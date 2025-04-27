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Сегодня, 19:35

«Салават Юлаев» повел в серии с «Локомотивом». Выдержал давление в Ярославле и победил

«Салават Юлаев» обыграл «Локомотив» в первом матче полуфинала Кубка Гагарина
Артем Белинин
Корреспондент
«Салават Юлаев» радуется голу в ворота «Локомотива» в первом матче полуфинала Кубка Гагарина 27 апреля.
Фото ХК «Салават Юлаев»
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Уфимцы победили в гостях, получив преимущество своей площадки.

Кубок Гагарина. 1/2 финала
«Локомотив» (Ярославль) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
Голы: Алалыкин — 2 (Жаровский, Вязовой), 1:57 — 0:1. Рафиков — 2 (бол., Фрэз), 24:00 — 1:1. Науменков — 1 (Алалыкин, Ремпал), 53:24 — 1:2. Хмелевский — 6 (п.в., Вязовой), 59:39 — 1:3.
Вратари: Исаев (58:35 — 58:44, 59:04 — 59:39) — Вязовой.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 28 (7+11+10) — 20 (10+1+9).
Судьи: Беляев, Ромасько.
27 апреля. Ярославль. «Арена-2000». 8105 зрителей.
Счет в серии: 0-1

«Салават Юлаев» победил «Локомотив» в первом матче полуфинала плей-офф КХЛ. Встреча прошла в воскресенье в Ярославле и завершилась со счетом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) в пользу гостей.

Быстрый старт

На первый матч полуфинальной серии «Салават Юлаев» взял своего главного бомбардира — Джошуа Ливо. Однако в заявку канадец не попал. Появившиеся слухи о конфликте оперативно опроверг тренер уфимцев Виктор Козлов: «До меня доходят слухи, что у меня с Ливо какой-то конфликт. Сразу скажу, что никакого конфликта нет. У Джоша повреждение, которое не позволяет ему играть. Когда он будет готов, тогда будет играть», — заявил тренер в интервью клубным медиа.

Впрочем, отсутствие Ливо (а также пропавшего на три недели Нэйтана Тодда) совсем не помешало «Салавату Юлаеву». Гости открыли счет уже на второй минуте первого периода — метким броском из круга вбрасывания отличился Данил Алалыкин. Кстати, ассистировал ему 18-летний нападающий Александр Жаровский — для молодого хоккеиста это первое очко в КХЛ. Еще одним ассистентом стал голкипер Семен Вязовой.

Проблемы с дисциплиной

После быстрого гола Алалыкина преимущество ожидаемо перешло к «Локомотиву». А «Салават Юлаев» начал усложнять себе задачу штрафами: на 14-й минуте Скотт Уилсон заработал удаление за блокировку, на 17-й малым штрафом за подножку наказали Динара Хафизуллина.

Третье подряд удаление, полученное Жаровским в начале второго периода, стало фатальным. «Локомотив» наконец реализовал большинство — на 25-й минуте отличился Рушан Рафиков. Защитник мощно бросил с синей линии, и шайба рикошетом влетела в ворота.

Решающий момент

Второй период в целом прошел под диктовку «Локомотива» — счет по броскам в створ по итогам двадцатиминутки был 11-1 в пользу ярославцев. Но это им не помогло — выйти вперед не получилось.

Зато это удалось «Салавату». На 54-й минуте защитник Михаил Науменков воспользовался замешательством обороны ярославцев и практически без сопротивления точно бросил по воротам. Отдельно в этом голе стоит отметить Алалыкина — именно он собрал на себе всю защиту «Локомотива», а после в падении отдал голевую передачу.

За 20 секунд до сирены уфимцы поставили точку — подловили «Локомотив», когда тот заменил вратаря на шестого полевого для финального штурма. Отличился нападающий Александр Хмелевский, точно бросивший из своей зоны по пустым воротам. Примечательно, что автором голевой передачи опять стал Вязовой — голкипер не только надежно защищал ворота, но и ассистировал.

В оставшееся время «Локомотив» ничего сделать не успел. Следующий матч состоится 29 апреля в Ярославле.

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Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Салават Юлаев
Кубок Гагарина
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