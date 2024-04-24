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Сегодня, 21:35

«Магнитка» — чемпион! Третий Кубок Гагарина в истории

«Металлург» стал обладателем Кубка Гагарина-2024
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Хоккеисты «Металлурга» радуются победе в Кубке Гагарина.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Команда Андрея Разина выиграла все четыре матча финальной серии у «Локомотива».

КХЛ. Плей-офф. Финал. Четвертый матч
«Локомотив» (Ярославль) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
Голы: Лихачев — 1 (Тесанов, Гернат), 8:33 — 1:0. Зернов — 12 (Минулин, Силантьев), 39:22 — 1:1. Вовченко — 3 (бол., Петунин, Гераськин), 51:10 — 1:2.
Вратари: Исаев (57:01 — 57:16, 58:14) — Набоков.
Штраф: 8 — 4.
Броски: 28 (8+9+11) — 30 (7+15+8).
Судьи: Сидоренко, Фатеев.
24 апреля. Ярославль. «Арена-2000». 7846 зрителей.
Счет в серии: 0-4

Слова главного тренера «Локомотива» Игоря Никитина после второго матча финальной серии против «Магнитки» звучали грубо. Его спросили на пресс-конференции, нет ли у тренера желания после одного гола в двух матчах против магнитогорцев использовать в атаке свежие силы. «Вы серьезно верите, что Лихачев решит исход серии? Мы верим в ребят, которые решали серии с ЦСКА, «Авангардом», «Трактором». Почему мы сейчас должны от них отвернуться и поставить на зеро?» — ответил Никитин.

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Не думаю, что смысл этих слов был в том, чтобы показать, что Лихачев — это зеро, скорее аналогия была образной. Но за талантливого нападающего было немного обидно. В регулярном чемпионате он стал третьим бомбардиром ярославцев и был одним из тех, кто придавал красок довольно серой игре команды. Но ближе к плей-офф Лихачев осел в запасе.

Интересно, что по сравнению с прошлым сезоном в «Амуре» Лихачев стал играть почти на пять минут за матч меньше, а средняя результативность игрока возросла. Когда отступать было уже некуда, Никитин все-таки поставил на зеро. И не прогадал! Тесанов рванул за ворот соперника и сделал передачу на пятак, откуда накативший Лихачев отправил шайбу в сетку.

Особый настрой «Локомотива» явно бросался в глаза. Гребенкин привычно рвался на пятак, но там его сминали и закатывали в лед. Перед овертаймом третьего матча дерзкий нападающий магнитогорцев провоцировал вратаря «Локо» Даниила Исаева, и это сработало. Кажется, что перед четвертой игрой ярославцы получили от тренеров установку — не пускать соперника к воротам и Исаеву любой ценой.

Но во втором периоде хозяева снова перешли к своей излюбленной игре — ведя в счете, ярославцы слишком прижались к своим воротам. Исаев пару раз вытащил свою команду, но в концовке был бессилен — Денис Зернов забросил 12-ю шайбу в плей-офф и укрепил свое преимущество в списке лучших снайперов Кубка Гагарина.

Героем в итоге стал игрок, который в первой половине этого сезона не вписался в новую «Северсталь» Андрея Козырева и был обменян на молодого Квочко. Даниил Вовченко мощнейшим броском в большинстве просто прошил Исаева.

Ярославцы устроили штурм, заменив вратаря на шестого полевого игрока задолго до конца третьего периода, но ничего не помогло. И с сиреной на площадку полетели, выбрасывая на ходу краги и клюшки, игроки «Металлурга». Андрей Разин поочередно поздравлял, обнимая, своих парней. Плакал Артур Каюмов. У «Локомотива» был отличный шанс выиграть первый Кубок Гагарина для Ярославля. Но в историю вошла «Магнитка», взявшая третий трофей в истории и сравнявшаяся по этому показателю с ЦСКА и «Ак Барсом».

Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Металлург (Магнитогорск)
Кубок Гагарина
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