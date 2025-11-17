Видео
17 ноября, 22:45

Как же хорош Радулов! Побил очередной рекорд КХЛ, а потом сотворил шедевр в концовке овертайма

Форвард «Локомотива» Радулов установил новый снайперский рекорд в КХЛ
Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
Александр Радулов.
Фото ХК «Локомотив»
Мощный камбэк «Локомотива».
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
17 ноября, 19:00. Арена-2000 (Ярославль)
Локомотив
Салават Юлаев

За несколько часов до матча с «Салаватом Юлаевым» тренерский штаб «Локомотива» поредел: ярославский клуб официально объявил об увольнении Дмитрия Рябыкина, который отвечал за игру в большинстве. При нем реализация лишнего выглядела ужасно: предпоследнее место во всей лиге со скромным процентом 11,5. Но сегодня именно большинство помогло «Локомотиву» спастись в матче с «Салаватом Юлаевым».

Нападающий &laquo;Локомотива&raquo; Александр Радулов.«Я найду тебя». Радулов психанул на арбитров, а Хартли проиграл Буше в битве канадских тренеров

После первого периода хозяева уступали — 0:2. «Салават» хоть и бросил за стартовые 20 минут всего шесть раз, но здорово реализовывал свои моменты — по шайбе забросили Артем Горшков и Владислав Ефремов.

У «Локомотива» же мало что получалось, но на помощь пришло как раз большинство. Сначала во втором периоде в формате «пять на четыре» отличился Григорий Иванов. На гол «Локомотив» потратил 13 секунд, а забили хозяева после первого же броска.

В середине третьего периода «Локомотив» сравнял счет после курьезной шайбы Никиты Кирьянова — форвард ярославцев бросал, кажется, мимо ворот, но шайба попала в игрока «Салавата» и отрикошетила в ворота — 2:2.

А уже спустя три минуты «Локомотиву» снова помогло большинство. Теперь с его начала прошло даже не 13 секунд, а 12! Александр Радулов на пятачке полностью закрыл Семена Вязового и подставил клюшку под бросок Рушана Рафикова — 3:2.

Гол оказался важным не только для всего «Локомотива», но и лично для Радулова. Лидер ярославской команды забросил 13-ю шайбу в сезоне и установил новый снайперский рекорд для игроков старше 39 лет. Позади себя возрастной форвард оставил таких звезд, как Павел Дацюк, Сергей Зубов и Сергей Федоров.

При этом до победы в основное время подопечные Боба Хартли не дотерпели. В концовке третьего периода «Салават» заменил вратаря на шестого полевого и забил. Спас уфимцев Джек Родуолд, отправивший шайбу в ворота Даниила Исаева за 1.18 до конца основного времени.

В овертайме уфимцы и вовсе могли победить, если бы реализовали удаление Ильи Николаева. Правда, в итоге гости за две минуты только раз бросили в створ ворот и не создали ни одного опасного момента.

И когда все ждали уже серию буллитов, за дело взялась связка Шалунов — Радулов. Боб Хартли взял тайм-аут перед вбрасыванием в чужой зоне, Шалунов его выиграл, а дальше шайба пришла к Радулову. Он подождал, пока партнер отправится на пятачок, и после паузы в несколько секунд отдал ему точно на крюк. Шалунов же уложил Вязового и отправил шайбу в ворота за секунду до конца овертайма.

Ярославцы исправились за поражение от «Барыса» (0:4) и остались на первом месте в таблице Западной конференции.

1

  • Бурый аз есьм

    Наш Тасманский Спал 2.5 периода. Потом выдал.

    17.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Александр Радулов
    Хоккей
    КХЛ
    ХК Локомотив (Ярославль)
    ХК Салават Юлаев
