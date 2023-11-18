«Такие моменты надо отдавать хоккею, а не порнобизнесу». Судьи обокрали «Локомотив» в матче со СКА?

Лайнсмен отменил гол ярославцев, который мог перевести игру в овертайм.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Голы: Зыков — 5 (Поляков, Никишин), 14:38 — 0:1. Гернат — 3 (Сергеев, Андронов), 35:11 — 1:1. Гальченюк — 10 (бол., Зыков, Алистров), 38:28 — 1:2.

Вратари: Исаев (57:58) — Маттссон.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 51 (10+22+19) — 12 (6+6+0).

Судьи: Кулаков, Ромасько.

18 ноября. Ярославль. Арена-2000. 7450 зрителей.

С каждым новым матчем СКА и «Локомотива» встречи двух западных топ-клубов все больше и больше приобретают принципиальный характер. Прежде всего — для Романа Ротенберга, который в прошлом сезоне не упускал возможности покритиковать соперника за пассивный стиль игры, «заборы и колючую проволоку» в средней зоне и калитки-убийцы.

Традиционно же сдержанный Игорь Никитин и его парни старались не подливать масла в огонь, предпочитая не замечать уколы импульсивного визави из Санкт-Петербурга. Однако этим субботним вечером из главного тренера ярославцев все-таки полились эмоции.

Сегодняшнее столкновение двух грандов в Ярославле долгое время не претендовало на звание самого зрелищного и обсуждаемого матча достаточно насыщенного игрового дня. Хозяева почти все время доминировали на льду, активно шли в прессинг, регулярно создавали опасные моменты в зоне Юхана Матссона, не так давно восстановившегося после травмы, и заставляли гостей жаться к своим воротам, перебрасывая их больше, чем в три раза.

Вот только после второго периода в счете минимально вели питерцы, которые наказали ярославцев в контратаке шайбой Валентина Зыкова и выжали максимум из своего единственного большинства после удаления Ивана Чеховича. В итоге этого хватило им, чтобы оформить пятую победу подряд. Правда, получилась она с не самым приятным послевкусием.

Не сбавили обороты «железнодорожники» и в третьем периоде, продолжая безуспешно стучаться в шведского вратаря. Более того, в заключительной двадцатиминутке гости настолько позабыли об атаке, что не сумели нанести в ней ни одного броска в створ Даниила Исаева. И наверняка сейчас все обсуждали бы игровую пассивность СКА, если бы не эпизод, который случился во время финального штурма «Локомотива».

В заключительной атаке ярославцы все-таки сумели вновь пробить Матссона. Причем сделали это, когда на табло горели цифры «0,01.1». Павел Красковский вчистую выиграл важнейшее вбрасывание в зоне армейцев у Михаила Воробьева и отправил шайбу точно под щелчок в касание Рушану Рафикову, который без промедления зарядил низом и взорвал «Арену-2000».

Но не успел 87-й номер хозяев толком отпраздновать мини-чудо в объятьях партнеров, как арбитры отменили его спасительный гол и вызвали саркастичную улыбку на лице обычно безэмоционального Игоря Никитина.

Всему виной даже не то, что защитнику «Локомотива» не хватило времени на щелчок. Как оказалось, линейный арбитр посчитал, что центрфорвард хозяев выиграл единоборство на точке с нарушением правил. Только руку он поднял уже после того, как хозяева вовсю праздновали взятие ворот.

Наверняка лига в ближайшее время выпустит разъяснение момента на своем официальном сайте. Но, похоже, лайнсмену не понравилось то, что Красковский заблокировал Воробьева левой ногой. В итоге вбрасывание командам пришлось повторить. И, само собой, на этот раз парни из Ярославля оказались не столь удачливыми.

Как отреагировал на этот момент Ротенберг, чья команда чуть вновь не упустила победу за секунду до финальной сирены, догадаться несложно: «А в чем момент в концовке был спорный? Хочу узнать ваше мнение. Судья поднимает руку. Просто соперник не видел этого. Если бы судья не поднимал руку, то был бы спорный момент», — прокомментировал он эпизод на пресс-конференции.

Никитин же выступил куда более ярко и выдал, пожалуй, свою самую мощную речь в этом сезоне: «Знаете, Пушкин отдыхает. Я скажу так. Конечно, есть ошибки. Все мы — люди. Но есть ошибки, которые допускать нельзя. Две команды сражались. Мне кажется, такие моменты должны отдаваться на откуп хоккею, а не порнобизнесу, *****, — сказал главный тренер «Локомотива», успев сменить улыбку на привычную серьезность ближе к концу спича.

Понять возмущение Никитина точно можно. Сегодня его парней лишили овертайма и как минимум одного очка, а болельщиков яркой развязки из-за сухого формализма судей. Ради такого ответа с завуалированной критикой не жалко заплатить и 300 тысяч рублей штрафа. С другой стороны, как тут не вспомнить, что сам Никитин несколько месяцев назад отказался признать хоккей шоу-бизнесом?