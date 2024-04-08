«Локомотив» стал финалистом Кубка Гагарина впервые с 2009 года

Статистические нюансы успеха ярославцев.

«Локомотив» победил «Трактор» в четырех матчах и стал первым финалистом Кубка Гагарина-2024. Это второе попадание ярославцев в решающую серию.

Впервые железнодорожники сыграли в финале в первом сезоне КХЛ — 15 лет назад. Тогда команда Кари Хейккиля в семи встречах уступила «Ак Барсу».

На счету клуба из Ярославля три чемпионских титула — в 1997-м «Торпедо» победило в финале «Ладу», в 2002-м — «Локо» справился с «Ак Барсом», а в 2003-м — с «Северсталью».

Игорь Никитин в четвертый раз в карьере довел свою команду до финала Кубка Гагарина. Трижды специалист добирался до решающей серии с ЦСКА, но победить смог только однажды.

Столько же финалов на счету Олега Знарка (с тремя командами), больше — только у Зинэтулы Билялетдинова (пять, все с «Ак Барсом»).



«Локо» — шестой клуб, которому удалось завершить полуфинальную серию всухую. Ранее подобное удавалось только двум московским командам, СКА, «Металлургу» и «Ак Барсу».

А вот «Трактор» испытал полуфинальный разгром во второй раз. Шесть лет назад команда Анвара Гатиятуллина ничего не смогла противопоставить казанцам.