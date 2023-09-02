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Сегодня, 21:10

Возвращение легенды: как «Лада» провела свой первый матч в КХЛ за пять лет

«Лада» проиграла «Трактору» в своем первом за пять лет матче в КХЛ
Михаил Скрыль
Корреспондент
«Лада» проиграла «Трактору» на старте КХЛ.
Фото ХК «Лада»
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Команда Олега Браташа с минимальным счетом уступила челябинскому «Трактору».

ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
«Лада» (Тольятти) — «Трактор» (Челябинск) — 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)
Голы: Попугаев — 1, 3:37 — 1:0. Калинин — 1 (бол., Кравцов, Дер-Аргучинцев), 43:41 — 1:1. Бурдасов — 1 (Калинин), 45:43 — 1:2.
Вратари: Подъяпольский (58:40) — Фукале.
Штраф: 16 — 18.
Броски: 32 (8+11+13) — 19 (5+8+6).
Судьи: Васильев, Кочетов.
Тольятти. Лада Арена.

В Тольятти я приехал впервые. Мне, человеку, который не застал славные времена «Лады» Геннадия Цыгурова и Петра Воробьева, хотелось проникнуться хоккейным духом города. Города, который пять лет ждал возвращения в КХЛ и истосковался по приезду топ-клубов и звезд нашей лиги.

Новая «Лада» сейчас далека от этого статуса. За лето состав прилично обновился, а лидерами клуба должны стать хоккеисты, которые не пригодились другим грандам. От Михаила Фисенко отказалась «Магнитка», Сергей Шумаков не смог перезагрузиться в «Тракторе», Дмитрий Кургышев давно не вызывает интереса у топ-клубов, а во вратаре Владиславе Подъяпольском разочаровался СКА.

Хоккеисты &laquo;Лады&raquo;. «Лада» вернулась в КХЛ, но теперь зависит от СКА. Почему это плохо и как с этим бороться

По дороге к «Лада-Арене» сразу читалось: сегодня Тольятти встречает большой хоккей. Пробка за час до матча на прилегающей к арене улице намекала на аншлаг. Билеты на первую игру автозаводцев в КХЛ с 2018 года раскупили в день матча с «Трактором». На ближайшую домашнюю серию намечается солд-аут. Хотя сегодня на трибунах оставались свободные места — видимо, не все доехали до хоккея, ведь почти параллельно в Самаре проходил футбольный матч «Крыльев Советов».

— Мы ждали, что соберется полный дворец. Я первый год в Тольятти, но слышал от других ребят, что здесь верные и преданные болельщики. Они почти не пропускают матчи и поддерживают команду. Это только подбадривало нас и сыграло положительную роль. Тольятти — отличный город. Пока не успел посмотреть достопримечательности, но, проезжая по городу, мне все нравится, — отметил нападающий «Лады» Никита Попугаев.

Днем для журналистов провели встречу с руководством клуба и представили нового сотрудника. Известный нападающий Игорь Григоренко вошел в штаб «Лады» и занял должность советника гендиректора. Тольяттинский воспитанник займется клубной вертикалью, в особенности детско-юношеским хоккеем. Сыновья Григоренко будут заниматься в школе «Лады». Гендир Александр Чеботарев неслучайно сделал акцент на отцовстве нового менеджера клуба.

— Это не новая работа для него. Человек с серьезным игровым опытом. Он — отец двоих будущих хоккеистов, которые занимаются в детской школе. Он все пропускает через себя. Надеемся, благодаря его работе улучшим некоторые вопросы, — добавил Чеботарев.

«Лада» основательно подготовилась к возвращению. КХЛ задолго до официального вердикта по тольяттинскому клубу выслала дорожную карту. На арене обновили видеокуб. Привели к кахаэловским стандартам другие технические нюансы: борта и стекла коробки, освещение. Проблемы с цветопередачей, возникшие по телетрансляции, — исключительно технический момент. Освещение в чаше дворца сделали шикарное. Для болельщиков подготовили лояльную ценовую программу билетов (600 рублей — потолок) и абонементов. Самое главное, в клубе заверили, что «Лада» вернулась в лигу всерьез и надолго.

Перед началом матча к зрителям обратились известные хоккеисты, оставившие след в истории клуба. С возвращением в КХЛ «Ладу» поздравили Вячеслав Буцаев, Александр Семин, Денис Гурьянов, Денис Ежов. Матч с «Трактором» открывал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, который сразу после церемонии отправился на игру «Крыльев Советов».

Позитив от возвращения приятно совместить с положительными эмоциями от происходящего на льду. Их болельщикам добавил на четвертой минуте Никита Попугаев, забросивший первую шайбу «Лады» в КХЛ с 2018 года. Габаритный форвард, что называется, создал гол из ничего: подловил защитника «Трактора» на ошибке и идеально попал в ближний угол ворот Зака Фукале. Первый период прошел академично. Команды словно не перестроились с летнего хоккея. Драка на последних секундах между Алексеем Ожгихиным и Артемом Блажиевским добавила огня, хоть и напоминала больше неудачный бой из любительского микс-файта.

Главная проблема нынешней «Лады» — оборона. Часть защитников не обладают достаточным опытом для КХЛ и совсем недавно поднялись из ВХЛ. Тольяттинцы стойко держались до третьего периода, пока не пропустили два синхронных гола от Сергея Калинина и Антона Бурдасова. В эпизоде со второй шайбой черно-белых «постарался» голкипер Подъяпольский, устроивший суету на выходе из ворот. Хоть «Лада» и проиграла в первом матче, возвращение в КХЛ — большое событие для города. Хочется верить, что команда продолжит прогрессировать. КХЛ нужен еще один сильный клуб. Потенциал «Лады» располагает к борьбе за плей-офф.

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ХК Трактор
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1 Северсталь 1 1 0 2
2 Куньлунь 1 1 0 2
3 СКА 1 1 0 2
4 Динамо Мн 1 1 0 2
5 Локомотив 0 0 0 0
6 Торпедо 0 0 0 0
7 Спартак 1 0 1 0
8 Динамо 1 0 1 0
9 Витязь 1 0 1 0
10 Сочи 1 0 1 0
11 ЦСКА 1 0 1 0
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 1 1 0 2
2 Амур 1 1 0 2
3 Сал. Юлаев 1 1 0 2
4 Трактор 1 1 0 2
5 Авангард 1 1 0 2
6 Автомобилист 1 1 0 2
7 Нефтехимик 1 0 1 1
8 Металлург Мг 1 0 1 1
9 Адмирал 0 0 0 0
10 Барыс 1 0 1 0
11 Лада 1 0 1 0
12 Сибирь 1 0 1 0
Результаты / календарь
1.09
2.09
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4.09
5.09
6.09
7.09
2.09 14:00
Спартак – Куньлунь
 3 : 4
2.09 14:00
Авангард – Сибирь
 2 : 1
2.09 14:00
Барыс – Сал. Юлаев
 2 : 3
2.09 15:00
Автомобилист – Металлург Мг
 3 : 2 ОТ
2.09 16:00
Лада – Трактор
 1 : 2
2.09 17:00
Динамо – СКА
 1 : 2
2.09 17:00
Витязь – Амур
 2 : 4
2.09 17:00
Северсталь – Сочи
 6 : 3
2.09 17:30
Нефтехимик – Динамо Мн
 4 : 5 ОТ
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