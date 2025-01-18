Самая кровавая драка сезона КХЛ! Ветеран из «Лады» отомстил за партнера и разбил нос молодому парню из «Витязя»

Между оппонентами — 13 лет разницы.

В матче регулярного чемпионата КХЛ между «Ладой» и «Витязем» чего-то эпичного не ожидалось — оба клуба находятся за пределами зоны плей-офф и выступают не очень ярко. Но два середняка дали огня — не только выдали очень результативную встречу, но и подарили болельщикам ярчайшую драку сезона.

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«Лада» (Тольятти) — «Витязь» (Московская область) — 2:6 (1:1, 0:4, 1:1)

Голы: Неколенко — 6 (Шараканов, Государев), 4:19 — 1:0. Макеев — 9 (бол., Цицюра, Заседа), 8:13 — 1:1. Стюарт — 3 (Цицюра, Малоросиянов), 21:16 — 1:2. Стюарт — 4 (Барак, Бучельников), 23:18 — 1:3. Заседа — 3 (бол., Цицюра, Воробьев), 34:19 — 1:4. Рой — 5 (Барак, Бучельников), 39:42 — 1:5. Воробьев — 10 (Савчик, Стюарт), 40:56 — 1:6. Неколенко — 7 (Червоненко, Семин), 52:54 — 2:6.

Вратари: Трушков (Третьяк, 40:00) — Кареев.

Штраф: 11 — 7.

Броски: 29 (9+4+16) — 34 (13+18+3).

Судьи: Белов, Кулаков.

18 января. Тольятти. «Лада Арена».

Битва до крови

Редкая по своей жестокости битва произошла в конце первого периода при счете 1:1 — ее участниками стали 34-летний нападающий «Лады» Михаил Фисенко и 21-летний защитник «Витязя» Ярослав Бусыгин. Ветеран тольяттинцев заступился за молодого одноклубника Магомеда Шараканова — 20-летний защитник пострадал в предыдущем эпизоде.

В итоге получилась одна из самых ярких драк нынешнего сезона. Бусыгин и Фисенко долго обменивались ударами (от одного из пропущенных у Ярослава даже слетел шлем), и оба покинули бой окровавленными. Бусыгин ушел с разбитым носом, Фисенко — просто с лицом в крови. Уходя, Михаил победно поднял палец вверх — несмотря на то, что явного триумфатора в драке не оказалось. Хоккеисты получили по 5 минут штрафа.

Таких мощных боев в этом сезоне не было

Драка Фисенко и Бусыгина действительно получилась на совесть — пожалуй, по точности попаданий и кровавости конкурентов у парней в этом сезоне нет. Вспоминается разве что массовое побоище в матче «Нефтехимика» и «Сибири» в начале января, когда хоккеисты сошлись скамейка на скамейку — но там и близко не было такого накала и крови.

И уж точно ни в какое сравнение не идет довольно забавная ноябрьская драка между нападающим «Ак Барса» Никитой Дыняком и тогда еще защитником СКА Тони Деанджело. Спортсмены в тот раз больше готовились, чем бились — и в итоге закончили все за 30 секунд. Хотя свой накал тоже был — Дыняк даже не хотел отпускать поверженного американца.

В сентябрьском матче СКА и «Локомотива» тоже получилось массово, но не так акцентированно. Драка, начавшаяся после нападения на вратаря, была больше похожа на куча-мала — все толкались со всеми и били всех, и судьи в итоге наказали трех армейцев малым штрафом.

Кстати, возвращаясь к Фисенко и Бусыгину — победа в драке совсем не помогла первому, а скорее наоборот. Увидев кровь, «Витязь» пошел вперед и за второй период забросил в ворота «Лады» четыре шайбы! Матч закончился со счетом 6:2 в пользу подмосковной команды — такая вот сенсация (в плане числа голов) и последствие в том числе кровавой драки.