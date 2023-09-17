«Ладу» после возвращения в КХЛ заранее списали в аутсайдеры. Но она сопротивляется изо всех сил

Тольяттинцы обыграли «Магнитку» и идут на шестом месте «Востока».

Смотришь на таблицу и немного удивляешься. Нет, к тому, что СКА вне восьмерки, мы уже привыкли. И с лидерством «Торпедо» смирились. Но «Лада» из Тольятти на шестом месте! Это главная сенсация последней недели. Что же происходит?

Был уверен, что клуб из Тольятти не выберется из подвала до конца сезона. И даже ни разу не поднимет голову. Слишком много было всего против него. Суетливая и подозрительная работа на трансферном рынке, когда до последнего ждали игроков из Санкт-Петербурга. Приглашение иностранцев, про которых никто ничего не знал.

Главный тренер Олег Браташ почти без опыта работы в КХЛ. В моем внутреннем рейтинге он был лидером среди специалистов, которых первыми отправят в отставку. Теперь все не так. «Лада» побеждает три раза в четырех последних встречах, во всех матчах набирает очки, а ведь соперниками были «Амур», «Трактор» и дважды «Металлург».

Как так? Уже летом были сигналы, что «Лада» не покажет провальный результат. Достаточно вспомнить великолепную победу над «Металлургом». Андрей Разин не любит вспоминать про тот матч, говорит, что если бы была задача выиграть, то он бы сделал это, а так экспериментировал. Но это не проблема «Лады».

Браташ делает ровно то, что должен делать нормальный и умный тренер. Большой упор на оборону, навязывание борьбы от красной линии. Никакой размашистой игры, никакого авантюризма и девиза «шашки наголо». Спокойно ждем ошибок, наказываем, но лучше сохранить ворота в неприкосновенности. Это принципы «Адмирала» прошлого сезона. Чуть с другими исполнителями, но с понятной тактикой. Браташ всегда нервничает, когда у него спрашивают про «паузу в карьере». Он отвечает, что никакого перерыва не было, он постоянно работал тренером, только со сборной. Теперь мы понимаем, что специалист имеет в виду. Браташ прекрасно знает, как себя вести в лиге. Помогают и хоккеисты.

Фото ХК «Лада»

Владислав Подъяпольский уже доказал, что он — вратарь не для больших задач, но он умеет стабильно проводить длительные отрезки сезона. Голкипер играет здорово, а когда вратарь на месте, то у тольяттинцев сразу появляется шанс.

Но главная приятная неожиданность — Трой Джозефс. Мы ведь его фактически не знали. Да, статистку посмотрели, отметили, что он выступал в сильном чемпионате Швейцарии, но это же все. За океаном он выше АХЛ подняться не мог, да и там не все в порядке было. Но то ли наш уровень турнира сейчас таков, то ли Джозефс всю жизнь мечтал играть в КХЛ, то ли он действительно крутой мастер. Трой показывает великолепную игру, забивает легко, словно у него продолжаются выставочные матчи, а соперники из другой лиги.

Но два хоккеиста — это не вся команда. Большая удача, что в клуб позвали тренера Павла Десяткова. Я его давно знаю по ВХЛ, неоднократно убеждался в том, что он способен добиваться результата при ограниченных ресурсах. Да, на его хоккей было тяжело смотреть, но «Рязань» без этого тренера с такими же деньгами завершает сезон в ноябре, а с Десятковым попала в плей-офф. Его «Сокол» дошел до финала кубка Петрова с обороной, которая не входила даже в топ-10 в лиге.

И он сейчас делает так, что не пропускает «Лада». А если и проигрывает, то потому что выше головы не прыгнешь. Вы посмотрите на оборону команды. Артем Бородкин, подписавший пробное соглашение, — едва ли не лучший.

Насколько хватит «Ладу»? Неважно. Главное, что они сопротивляются. И не собираются прикрываться своим статусом новичка.