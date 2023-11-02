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Сегодня, 13:15

«Лада» продолжает удивлять! Команда вернулась в КХЛ и уделывает грандов

Михаил Скрыль
Корреспондент
Хоккеисты «Лады»
Хоккеисты «Лады».
Фото ХК «Лада»
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После двух месяцев чемпионата клуб из Тольятти возглавил Восточную конференцию.

«Лада» за два месяца чемпионата перевернула ожидания от возвращения в КХЛ. Тольяттинцам предрекали место в подвале конференции и в лучшем случае борьбу за плей-офф. Команда Олега Браташа, не обращая внимания на скепсис, взлетела на первое место «Востока» и завершила октябрь выше «Ак Барса», «Магнитки», «Авангарда» и других восточных грандов. Сенсационный результат для клуба, который вернулся из ВХЛ и за лето пересобрал состав.

Хоккеисты &laquo;Лады&raquo; в&nbsp;матче против &laquo;Ак&nbsp;Барса&raquo;. Им прочили провал, но они громят команду, набитую звездами. Почему «Лада» по-прежнему наверху таблицы

Посчастливилось побывать на первом домашнем матче «Лады» и пообщаться с руководством. Лейтмотив беседы с Александром Чеботаревым и Рафиком Якубовым: они строили крепкую духом команду, которая не хочет проигрывать. Собирать состав пришлось в условиях ограниченных возможностей. О чем говорить «Ладе», если даже топ-клубы жаловались на обнищавший рынок и дефицит хоккеистов? Селекцию волжане начали позже конкурентов, но это не помешало слепить команду, удивившую лигу после трети регулярки.

Нельзя выделить единственное объяснение успешного старта «Лады». Сошлись все звезды, как бы банально ни звучало. Повезло, что Владислав Подъяпольский не пригодился в СКА. Тольяттинцы получили мотивированного голкипера, которого выбрали первым номером. Сейчас Подъяпольский травмирован, но до попадания в лазарет показывал впечатляющую статистику и заслужил приглашение на Матч звезд КХЛ. Владиславу комфортно играть в клубе без больших задач. Так было в «Северстали», похожая ситуация в «Ладе». Без Подъяпольского команда не рассыпалась. С Александром Трушковым волжане обыграли «Ак Барс» и «Металлург».

«Лада» играет выше собственного потенциала, если анализировать состав. Разберемся с обороной. Половина защитников волжан прошлый сезон отыграли в ВХЛ. Большим кахаэловским опытом похвастаются только Артем Бородкин, Максим Березин и Николай Демидов. Добавим Мислава Росандича, переехавшего на побережье Волги из чешской лиги. То, что «Лада» занимает 11-е место в КХЛ по пропущенным шайбам, прямая заслуга тренерского штаба, который обучил защитников играть строго по системе. Вспомните, как команда начала сезон: забивала не так много, но в то же время мало пропускала. Рисунок игры «Лады» менялся, но порядок в обороне никуда не делся. Это усердный труд тренеров.

Летом «Ладу» критиковали за выбор легионеров. Два первых месяца чемпионата заставили по-другому посмотреть на иностранцев, которых руководство открыло для КХЛ. Джозефс, Космачук и получивший российский паспорт Сафин — лучшие бомбардиры команды. Хорошо вписался защитник Росандич. К подозрительным сделкам со СКА можно относиться по-разному. Со смирением или негодованием. Бегать с криками по центральным улицам или закрыть глаза. Лигу они не красят, но Браташ в результате обменов получил несколько качественных хоккеистов. А главное — мотивированных доказать, что занимались хоккеем с ранних лет не для того, чтобы смотреть матчи с трибун и входить в петербургскую «команду ротации».

Трой Джозефс. Канадский ноунейм удивляет КХЛ! Легионер «Лады» забивает больше Яшкина и Буше

Успех «Лады» не случаен, причем у команды есть резервы. От Данилы Моисеева явно ждали большего, чем один гол за 20 матчей. Травма смазала старт сезона Сергея Шумакова. В атаке может играть полезнее силовой форвард Михаил Фисенко. Длинной скамейкой волжане не владеют. Зато штаб Браташа, в котором важно отметить вклад Павла Десяткова, построившего прошлогодний «Сокол», грамотно использует игроков. В «Ладе» четко прослеживаются звенья, которые творят на льду, и звенья, которые портят жизнь лидерам соперников. Для таких команд очень важен игровой баланс, чтобы не сбиваться только на атакующий хоккей или сугубо оборонительный. «Лада» показала, что умеет играть и строго, и весело. Все зависит от соперника и физического состояния. Календарь в первые месяцы чемпионата очень плотный.

Осенние подвиги волжан забудутся, если в феврале клуб не попадет в плей-офф. Так заведено в хоккее. Результат оценивается к концу чемпионата. Но уже сейчас смело заявляем, что «Лада» — открытие сезона КХЛ. Возвращение из ВХЛ сложилось успешно. Хочется, чтобы тольяттинская сказка продолжилась, несмотря на все проблемы, с которыми столкнулся клуб. Лига с такой «Ладой» стала только сильнее, а чемпионат пополнился новыми интригами.

Хоккей
КХЛ
ХК Лада
Олег Браташ
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