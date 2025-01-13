Радулов переехал СКА в 38 лет! Дважды забил, сотворил гол в овертайме, а потом получил штраф за плевок

Третье поражение армейцев подряд.

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«Локомотив» (Ярославль) — СКА (Санкт-Петербург) — 4:3 ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 1:0)

Голы: Бардаков — 13, 5:40 — 0:1. Радулов — 13 (Сергеев, Иванов), 12:13 — 1:1. Каюмов — 16 (бол., Сергеев), 21:34 — 2:1. И. Демидов — 14, 33:30 — 2:2. Радулов — 14 (Елесин, Иванов), 35:48 — 3:2. Никишин — 11 (бол., Плотников, Григоренко), 59:00 — 3:3. Рафиков — 5 (Радулов), 62:17 — 4:3.

Вратари: Мельничук — Заврагин (58:31 — 59:00).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 25 (9+8+7+1) — 33 (12+11+8+2).

Судьи: Кулаков, Юдаков.

13 января. Ярославль. «Арена-2000».

«Локомотив» — одна из самых дисциплинированных команд КХЛ, которая мало пропускает и не слишком много забивает. За что Игорю Никитину часто прилетает от хейтеров: мол, не дают играть ни себе, ни другим. Тем не менее главное в любом виде спорта — результат. И тут у железнодорожников порядок: первое место в общей таблице КХЛ с отрывом.

СКА же — полная противоположность «Локо». Банда Романа Ротенберга пытается играть в веселый хоккей с отсылкой к бразильской футбольной системе («Вы забьете нам столько, сколько сможете, а мы — сколько захотим») и не прочь лишний раз схватить удаление. Но турнирное положение пока оставляет желать лучшего, и очная встреча в Ярославле давала возможность армейцам реабилитироваться перед своими болельщиками после двух поражений подряд от «Спартака» и московского «Динамо».

Ошибка Деанджело

Стартовые минуты остались за гостями из Петербурга. И они первыми открыли счет. Грицюк из своей зоны выполнил подкидку вперед, а Бардаков в борьбе с защитником побежал за шайбой. В итоге он оказался на ней первым и переиграл Мельничука с близкого расстояния.

«Локо» после пропущенной шайбы только прибавил в атаке и во второй половине первого периода установил равновесие. Затяжная атака вышла у железнодорожников, Сергеев на левом фланге протащил шайбу, укатил от Деанджело и с неудобной руки прострелил в центр на Радулова. И тот не простил Заврагина — расстрелял молодого вратаря с нескольких метров. Вопросы по этому эпизоду есть к Деанджело. Кажется, Тони на мгновение снова забыл о своих оборонительных обязанностях.

Затем команды обменялись серией опасных атак, после чего немного успокоились и ушли на перерыв.

Гол-шедевр Демидова

Вторая 20-минутка получилась гораздо живее и эмоциональнее. Началось все с необязательного удаления Плотникова за толчок соперника на борт. Для Сергея это нарушение правил стало уже вторым в матче, и оно помогло «Локомотиву» выйти вперед. При розыгрыше лишнего Сергеев отыграл левее на Каюмова, который двинулся в круг для вбрасывания, откуда мощным броском переиграл Заврагина. Важно отметить и действия Березкина, который перекрывал голкиперу обзор.

А затем на авансцену вышел главный проспект армейцев. И этот гол стал самым настоящим украшением вечера. Демидов в чужой зоне запрессинговал Береглазова, который не попал как следует по шайбе и потерял ее. Иван подхватил снаряд, покатил на пятачок и с разворота с неудобной руки переправил в створ. Шедевр!

После гола Демидова Ротенберг улыбнулся чуть ли не впервые в матче. Правда, счастье длилось недолго — неугомонный Радулов снова отличился: на этот раз здорово подсуетился на пятачке, подставив клюшку в нужный момент. Дубль от 38-летнего форварда и очередная позиционная ошибка Деанджело.

В раздевалку Роман Борисович уходил в ужасном настроении, попутно выговаривая что-то арбитрам. Судя по всему, тренер сигнализировал им о том, что Павел Акользин получил удар клюшкой в лицо от Максима Шалунова, но никаких санкций не последовало. И травма там действительно была нанесена — нападающему сломали нос.

Никишин спас, а Радулов помог похоронить надежду

В третьем периоде «Локо» стал играть по счету, закрыв дверь в свои ворота на засов. И СКА долгое время тщетно пытался создать хоть какой-то момент у ворот Мельничука. Не помогали ни удаления, ни перестановки от тренерского штаба.

Казалось, что железнодорожники уже не отдадут победу, но ключевой момент произошел за минуту до сирены — после того как Радулов выбросил шайбу за пределы площадки, за что был удален. И вот это большинство армейцы уже реализовали: Плотников из левого круга для вбрасывания в касание отдал в правый, и капитан команды Никишин мощным броском перевел игру в овертайм.

Ярославские фанаты были настолько раздосадованы произошедшим, что начали скандировать: «СКА — позор российского хоккея». Эта кричалка уже доносилась с трибун болельщиков «Спартака» в матче против СКА, который состоялся 25 октября прошлого года. И тогда красно-белые получили штраф от лиги.

В овертайме события развивались быстро — снова на первый план вышел Радулов. Ветеран заложил вираж через синюю линию в зоне соперника, укатив от Никишина, и справа выдал прострел с неудобной руки на дальнюю штангу. Рафикову оставалось подставить клюшку, что он и сделал.

4:3 — «Локомотив» снова обыгрывает СКА. Ярославцы одержали четвертую победу подряд, питерцы потерпели третье поражение кряду. А Александр Радулов, оформивший 2+1, показал, что еще способен дать фору многим. Что касается дисциплины, то Александр, как всегда, был слишком эмоциональным и заработал три штрафа, один из которых — дисциплинарный после сирены за... плевок.