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Сегодня, 21:30

«Локомотив» — в финале впервые за 15 лет. Это будет третья решающая серия Игоря Никитина

«Локомотив» стал финалистом Кубка Гагарина впервые с 2009 года
Кирилл Бурдаков
Статистик
Хоккеисты «Локомотива» празднуют победу
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Статистические нюансы успеха ярославцев.

«Локомотив» победил «Трактор» в четырех матчах и стал первым финалистом Кубка Гагарина-2024. Это второе попадание ярославцев в решающую серию.

Впервые железнодорожники сыграли в финале в первом сезоне КХЛ — 15 лет назад. Тогда команда Кари Хейккиля в семи встречах уступила «Ак Барсу».

На счету клуба из Ярославля три чемпионских титула — в 1997-м «Торпедо» победило в финале «Ладу», в 2002-м — «Локо» справился с «Ак Барсом», а в 2003-м — с «Северсталью».

Все финалисты Кубка Гагарина

Игорь Никитин в четвертый раз в карьере довел свою команду до финала Кубка Гагарина. Трижды специалист добирался до решающей серии с ЦСКА, но победить смог только однажды.

Столько же финалов на счету Олега Знарка (с тремя командами), больше — только у Зинэтулы Билялетдинова (пять, все с «Ак Барсом»).

Тренеры, которые выходили в финал Кубка Гагарина больше одного раза


«Локо» — шестой клуб, которому удалось завершить полуфинальную серию всухую. Ранее подобное удавалось только двум московским командам, СКА, «Металлургу» и «Ак Барсу».

А вот «Трактор» испытал полуфинальный разгром во второй раз. Шесть лет назад команда Анвара Гатиятуллина ничего не смогла противопоставить казанцам.

Все полуфинальные серии Кубка Гагарина, которые завершились со счетом 4-0
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Трактор
Кубок Гагарина
2
0
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