взамен лишь деньги. Мотивы армейцев понятны: они использовали «Ладу», чтобы уместиться в потолок. В случае чего, не сомневаюсь, игроки могут вернуться в СКА. Стоит оценить выгоду волжан от партнерства. Подъяпольский, Моисеев, Попугаев и Алтыбармакян — достойные игроки по меркам КХЛ. Не уверен, что клуб претендовал бы на них, если бы не дружба с армейцами.

Вопросы вызывают независимость клубов и репутация лиги. Морозов признает проблему отношений между СКА и «Витязем», СКА и «Сочи». Теперь новым объектом для исследования лиги стала «Лада». Избавиться от неофициальных фарм-клубов необходимо, чтобы сделать чемпионат более конкурентным, а лигу — равнее. В таком случае СКА не удалось бы ловко выкрутиться и расчистить платежку к началу чемпионата. Каждый клуб должен заботиться о собственном суверенитете. Равно как и лига о том, чтобы все находились в одинаковых условиях.

Хоккеисты СКА. Как СКА влезет в потолок зарплат? Инсайды «СЭ» о переменах в клубе

Бороться с подобными махинациями сложно. Юридически все переходы оформлены корректно. Все требования регламента соблюдены. Единственный способ — сократить количество игроков, которые доступны для обмена между двумя конкретными клубами. Либо ужесточить сделки с денежными компенсациями. Стоило Морозову заверить, что лига следит за отношениями клубов, как СКА и «Лада» цинично оформили обмен Моисеева буквально наутро после вчерашних слов президента КХЛ. Чтобы соблюдался спортивный принцип, лиге нужно бороться с такими сделками. Однако как это сделать — самый дискуссионный вопрос.

Алексей Морозов (хоккей)
Хоккей
КХЛ
ХК Лада
ХК СКА
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