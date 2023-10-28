Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 13:30

Им прочили провал, но они громят команду, набитую звездами. Почему «Лада» по-прежнему наверху таблицы

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Хоккеисты «Лады» в матче против «Ак Барса».
Фото ХК «Лада»
Telegram Дзен
В успехах тольяттинцев много факторов.

«Лада» обыграла «Ак Барс» на своем льду со счетом 6:3 и даже имеет право на ошибку, чтобы не слететь с третьего места. Два месяца прошло после старта турнира, а как изменились прогнозы в отношении тольяттинского клуба. Если бы плей-офф начинался завтра, то команде бы пришлось играть с «Авангардом» и шансы на выход в следующей круг у них были бы примерно равные.

Удалось поговорить с игроками тольяттинского клуба, когда они недавно приезжали в Москву. Пытался понять, как же команда, которая собрала далеко не самый идеальный состав, выигрывает и держится в первой четверке конференции. И обыгрывает казанцев, когда в лазарете такие игроки, как Никита Попугаев и Трой Джозефс.

Мне показалось, что хоккеисты сами не знают ответ на этот вопрос. Например, Андрей Алтыбармакян сказал такую фразу:

— Нам гораздо легче играть против клубов, которые идут вперед, делают ставку на атаку. Тогда удается подловить соперника на ошибках.

Андрей Алтыбармакян. «Писали, что наш потолок — это оттолкнуться от дна. Это только раззадоривает». Интервью игрока команды-сенсации

Следующие два матча опровергли его тезис. Например, с «Северсталью» команда упустила преимущество в три шайбы, хотя череповецкий клуб как раз не любит обороняться, а все силы направляет к чужим воротам. Да, «Лада» победила по буллитам, но это все-таки не то.

Но потом команда встречается с казанцами, а их тренер специализируется на том, чтобы сыграть от обороны и не идти вперед. И мы видим победу со счетом 6:3. И пусть две шайбы заброшены в пустые ворота, это ничего не меняет. Забить «Ак Барсу» четыре раза тоже довольно непросто.

Глядя на игру команды, вдруг ловишь себя на мысли о том, как на самом деле упал уровень КХЛ. Посмотрите на легионеров тольяттинского клуба. Скотт Космачук лет пять назад если бы и приехал в нашу лигу, то только случайно, а над менеджерами бы такой команды все смеялись. Мы были удивлены, что этого легионера позвали и в Тольятти, но Космачук-то дает результат.

Игроки «Лады» Мислав Росандич (слева), Владислав Семин и Артем Иванюженков.
Фото ХК «Лада»

По прежним критериям мы относились и к тому, что клуб прилагает много усилий для приглашения Остапа Сафина. Он ведь выступал в чемпионате Чехии, а цифры в этом турнире не имели ровным счетом никакого значения, когда хоккеисты приезжали к нам. Лично я прогнозировал форварду поездку в ЦСК ВВС, а Сафин сейчас — лучший в «Ладе».

Но падение уровня КХЛ — не проблема «Лады». Все равно же надо выходить на лед и добывать победы, так что их не касаются глобальные проблемы. Еще раз повторю -отличное решение руководства клуба пригласить Павла Десяткова из ВХЛ. Так-то обычно те специалисты, что работали главными тренерами, неохотно соглашаются стать помощниками, пусть даже в более серьезной лиге. Когда ты привык командовать, тяжело подчиняться. Но Десятков очень интересный специалист. Он говорит с хоккеистами на языке, который они понимают. Тренер он достаточно честный, и те ребята, с кем мне удалось поговорить, признавали, что роль Десяткова недооценена в успехах клуба. Плюс при нем результат был у таких клубов, как «Рязань», где месячная зарплата в 80 тысяч рублей считалась высокой.

Трой Джозефс. Канадский ноунейм удивляет КХЛ! Легионер «Лады» забивает больше Яшкина и Буше

Совсем не хочу сказать, что Олег Браташ — слабый тренер. Это не так. Но точно знаю, что в каких-то сложных ситуациях он немного теряется, да и тренировки проводит так, словно перед ним не мужики, а пацаны из юниорской сборной. Может быть, еще не адаптировался, да и тяжело, когда ты никогда не возглавлял команду КХЛ с самого начала сезона. Десятков, который в ВХЛ видел всякое, кризисы нивелирует.

Но больше всего радуют в игре «Лады» их успехи, которые совсем не кажутся случайными. Нет ощущения, что им повезло и с «Ак Барсом». Взяли свои два очка справедливо, а сенсация это лишь потому, что зарплатные бюджеты клубов существенно различаются. Но если забыть о деньгах, то тольяттинцы просто лучше играют.

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Лада
2
Обсудить
Читайте также
Соловьев: «Если есть возможность договариваться с УЕФА, надо по этому пути идти. Нет — ищем другие форматы»
Хоккеисты «Сибири» приехали на матч с ЦСКА, переодевшись в персонажей из фильма «Операция Ы»
В Германии заявили о сбывающемся «пророчестве» Путина
Кардиолог рассказал о способах борьбы с густой кровью
Лавров заявил о страхе Запада перед «выращенным» на Украине монстром
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дичь в Новосибирске: из-за пробок вратарь «Сибири» бросил машину и бежал два километра на арену!