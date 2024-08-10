«Локомотив» признал ошибку. Два года назад в Ярославле отдали полцарства за молодого снайпера, а теперь расстаются с ним просто так

Иван Чехович помещен в список отказов.

Два года назад среди топ-клубов КХЛ был огромный интерес к двум звездам «Торпедо». Главный тренер нижегородцев Дэвид Немировски покидал команду, а форварды Дамир Жафяров и Иван Чехович, составлявшие очень результативную связку, должны были пойти на повышение. Жафяров в статусе неограниченно свободного агента подписал контракт со СКА, а вот из продажи Чеховича в «Торпедо» выжали максимум.

Занимавший тогда пост генерального менеджера нижегородцев Максим Гафуров договорился об обмене Чеховича в «Локомотив» и получил поначалу лишь одного игрока — нападающего Александра Дарьина. Также ярославцы отправили в «Торпедо» 50 миллионов рублей и права на трех хоккеистов — нападающих Владислава Фирстова, Дениса Яна и Максима Летунова. Тогда еще не было понятно, что все они доедут до КХЛ, также были сомнения в том, насколько они помогут «Торпедо». Но в итоге все трое стали ведущими игроками нижегородцев при Игоре Ларионове.

За два сезона Летунов набрал за «Торпедо» 81 очко, Фирстов — 67, а Ян — 63. Дарьин у Ларионова не заиграл, но был обменян в «Витязь» на защитника Кирилла Кирсанова. Как были потрачены конкретно те 50 миллионов от «Локомотива», сказать сложно, но в «Торпедо» всегда умели грамотно расходовать средства. Например, за нынешнего лидера обороны Богдана Конюшкова, по информации «СЭ», два года назад пензенскому «Дизелю» заплатили около 10 миллионов.

Чехович же в Ярославле не раскрылся. И если в первом сезоне Ивану давали приличное игровое время и периодически он выглядел неплохо, то в минувшей регулярке форвард забросил всего четыре шайбы в 59 матчах. Чеховичу давали шанс и в плей-офф, но он чередовал удачные матчи с откровенно плохими и не убедил руководство «Локомотива» и тренерский штаб.

Иван Чехович (слева). Фото Global Look Press

Платежная ведомость ярославцев и так была забита под завязку, а после подписания Александра Радулова за 70 миллионов в год и Байрона Фрэза за 55 и вовсе подошла впритык к потолку зарплат. Если бы не лимит в 900 миллионов, не сомневаюсь, что Чеховичу дали бы еще один шанс. Но лишь избавившись от Ивана, который в сезоне-2024/25 должен был получить 40 миллионов, «Локомотив» может без проблем вписаться в потолок. Как следствие — перевод Чеховича в список отказов с последующим выкупом контракта.

25-летний нападающий, уже показавший свое умение забивать в КХЛ — и на него нет спроса: ведь удивительно? Но попытки обменять Чеховича оказались безуспешными. Наиболее вероятным был вариант с «Барысом», где он мог воссоединиться с Немировски и Жафяровым, но в клубе из Казахстана есть внутренний лимит на легионеров (россиян в том числе), да и на зарплаты североамериканцев потратились прилично. Возможно, к варианту с Чеховичем в «Барысе» вернутся после его выхода на рынок свободных агентов, но это будет понятно только после расторжения контракта с «Локомотивом».

Для самого нападающего уход из «Локомотива» точно должен быть во благо. В системе Игоря Никитина у него не получалось проявить себя, а с появлением Радулова конкуренция в атаке станет еще мощнее. Не будем забывать и о плодовитой школе ярославского клуба — не успели заблистать в КХЛ Никулин, Березкин, Лихачев, Тесанов, как на подходе уже совсем юные Бут, Сурин, Лутцев, Дудоров.

Ярославцы же в предстоящем сезоне будут одними из главных фаворитов. Весной они добрались до финала, и, несмотря на 0-4 в серии с «Магниткой», можно сказать, что «Локо» не хватило совсем немного — в каждой игре они имели шансы на победу. Сохранив всех лидеров, «Локомотив» подписал Радулова и Фрэза, на которых можно строить еще одно мощное звено. И жертва Чеховичем — вынужденная, но неболезненная. Особенно если не вспоминать о компенсации, которую за него отдали.