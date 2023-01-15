«После безвольных поражений в раздевалку не захожу». Тренер сделал крутую команду из безнадежного аутсайдера

Интервью главного тренера «Адмирала» Леонида Тамбиева.

«Адмирал» — открытие нынешнего сезона КХЛ. Команда со скромным бюджетом обыгрывала топ-клубы и неожиданно высоко взлетела в таблице Восточной конференции. Сейчас «Моряки» занимают шестое место и от лидера — «Автомобилиста» — отстают лишь на шесть очков. В интервью «СЭ» главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев раскрыл секрет успеха команды, высказался об уровне легионеров в КХЛ, плотном календаре и особенностях текущего сезона.

Прогресс «Адмирала»

— «Адмирал» сверхуспешно провел первую половину чемпионата. Высоко шел в таблице, обыгрывал топ-клубы. Вы ждали, что команда способна на такой подъем?

— До конца — нет. Ни один тренер не сможет предвидеть, что ждет в сезоне, как сыграет команда, какое место займет. Лукавить не буду. Конечно, я не знал, на каком мы будем месте и сколько матчей выиграем. У меня есть своя планка требований в тренировочном и игровом процессах. Если хоккеист соответствует ей, то определенный результат придет. Я понимал, что у меня в руках, и выстраивал систему, которая принесет результат. А предвидеть что-то тяжело. Хоккей — это стихия. Кто мог знать, что «Автомобилист», обладая одним из сильнейших составов по креативу, мастерству и регалиям игроков, допустит девять поражений подряд? Тем КХЛ и интересна. Лига сильная, ровная и непредсказуемая.

— Непредсказуемость появилась в этом сезоне?

— Так было и раньше. Конечно, есть фавориты чемпионата. Но они тоже проседают, терпят поражения. И их можно обыграть. Эти команды обладают сильными составами, победными традициями и амбициями. Они нацелены на Кубок Гагарина, но тоже оступаются и проигрывают. В том числе серийно. Потерять игру в КХЛ очень легко. Найти — сложнее.

— «Адмирал» мог пройти весь чемпионат в одном темпе и без спадов?

— Отвечу так: в нашей команде не все зависит от физических кондиций игроков. В некоторых матчах, когда мы проигрывали, элементарно не хватало мастерства и креатива в завершении. Плюс когда выпадают один-два ключевых игрока, обладающих высоким хоккейным интеллектом и лидерскими качествами, мне просто некем их заменить. Да, есть ротация, но когда вылетают игроки первого-второго звена, нет равноценной замены. Ребята стараются, но одного старания в КХЛ мало.

ХК «Адмирал»

— Вы говорили, что в паузу команда занималась с баллонами. Довольны, как игроки вышли из нагрузок?

— Да. Мы аккуратно вводили баллончики. Все для развития. Короткие упражнения на скоростно-силовую работу. Мы получили ожидаемый эффект. В этом сезоне не так много тренировочных дней. Календарь насыщенный — 68 матчей. Между играми мы стремимся восстановить ребят. В паузу появился шанс что-то вложить в команду помимо летней подготовки. Жаловаться не хочу, но Владивосток, сами понимаете, находится дальше других городов.

— Я так понимаю, что вы, как никто другой, ощутили насыщенность календаря, летая из Владивостока. Перед сезоном ведь мало кто понимал, как новый график отразится на игроках.

— Думаю, тренеры проанализируют этот сезон и наберутся опыта — когда тренировать, когда отпустить вожжи, как составить план, чтобы игроки подходили к матчам в оптимальной форме. Это опыт. В НХЛ всю жизнь играют 82 матча. Тренеры четко знают распорядок подготовки. 68 игр в КХЛ — новый опыт для всех. Тренеры проанализируют этот сезон и в следующем такой проблемы не будет. Какие-то тренеры, наверное, довольны тем, как составили план подготовки. Есть команды, которые почти не провалились и идут по сезону относительно ровно.

— Первая на ум пришла «Сибирь».

— Согласен, «Сибирь». Я думал назвать «Локомотив», но они проиграли три матча. А возможно, это зависит не только от физических кондиций. Бывают такие матчи, когда не хватает фарта, и соперник реально сильнее. Что тут сделаешь, если они сильнее в данный момент? Иногда может подвести дисциплина. Пропускаешь один-два гола в меньшинстве — и отыграться очень тяжело. Сейчас все команды умеют обороняться и играть по счету. Все взаимосвязано и индивидуально для каждого матча.

ХК «Адмирал»

Плотный календарь

— 68 матчей в регулярном чемпионате — оптимальное количество?

— Да. Но вот наши десять матчей с «Амуром» — перебор. Многие команды играют между собой по шесть раз. Это еще оптимально. Но десять — лишнее. И нам поднадоело, и «Амуру». Помню, раньше в чемпионате ГДР играли «Динамо-Вайсвассер» и «Динамо-Берлин». Они проводили между собой 20 матчей. Десять — в Вайсвассере и десять — в Берлине. Так и играли две команды в чемпионате ГДР. Но в КХЛ же выступают не только «Адмирал» и «Амур».

— Вы часто говорите на пресс-конференциях про системный хоккей. В этом и кроется успех вашей команды, учитывая подбор игроков?

— Я приверженец системного хоккея, но в то же время даю свободу в атаке. Я не делаю из игроков роботов. Есть определенные требования, которые все должны выполнять. Некий залог успеха в этом есть. Мы придерживаемся нашего тактического рисунка. Просто каждый тренер ставит систему, учитывая хоккеистов в составе. Считаю, что у меня хороший уровень игроков для нашей тактики. За год я изучил ребят: что они могут, а что — нет. Зачем мне требовать от них того, чего они не умеют? Так и строится игра «Адмирала». Будут другие игроки — будет и другая система. Но «Адмиралу» нынешний рисунок игры подходит. Честно говоря, я первый год играю в такой хоккей. Работая в ВХЛ, что «Динамо» из Санкт-Петербурга, что «Сарыарка» играли в тотальный прессинг, постоянный форчекинг, накрывали с места потери, навязывали борьбу. Потому что по ВХЛ у нас было много креативных игроков, которые умели многие вещи. В «Адмирале» мы не можем играть в тот хоккей, который показывает СКА или «Металлург». Мы не можем открываться, давать свободу сопернику и быть последними на возврате. Из этого и исходит системность игры «Адмирала». Бесшабашный хоккей — не для нас.

— А вам хочется такого хоккея? Что больше радует глаз: яркие победы а-ля 6:5 или строгий выигрыш 1:0?

— Я — сторонник результата. Вы спросите у игроков, что им больше нравится: бесшабашный и красивый хоккей, но с поражениями или системность и правильность игры, которая чаще приносит победы? Как думаете, что они ответят?

— Они выберут победы. Но в таком темпе за 68 матчей команда может выгореть.

— Может.

— Как этого избежать?

— Поэтому мы и таскали баллончики. Стараемся держать ребят в тонусе. Я сторонник тренированности игроков. Хоккеист в хорошей физической форме показывает свою лучшую игру. Если кондиции проседают, то он спекулирует, удаляется, не успевает, проигрывает стыки и борьбу. Это сказывается на результатах звена и команды. Игроки должны быть хорошо подготовлены. Пусть они будут не топ-уровня, но скорость поможет выиграть борьбу, единоборства и микродуэли.

ХК «Адмирал»

— Когда тренер добивается результата с беззвездной командой, всегда размышляют, получилось бы у него в топ-клубе. Вы думали об этом? Тех же Шипачева, Галиева и Радулова тренировать ведь не надо. Они все умеют.

— Они умеют играть в хоккей, конечно. Тренер должен быть гибким и доказывать профессионализм личным примером. Игроки видят, насколько тренер тверд и справедлив. Олимпийские чемпионы и чемпионы мира — нормальные живые люди. Они тоже должны быть хорошо подготовлены. Важно выстроить правильный диалог. Больше всего игрокам не нравится, когда тренер необъективен и несправедлив. За аналогичную ошибку одного игрока ругают, а другого гладят по головке. Это и есть необъективность. Что абсолютно неправильно. Одного игрока посадили за ошибку, а другой продолжает ошибаться и привозить, но играет. Из-за этого падает авторитет тренера. Игроки все видят.

— Общались ли вы с Олегом Знарком, который не доработал до конца сезона в «Ак Барсе». Есть объяснение, что не получилось у вашего коллеги в Казани?

— Олега я только поздравил с 60-летним юбилеем. Он мне ответил, поблагодарил. Я далек от того, что происходило в «Ак Барсе». Слухов ведь много. Наверное, Олегу тяжело работать без Харийса Витолиньша. Но надо быть внутри «Ак Барса», чтобы понимать причины. Но «Ак Барс» — команда с таким подбором хоккеистов, что они как 10 матчей проиграли, так и 20 потом выиграют. Большой запас мастерства. К таким игрокам надо найти подход и держать ухо востро. С приходом Зинэтулы Билялетдинова они заиграли стабильнее. У Олега был хороший тандем с Харийсом. Они дополняли друг друга. Наверное, Олегу сложно без Харийса, а Харийсу — без Олега. Они понимали друг друга с полуслова — и в тренировочном процессе, и на лавке.

— После поражения от «Барыса» вы на пресс-конференции прошлись по легионерам. Страшно представить, что было после игры в раздевалке.

— А ничего не было. Даже не хочется оправдываться за дурацкий шлейф, который тянется за мной. В команде хорошая рабочая атмосфера. Все было сказано по делу. Главное, чтобы легионеры правильно восприняли месседж, который я послал им.

— Разобщить команду ваши слова не могли?

— Нет. Легионеры — часть «Адмирала». Я могу покритиковать и наших ребят. Неправильно хвалить легионера за то, за что я ругаю российского игрока. Если я доверяю игрокам четыре минуты большинства «5 на 3», то вы, пожалуйста, забейте один гол. Если бы мы победили в том матче, то я бы не обратил внимание на это. Но мы проиграли. Я, мягко говоря, был недоволен. А в раздевалку, как правило, и не захожу после поражений.

— Серьезно?

— А зачем заходить? Игроки сами все понимают после поражений. Я захожу в раздевалку, только чтобы подбодрить ребят. Проиграть можно по-разному. Когда команда билась и сражалась, но не хватило фарта — зачем ругать игроков? Всякое бывает, это хоккей. Они и без меня переживают, зачем мне еще подливать? Разве можно бросить в огород, когда команда блокирует 20 бросков, выкладывается в каждом моменте, но соперник реально оказался сильнее? Большинство матчей в этом сезоне «Адмирал» проводит с полной самоотдачей. Бьется, сражается. Но после безвольных поражений я в раздевалку не захожу. Пусть ребята подумают и сами сделают выводы. А разбор будет только на следующий день.

ХК «Адмирал»

Разница между КХЛ и ВХЛ

— Вы рассказывали, как летом ездили в Чехию и общались лично с Либором Шулаком. Учитывая, как ярко защитник играет в текущем сезоне, не было опасений, что он перейдет в другую команду?

— Даже не сомневаюсь, что у Либора есть и еще будут выгодные предложения. Но я не думаю, что он бы сам покинул клуб по ходу сезона. Ему нравится в «Адмирале». Он уверенно чувствует себя, играет много. Не сомневался, что он останется с нами. Либор — очень приятный человек, настоящий профессионал. С такими людьми приятно общаться и работать. Либор неравнодушен к судьбе «Адмирала». Что будет дальше — посмотрим.

— Сохранить Либора на следующий сезон будет невероятно тяжело?

— Это уже вопрос к руководству. Я — только тренер. Все зависит от того, как пойдут переговоры. Много факторов должно сойтись. На сегодняшний день Либору нравится в «Адмирале». Он играет душой и сердцем. Его любят болельщики. Я не просто так выбрал его капитаном. Либор — лидер не по языку, а на льду.

— Слышал историю про вас. Когда вы возглавили «Сарыарку», то на первом собрании сказали игрокам: «Слушайте меня, и мы выиграем Кубок Петрова». А что вы сказали на первой встрече с «Адмиралом»?

— Примерно те же слова: «Слушайте, что я говорю, и мы будем бороться за высокие места». И это не пустые слова. У меня есть понимание, какая должна быть чемпионская команда. Не всегда, конечно, можно собрать такой состав. Мне повезло, работая в ВХЛ, построить благодаря руководству чемпионскую команду в «Динамо-Спб». Когда я пришел в «Сарыарку», там играли Махановский, Ибатуллин, Ломако, Рейзвих, Зиязов, Сарваров, Метальников. Я понимал уровень состава и сразу сказал, что мы сделаем чемпионскую команду. Игроки мне поверили. Тот плей-офф был сумасшедшим. Невероятная серия с Альметьевском: 0-2, 2-3 — все на волоске. А «СКА-Нева»! Ребята из того состава сейчас играют в КХЛ и НХЛ, а мы прошлись по ним 4-0. Все ребята были заряжены на победу. Кицыну попала шайба в ногу — так он доползти не мог до лавки из-за боли. Так самоотверженно играли ребята. Рад, что многие из них сейчас в КХЛ. Хотя, конечно, ВХЛ и КХЛ — небо и земля. В КХЛ вообще нет дураков.

— А ВХЛ есть?

— Немного. Но в КХЛ все умеют играть в хоккей. Все готовые, сильные, бегущие, играющие. Очень сильные легионеры. Не согласен, что в КХЛ средние иностранцы. Найт, Буше, Майе, Лайпсик, Яшкин, Мэйсек, Шулак — это средние легионеры? Нет, конечно. И список можно продолжить. Игроки забивают по 30 голов за сезон. Разве это средний уровень? Это хоккеисты, на которых ходят болельщики.

— А на кого ходят в «Адмирале»?

— На команду.

— Во Владивостоке даже показывают матчи в кинотеатрах.

— Да, показывают. Буквально недавно ходили с женой в кино. Кинотеатр стоит на пригорке, и видно залив. Сейчас покажут матчи с «Салаватом Юлаевым» и «Амуром».

— Во сколько по местному времени начинается матч с «Салаватом Юлаевым»?

— В 21.30.

— И приходит полный зал?

— Да. Видите, как нас поддерживают болельщики. Они очень любят команду. Хочется дать максимальный результат. Люди искренне болеют за нас. Мы сражаемся за плей-офф, чтобы порадовать их. Надеюсь, получится попасть в восьмерку.

— Минимальная цель для «Адмирала» — выход в плей-офф?

— Совру, если скажу, что нет. На данный момент с учетом уровня лиги — да. Задача номер один — попасть в плей-офф. Дальше посмотрим. Будет сложно. Все хотят в плей-офф: «Трактор», «Амур», «Барыс», «Нефтехимик». Мы объективно не превосходим по составу ни одну из этих команд. Это все понимают. Осталось подождать половину января и февраль. Мы прошли такой марафон. Но чтобы попасть в плей-офф, надо соответствовать этому уровню. Я это понимаю.

— А игроки?