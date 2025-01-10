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Сегодня, 22:30

Матч-огонь в Ярославле. «Локомотив» громил «Спартак», потерял основного вратаря и чуть не проиграл

«Локомотив» дома одержал победу над «Спартаком» в матче КХЛ
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
«Локомотив» дома одержал победу над «Спартаком» (5:4) в матче КХЛ 10 января.
Фото ХК «Локомотив»
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Хозяева вели 4:1 после первого периода, но победили с разницей в одну шайбу.

FONBET чемпионат КХЛ
«Локомотив» (Ярославль) — «Спартак» (Москва) — 5:4 (4:1, 1:1, 0:2)
Голы: Шалунов — 15 (Каюмов, Березкин), 3:13 — 1:0. Никулин — 8 (Радулов, Иванов), 10:26 — 2:0. Рубцов — 10 (Пашин, Королев), 11:42 — 2:1. Черепанов — 2 (Шалунов, Каюмов), 12:03 — 3:1. Бут — 9 (Елесин, Паник), 13:22 — 4:1. Пашин — 8 (Рубцов, Галимов), 21:56 — 4:2. Полунин — 7 (Сергеев, Береглазов), 28:31 — 5:2. Рубцов — 11 (бол., Голдобин, Пашин), 40:08 — 5:3. Локтионов — 12 (Голдобин), 40:20 — 5:4.
Вратари: Исаев (Мельничук, 40:08) — Загидулин (Николаев, 12:03, 58:13).
Штраф: 6 — 4.
Броски: 42 (16+15+11) — 33 (11+11+11).
Судьи: Ромасько, Фатеев.
10 января. Ярославль. «Арена-2000».

«Локомотив» принято считать эталоном дисциплинированности и прагматизма — застегнутый на все пуговицы ярославский клуб не ассоциирует хоккей с шоу-бизнесом. У ярославцев с большим запасом лучшая оборона в лиге, а вот забивает «Локомотив» не так много. Многие матчи команды Игоря Никитина смотреть откровенно сложно — ярославцы играют очень плотно и не дают соперникам создать практически ничего.

При этом абсолютно не понимаю недовольства отдельных тренеров и игроков других команд относительно стиля «Локомотива». Научитесь их обыгрывать — в чем проблема-то? Именно в разнообразии игровых стилей и заключается суть любого противоборства. Если бы все 23 команды играли в одинаковый хоккей, вряд ли он был бы интересен. Да и забил «Локомотив» немногим меньше тех же кружевных «Торпедо» или «Северстали».

&laquo;Спартак&raquo; разгромил СКА (5:0) в&nbsp;Санкт-Петербурге 8&nbsp;января. Праздник «Спартака», кошмар СКА. Красно-белые разбили команду Ротенберга в Петербурге — 5:0!

«Спартак» — антипод ярославцев. Сразу после назначения на пост главного тренера Алексея Жамнова красно-белые по праву завоевали статус одной из самых зрелищных команд КХЛ. В Ярославль «Спартак» приехал сразу после ярчайшего матча в Санкт-Петербурге, где москвичи в свойственном им стиле разобрались со СКА (5:0). Но «Локомотив» неожиданно сам выступил в роли доминанта на льду.

За первые 13 с половиной минут игры хозяева отличились аж четырежды! Не остудила пыл ярославцев даже замена в воротах «Спартака» — вместо Артема Загидулина вышел Дмитрий Николаев. Как раз через минуту с небольшим после этого «Локомотив» забросил четвертую шайбу.

Стоит отдать должное характеру «Спартака» — в самом начале третьего периода гости отличились дважды за первые 20 секунд. В моменте с голом Германа Рубцова травму получил основной вратарь ярославцев Даниил Исаев — через 12 секунд Андрей Локтионов забивал уже Алексею Мельничуку. Столкновение Исаева с Рубцовым же выглядело жутковато — хочется надеяться, что вратарь смог избежать травмы.

«Локомотив» после этого все-таки смог собраться и удержать победный счет — теперь ярославцев и занимающий вторую строчку в Западной конференции «Спартак» разделяют 15 очков. Кажется, вопрос с победителем регулярного чемпионата можно считать решенным.

Пока «Локомотив» выглядит сбалансированной машиной, которая катит на пути к своему первому Кубку Гагарина. Но ведь так казалось и в прошлом сезоне, а в финале ярославцы проиграли «Магнитке». Сможет ли кто-то остановить рациональный прагматизм Никитина на этот раз?

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Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Спартак (Москва)
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