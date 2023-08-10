«Чтобы уйти в СКА, пришлось бы конфликтовать с «Адмиралом». Интервью лучшего вратаря КХЛ прошлого сезона

Вратарь «Адмирала» Серебряков рассказал, что не собирался переходить в СКА в межсезонье

Никита Серебряков — о перелетах, психологии голкипера и взлете своей карьеры.

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Переход тренера вратарей в СКА не означает моего перехода туда

— Правда ли, что у вас была договоренность со СКА о переходе?

— Я был ограниченно свободным агентом, какая могла быть договоренность со СКА? Права были у «Адмирала», поэтому меня могли только выкупить.

— Вам предлагали оффершит (предложение увеличения контракта от другого клуба игроку в статусе неограниченно свободного агента при подписание нового договора с его нынешним клубом)?

— Нет, не было таких предложений, поэтому я спокойно подписал контракт с «Адмиралом».

— Но вы могли не подписывать контракт и сказать, что хотите играть только в СКА.

— Мог, но тогда пришлось бы конфликтовать с «Адмиралом». Зачем мне это надо? Я много лет провел во Владивостоке, знаю все в этом городе, мне очень приятно находиться в нем. Не хотелось рисковать и ждать предложения от другого клуба, поэтому со спокойной душой подписал контракт.

— Вы решили, что от добра добра не ищут?

— Да, вот если бы мне сказали, что меня точно выкупят, тогда был бы другой разговор. Сейчас рынок такой, что деньги никому не нужны. Мы в этом году уже видели, что многие оффершиты повторяются.

— После переезда Юрия Ключникова в СКА казалось, что вы вместе туда перейдете, потому что вас многое связывает.

— Изначально не было такого, что мы в паре идем. Я знаю, что у Юрия Викторовича этот вариант появился еще до слухов про меня в СКА.

— Ключников — один из творцов вашего взлета, но сейчас его не будет в команде. Понимаете, насколько сложнее будет без него?

— Мы в любом случае всегда на связи с ним, летом несколько раз общались, сейчас вот на турнире в Сочи получилось встретиться. С Андреем Анатольевичем Царевым у нас тоже выстроились хорошие рабочие отношения.

— Многие считают, что в таком возрасте тренер нужен больше для психологии, потому что переделать вратаря уже почти невозможно.

— Конечно, я полностью с этим согласен. В этом возрасте ты не будешь ломать вратаря и переделывать его. Основная работа заключается в психологии и маленьких технических моментах.

Фото ХК «Адмирал»

Стал играть лучше благодаря доверию

— Вам ваш партнер Гутик небольшую травму недавно нанес?

— Да, в спорте всякое бывает.

— Часто вам так попадало в прошлом году?

— Бывало, что и на тренировках прилетало.

— Получается, что даже экипировка не помогает в какие-то моменты?

— Есть, конечно, дополнительная защита пластиковая, но я терпеть ее не могу — делаешь какое-нибудь движение, а она по ушам звенит. Или, например, шайба находится под тобой, а защита поднимается до уровня глаз — будто в визоре играешь.

— Говорят, что есть более жесткое крепление для нее.

— Да, но оно не особо помогает.

— Скоро, наверное, обяжут всех носить такую защиту.

— Нет, это ведь дополнительный аксессуар, я не вижу смысла заставлять нас ее надевать.

— Вы в прошлом году рассказывали, что Александр Лазушин как-то помог с новой формой. Расскажите, что именно с ней нужно делать?

— Тогда не было возможности взять форму по моему размеру, поэтому пришлось брать в магазине размер побольше. Я пытался привыкнуть к ней, но не смог, а Саша мне помог с щитками, шил там что-то.

— Поразительное качество. Вы ведь не умеете с щитками такие вещи делать?

— Да, я стараюсь держаться подальше от иголок. Саша в этом плане большой молодец, он мне очень сильно помог.

— Вы для себя поняли, что необходимо сделать, чтобы остаться на таком же высоком уровне?

— Работать, как я и работал всегда. Как сказал Юрий Викторович: «Просто иди и лови шайбу». Самое главное, что есть доверие со стороны тренерского штаба.

— В прошлые сезоны у вас бывали удачные матчи, но таких длинных хороших отрезков не было. С чем связываете взлет?

— Позапрошлый год тоже был хороший, просто мы тогда в основном проигрывали, а сейчас начали побеждать, поэтому на меня и обратили внимание.

— Все верно, раньше вы просто хорошо играли, а сейчас начали вытаскивать матчи на себе.

— Кое-что поменял в моральном плане, но самое главное, что в меня поверили, поэтому я начал показывать свою игру без лишнего давления.

— Вы и раньше были талантливым вратарем, играли в юниорской сборной, но не было стабильности. Благодаря чему вы ее обрели?

— Благодаря доверию. Раньше я мог сыграть пару матчей, а потом на месяц сесть в запас. Из-за этого терялся игровой ритм — так было в «Торпедо», например.

— Кто в этом был виноват?

— Это не мое дело. Я выходил и работал, а тренеры принимали решение.

— Но вы же могли поговорить с ними.

— Мне говорили, чтобы я работал.

— Кто был тренером вратарей тогда?

— Владимир Куликов. Он в прошлом году в «Куньлуне» работал.

— Вам не было понятно, почему так происходит?

— Да. Если не ошибаюсь, то я в том году выиграл 10 матчей из 17. Мы после сезона посчитали, что я принес столько же очков, сколько и первый вратарь, хотя провел в два раза меньше игр. Мне оставалось только продолжать работать.

— Чем Ключников отличается от других тренеров вратарей?

— Доверием и человеческим отношением. У него никогда не было подковерных игр, недосказанности, я всегда понимал, что происходит.

— Мы часто слышим от игроков, что им нравится, когда тренер честный.

— Да, я считаю, что это ключевое качество. Если ты плохо играешь, то такой тренер скажет тебе об этом и объяснит, что нужно поменять, чтобы снова начать выходить в стартовом составе. В таком случае спокойно тренируешься и не волнуешься, потому что знаешь, что происходит. А когда говорят, что все отлично, но при этом не ставят тебя в состав, то начинаешь нервничать.

— Когда Ключников в последний раз ругал вас? У вас были такие моменты в прошлом сезоне

— Нет, у нас не было такого вообще, мы с ним сразу построили нормальные рабочие отношения, поэтому все проходило спокойно.

— Вы голы разбирали или общие ситуации?

— Общие ситуации. У него была камера за воротами, и после игры он нарезал все моменты, когда шайба находилась в нашей зоне, и мы все это разбирали.

— Что вы обсуждаете?

— Движения, дохожу ли я до шайбы, игру за воротами — вот такие нюансы.

— Какую пропущенную шайбу можете назвать самой обидной в прошлом сезоне?

— Думаю, что последнюю шайбу в матче с «Ак Барсом» — попали мне хорошо.

— В регулярном чемпионате было что-то такое или все забывается за 68 игр?

— Забывается, конечно. Матчей очень много, поэтому я стараюсь забывать о нем сразу после его окончания. Максимум — могу видео посмотреть.

— Многие хоккеисты любят копаться в себе, когда у них что-то не получается. Когда вы от этого ушли?

— Мне кажется, что два года назад, когда я второй раз пришел в «Адмирал». Я многое поменял — отношение, номер, форму.

Фото ХК «Адмирал»

Мне предложили максимальные условия, возможные в «Адмирале»

— Расскажите, чем вас поразил Тамбиев?

— Поражает его желание побеждать, он хочет выигрывать в каждом моменте, в каждом матче. Человек буквально горит этим. Еще поражает, что после хороших матчей он может нас сильно отругать, а после плохих, когда ты уже думаешь, что тебе сейчас будет конец, может спокойно объяснить все.

— В ВХЛ он славился тем, что не выбирал выражения. В КХЛ это изменилось?

— Он может высказать недовольство, но какой-то жести нет.

— С вратарями он как общается?

— Все идет через тренера вратарей. Мы можем поговорить один на один, но разговоры идут больше о жизни, чем о хоккее, он не начинает меня учить ловить шайбы.

— Изменилось ли что-то в игре «Адмирала» после прихода новых хоккеистов?

— Особо ничего не изменилось. Мы показывали хорошую игру, которая принесла нам определенные плоды, поэтому нет смысла что-то сильно менять.

— Вы останетесь таким же «противным» и неудобным соперником для всех остальных?

— Да, только думаю, что мы начнем больше забивать, чтобы нам поспокойнее было.

— Успели оценить уровень новых легионеров?

— Как раз сегодня заметил, что ребята очень интересные, они добавят нам солидности.

— Вашим конкурентам будет очень трудно проявить себя, потому что вы — явный первый номер. Чувствуете взгляд в затылок?

— Стараюсь не думать об этом. Это абсолютно нормально, потому что в каждой работе есть конкуренция, которая идет только на пользу.

— Поменялось ли в вас что-то после такого сезона? Вы провели хороший сезон, получили большую зарплату — не расслабит ли это?

— Я стараюсь не обращать на это внимания. Да, есть приятные воспоминания и эмоции, но в жизни все может очень быстро поменяться. Мне хочется повторить прошлогодний результат и доказать, что тот сезон не был случайным.

— Вчера стали известны три самых высокооплачиваемых вратаря КХЛ — один вылетел в первом раунде, а двое вообще в плей-офф не попали. Вы не продешевили?

— У нашего клуба не самый большой бюджет, но я считаю, что мне предложили максимальные условия, которые возможны в этой команде.

— Следующим летом вы впервые выйдете на рынок как неограниченно свободный агент. Будете рассматривать различные предложения?

— Посмотрим, как закончится этот сезон, всякое в жизни бывает. Если выйду на рынок, то думаю, что в феврале-марте уже будет понятно, какой клуб я выберу.

— В вашем клубе нельзя жаловаться на перелеты, но все-таки спрошу. Плохо ли это для здоровья?

— Понятное дело, что это плохо и тяжело, но я уже не обращаю внимания. Зачем придавать этому какое-то значение, если от тебя ничего не зависит? Нужно просто поменять свое отношение.

— Знаем игроков, которые при первой же возможности пытаются уехать с Дальнего Востока. Есть ли такие настроения в «Адмирале»?

— Нет, мы ведь все подписывали контракт и понимали, что придется много летать — команда же не первый год в лиге.

— Что нужно сделать, чтобы чувствовать себя комфортно после перелета из Владивостока в Москву?

— Обычно мы прилетаем в 3-4 часа дня по московскому времени. Нужно просто дотерпеть до 11-12 часов и заснуть, чтобы сразу перейти на время, по которому ты живешь.

— За сутки получается это сделать?

— Да, а самыми тяжелыми всегда получаются третьи сутки.

— А когда возвращаетесь из Москвы во Владивосток, то какие правила?

— В принципе такие же, я стараюсь так же дотерпеть до 11 часов и заснуть.

— Вы понимаете, что после прошлого сезона соперники будут настраиваться на вас уже по-другому?

— Да, понимаю, но если что-то пойдет не так, то тренер поправит нашу тактику и что-то поменяет. Сейчас нам важно подготовиться к чемпионату и выучить нашу систему.

— Придерживаетесь какой-нибудь диеты?

— Нет, я просто не употребляю сахар. У меня есть жена, которая очень вкусно готовит мне и салат, и первое, и второе. Она старается делать все из хороших продуктов, но иногда я могу позволить себе какую-нибудь вредную пищу.

Фото ХК «Адмирал»

Шестеркин с детства приукрашивает падения

— Какого хоккеиста можете назвать самым непредсказуемым?

— В нашей лиге много мастеров, я не обращаю на это внимания, потому что стараюсь всегда играть по шайбе, но знаю, какой игрок может сыграть креативно, а какой — не может.

— Вы часто толкаете игроков, которые закрывают обзор. Кто-то отвечает на это или все понимают, что это необходимость?

— Такого особо никогда не было, я ведь стараюсь чуть подтолкнуть игрока, а не ударить его в незащищенное место. Нам иногда тоже прилетает по щитку после добивания, я считаю, что это нормально, если нет грубости.

— А если игрок специально провоцирует и задевает?

— Я стараюсь не реагировать на это. Лучше повернуться к судье и спросить, будет он сегодня защищать вратаря или нет.

— Вы без мата это говорите?

— Конечно, я отношусь к ним уважительно, мы ведь все делаем одно дело.

— То есть вы постоянно жалуетесь судьям?

— Я не жалуюсь, а задаю вопросы. Сколько в прошлом году было удалений за атаку вратаря?

— Мало.

— Вот, а вратарей тоже нужно защищать.

— Как вы относитесь к трюкам Игоря Шестеркина, который любит приукрашивать падения?

— Да, у него это с детства еще осталось. Я такое не люблю, потому что считаю, что мы играем в мужской вид спорта. Стараюсь никогда не приукрашивать в такие моменты, потому что судьи сами прекрасно все видят и понимают. Видно было, что соперники Игоря были нацелены на ворота, но не люблю приукрашивать. Потому что если тебе действительно однажды попадут, а тебе будет больно, то судья тебе уже может не поверить. Скажет, чего ты опять притворяешься?

— За вас теперь играет Голубев, который очень любит залезать всем под кожу.

— Я люблю таких игроков и считаю, что так и надо себя вести. Было очень интересно, когда в 14 лет меня впервые подключили к тренировкам с «Динамо» и поставили на пятак Лео Комарова — он закрывал мне обзор и залезал под кожу. Я стараюсь подсказывать молодым ребятам, чтобы они действовали перед вратарем так же, потому что благодаря этому можно стать очень ценным игроком.

Фото ХК «Адмирал»

К лакросс-голам отношусь нормально

— Посоветуйте, как хоккеист может сделать вратарю больно?

— Шайбу забросить — это самое больное.

— А различные тычки клюшкой?

— Это все зависит от вратаря. Я отношусь к этому спокойно, а некоторые сильно бесятся.

— Уже достаточно давно судьи удаляют игроков за ледяную крошку. Расскажите, чем это неприятно вратарю?

— Если она попадет тебе в глаза, то будет достаточно холодно и больно. Я считаю это неуважением к вратарям, ведь можно остановиться раньше или аккуратнее.

— Вам никогда не хотелось ударить кого-нибудь за это со всего размаху?

— Да нет, такого не было. Зачем мне нужны эти конфликты?

— Как относитесь к лакроссам?

— Конечно, вратарям очень тяжело справляться с лакроссами, но я не считаю это неуважением, потому что задача нападающего — забросить шайбу любым способом. Некоторые идут на хитрости, но такие голы показывают высокое мастерство игрока.

— Многие говорят, что сейчас очень важна коммуникация между вратарем и защитниками. Вы часто друг другу подсказываете?

— Конечно, всегда подсказываю полевым игрокам. Я вообще довольно много разговариваю на льду, причем не только со своими, но и с чужими.

— Что говорите соперникам?

— Да разное говорю. Один раз меня игрок спросил: «Серебро, ты пропустишь когда-нибудь?», а я ему в ответ: «Ты сначала до ворот хоть доехай». Я всегда нахожусь в игре и кайфую от этого.

— Как к буллитам Кузнецова относитесь?

— Повторюсь, это показывает мастерство игрока. Он — молодец, придумал креативное исполнение буллита. Для вратаря это очень тяжело, потому что не знаешь, когда последует такой резкий бросок.

— Кто-нибудь пытался повторить такое на тренировках, чтобы вы поняли, как на это надо реагировать?

— Нет, я все равно стараюсь играть по шайбе. Я вообще не изучаю фирменные буллиты ребят по команде, потому что это не будет полезным ни для меня, ни для них. Могу лишь подсказать, как лучше исполнить тот или иной буллит, чтобы это было максимально неудобно для вратаря.

— Сами хотите забросить шайбу?

— Не скажу, что это моя мечта, но хотелось бы, конечно.

— А пытаетесь найти момент, когда можно бросить по пустым воротам?

— Да, помню, как в позапрошлом году последний игрок «Витязя» с лету опустил шайбу после моего броска. Я очень сильно ругался тогда. В прошлом сезоне два раза не попал по пустым воротам.